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रूठों को मनाने निकले कुलदीप बिश्नोई, पुनहाना में चाय मिलन में जुटे पुराने कार्यकर्ता, फूलों की वर्षा कर हुआ स्वागत

रूठों को मनाने निकले कुलदीप बिश्नोई ( ETV Bharat )

नूंह: हरियाणा की राजनीति में पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने और बिखरे कुनबे को एकजुट करने की कवायद में जुटे पूर्व सांसद चौधरी कुलदीप बिश्नोई रविवार को पुनहाना पहुंचे. पुनहाना विधानसभा क्षेत्र की अनाज मंडी में आयोजित चाय मिलन एवं स्नेह समारोह में उनका जोरदार स्वागत किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया. ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिलों पर पहुंचे समर्थकों के उत्साह को देखकर कुलदीप बिश्नोई भी गदगद नजर आए.

कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ने का प्रयास: दरअसल, कुलदीप बिश्नोई इन दिनों प्रदेशभर के जिलों में जाकर पुराने और नए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं. उनका उद्देश्य उन लोगों से संवाद करना है, जो किसी कारण से सक्रिय राजनीति से दूर हो गए हैं या पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में चले गए हैं. पुनहाना का कार्यक्रम भी इसी मुहिम की कड़ी बताया गया. कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि, "कार्यकर्ताओं का प्यार और सम्मान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. हर जिले में जाकर पुराने और नए कार्यकर्ताओं से मिलना तथा उन्हें दोबारा एकजुट करना मेरे कार्यक्रमों का उद्देश्य है."