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"कागज़ के टुकड़े वाले नोटिस से डरता नहीं हूं", कुलदीप बिश्नोई ने BJP अध्यक्ष के "नोटिस" को बताया हास्यास्पद

बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के नोटिस भेजे जाने वाले बयान को हास्यास्पद बताया है.

Kuldeep Bishnoi on Mohanlal Badoli Statement of Notice Rekha Sharma
"कागज़ के टुकड़े वाले नोटिस से डरता नहीं हूं" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 3, 2026 at 10:43 PM IST

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Updated : May 3, 2026 at 10:49 PM IST

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हिसार : पूर्व सांसद और बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने मोहनलाल बडौली के नोटिस भेजने वाले बयान को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह हास्यास्पद बताया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी को पार्टी की ओर से नोटिस जारी होना चाहिए, तो सबसे पहले रेखा शर्मा और उसके बाद मोहनलाल बडौली को होना चाहिए.

"अदब से नाम लेना सीखा" : एक जारी बयान में कुलदीप बिश्नोई ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब शिक्षक अच्छा होता है तो विद्यार्थी जल्दी सीख जाता है. कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि मेरे धमकाने पर मोहनलाल बडौली ने चौधरी भजनलाल जी का नाम अदब से लेना सीख लिया.

"रेखा शर्मा को नोटिस क्यों नहीं ?" : उन्होंने बडौली के ‘‘जैसा बाप, वैसा बेटा होना जरूरी नहीं’’ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस पिता के बारे में एक महिला द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की गई, उस पर कार्रवाई करने के बजाय बडौली चुप्पी साधे हुए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर रेखा शर्मा को नोटिस क्यों नहीं भेजा गया, जबकि उन्होंने खुले मंच और बाद में एक इंटरव्यू में भी अपने बयान को दोहराया.

अर्श से फर्श पर लाने का दम : कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि "मैं वही बेटा हूं, जिसके पास खुद भाजपा के नेता गठबंधन करने के लिए आए थे. मैं वही बेटा हूं, जिसने हरियाणा में आपको चलना सिखाया, मैं वही बेटा हूं जिसने तीन में से दो बार आपकी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई, मैं वही बेटा हूं जिसने राजस्थान में 27 में से 22 सीटों पर आपको बढ़त दिलाई. उन्होंने कहा कि ‘‘जिस बेटे को आप आज चुनौती दे रहे हैं, वही आपको अर्श से फर्श पर लाने का दम रखता है".

"कागज़ के टुकड़े वाले नोटिस से डरता नहीं हूं" : कुलदीप बिश्नोई ने आगे कहा कि "कागज के टुकड़ों वाले नोटिस से कुलदीप बिश्नोई डरने वाला नहीं है. मैं चौधरी भजनलाल जी का बेटा हूं और ऐसे नोटिसों की परवाह नहीं करता. उन्होंने कहा कि मोहनलाल बडौली का बयान उनकी अपरिपक्वता को और उजागर करता है. रेखा शर्मा के बयान को गलत न मानना और केवल शब्दों के चयन को मुद्दा बनाना, उनके दोहरे मापदंड को दिखाता है. बडौली चौ. भजनलाल जी के अपमान वाले असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा की जनता सब समझती है और समय आने पर उचित जवाब देगी."

मोहनलाल बडौली ने क्या कहा था ? : आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर बीजेपी को चुनौती देने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा था कि हम कुलदीप बिश्नोई को नोटिस जारी कर जवाब मांगेंगे. बडौली ने ये भी कहा था कि, “चौधरी भजनलाल हरियाणा के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे. ये जरूरी नहीं होता कि जैसा बाप हो बेटा भी वैसा ही हो."

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Last Updated : May 3, 2026 at 10:49 PM IST

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