"कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपी हुड्डा को दिया अहम पद, बिकाऊ आदमी को बनाया अध्यक्ष", कुलदीप बिश्नोई का विपक्ष पर हमला
हिसार में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बताया.
Published : October 27, 2025 at 9:39 AM IST|
Updated : October 27, 2025 at 10:07 AM IST
हिसार: हरियाणा में हिसार के नलवा में बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार द्वारा रैली का आयोजन किया गया. इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. वहीं, पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई. हिसार में मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपये की योजनाओं की घोषणा की. इस दौरान सीएम ने बिश्नोई परिवार को खुश करते हुए चौ. भजनलाल प्रवेश बनाने की घोषणा भी की जो करीब 1 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा.
कांग्रेस पर बिश्नोई का निशाना: इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री सैनी की जमकर सराहना की. वहीं, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. बिश्नोई ने कहा कि "कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली पार्टी नहीं. इनके घोटाले कोई नहीं भूल सकता और जनता भूलना भी चाहे तो कांग्रेस खुद ही भूलने नहीं देती. विपक्ष ने अहम पद, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को बनाया, जिस पर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप तय होकर कोर्ट के अंदर धाराएं लगी हुई है".
"सीएम ने बापू-बेटा को बेरोजगार कर दिया": वहीं, कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि " कांग्रेस ने ऐसे बिकाऊ आदमी को अध्यक्ष बनाया जो हमारी ही पार्टी से बिक कर चला गया. जिसने भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपये की मांग की. कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है". बिश्नोई ने कहा कि "विपक्ष वालों को बेरोजगार कर दिया. कांग्रेस के आगे बेरोजगार भूपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार दीपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार दुष्यंत चौटाला है. कांग्रेस पार्टी बदलने वाली पार्टी नही है. सीएम ने बापू-बेटा को बेरोजगार कर दिया है".
