सिरसा में कुलदीप बिश्नोई का शक्ति प्रदर्शन! बीजेपी से मतभेद के सवाल पर जानें क्या कहा
बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने सिरसा में शक्ति प्रदर्शन किया. उन्होंने जाट धर्मशाला से जनसंपर्क अभियान का आगाज किया. बीजेपी से नाराजगी पर दी प्रतिक्रिया.
Published : June 21, 2026 at 5:20 PM IST
सिरसा: बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने सिरसा में शक्ति प्रदर्शन किया. रविवार को उन्होंने जाट धर्मशाला से अपने जनसंपर्क अभियान का आगाज किया. इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली. हरियाणा जनहित कांग्रेस के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में नजर आए, जो काफी समय से अलग सियासी धारा में चल रहे थे. कुलदीप बिश्नोई ने अपने इस शक्ति प्रदर्शन से जहां अपनी सियासी ताकत का एहसास करवाया है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में अब तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है. सियासी पर्यवेक्षकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कुलदीप बिश्रोई का अगला कदम क्या होगा? हालांकि मीडिया से बातचीत में कुलदीप बिश्नोई ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कोई गिला-शिकवा व रुसवाई नहीं है. सब गिले शिकवे दूर हो गए हैं.
कुलदीप बिश्नोई का सिरसा में शक्ति प्रदर्शन: दरअसल काफी समय से कुलदीप बिश्रोई फील्ड में एक्टिव नहीं थे. अब वो फील्ड में सक्रिय हो गए हैं और इस कड़ी में वो ना केवल हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों में स्नेह मिलन समारोह करेंगे, बल्कि राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ में भी जाएंगे. रविवार को सिरसा में पहुंचे स्नेह मिलन समारोह में वे सहजता और सादगी से एक-एक करके अपने समर्थकों से मिले. बिना किसी स्टेज एवं माइक के हुए इस समारोह में उन्होंने सभी का कुशल मंगल जाना. कार्यकर्ताओं से सहज संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जाएंगे.
समर्थकों से मिले कुलदीप बिश्नोई: कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा जाहिर की और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ भी की. कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि "लोगों का प्यार और समर्थन आज भी मेरे और मेरे पिता चौधरी भजनलाल के प्रति बरकरार है. मेरे साथियों ने हर वक्त मेरा और चौधरी भजनलाल का साथ दिया है. आज भी लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है."
बीजेपी से मतभेद के सवाल पर जानें क्या कहा: कुलदीप बिश्नोई ने साफ किया कि अब उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई मतभेद नहीं है. उन्होंने कहा कि वे स्वयं भाजपा में हैं और उनके कार्यकर्ता भी भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं. राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा और पार्टी नेतृत्व से किसी प्रकार की नाराजगी से भी उन्होंने इनकार किया. उन्होंने कहा कि "मैं भी बीजेपी में हूं और ये मेरे कार्यकर्ता भी बीजेपी के ही हैं. मेरा गिला शिकवा अब दूर हो चुका है. जहां मैं हूं. वहां मेरे साथी हैं और अब मैं पूरी तरह बीजेपी के साथ काम कर रहा हूं."
सीएम नायब सैनी पर जानें कुलदीप बिश्नोई ने क्या कहा: कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली की भी खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि जब भी उन्होंने प्रदेश के किसी कार्य को लेकर मुख्यमंत्री से बात की है मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाया और विकास कार्यों के लिए सहमति दी. मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बहुत प्रभावित हूं. मैंने जब भी किसी काम के लिए कहा है उन्होंने हमेशा सकारात्मक रवैया अपनाया.
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