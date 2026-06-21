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सिरसा में कुलदीप बिश्नोई का शक्ति प्रदर्शन! बीजेपी से मतभेद के सवाल पर जानें क्या कहा

KULDEEP BISHNOI ON DISPUTE WITH BJP ( ETV Bharat )

सिरसा: बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने सिरसा में शक्ति प्रदर्शन किया. रविवार को उन्होंने जाट धर्मशाला से अपने जनसंपर्क अभियान का आगाज किया. इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली. हरियाणा जनहित कांग्रेस के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में नजर आए, जो काफी समय से अलग सियासी धारा में चल रहे थे. कुलदीप बिश्नोई ने अपने इस शक्ति प्रदर्शन से जहां अपनी सियासी ताकत का एहसास करवाया है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में अब तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है. सियासी पर्यवेक्षकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कुलदीप बिश्रोई का अगला कदम क्या होगा? हालांकि मीडिया से बातचीत में कुलदीप बिश्नोई ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कोई गिला-शिकवा व रुसवाई नहीं है. सब गिले शिकवे दूर हो गए हैं. कुलदीप बिश्नोई का सिरसा में शक्ति प्रदर्शन: दरअसल काफी समय से कुलदीप बिश्रोई फील्ड में एक्टिव नहीं थे. अब वो फील्ड में सक्रिय हो गए हैं और इस कड़ी में वो ना केवल हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों में स्नेह मिलन समारोह करेंगे, बल्कि राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ में भी जाएंगे. रविवार को सिरसा में पहुंचे स्नेह मिलन समारोह में वे सहजता और सादगी से एक-एक करके अपने समर्थकों से मिले. बिना किसी स्टेज एवं माइक के हुए इस समारोह में उन्होंने सभी का कुशल मंगल जाना. कार्यकर्ताओं से सहज संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जाएंगे. सिरसा में कुलदीप बिश्नोई का शक्ति प्रदर्शन! बीजेपी से मतभेद के सवाल पर जानें क्या कहा (ETV Bharat)