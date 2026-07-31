सिरसा-पानीपत के बाद कुरुक्षेत्र में कुलदीप बिश्नोई का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, पंजाब में BJP सरकार का किया दावा
कुरुक्षेत्र में कुलदीप बिश्नोई के स्नेह मिलन में भारी भीड़ उमड़ी. इस दौरान उन्होंने पंजाब में भाजपा सरकार बनाने का दावा किया.
Published : July 31, 2026 at 3:47 PM IST
कुरुक्षेत्र: पूर्व सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई का कुरुक्षेत्र में आयोजित स्नेह मिलन समारोह शक्ति प्रदर्शन के रूप में नजर आया. कार्यक्रम में हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे. इससे पहले ऐसे स्नेह मिलन कार्यक्रम सिरसा और पानीपत में भी आयोजित किए जा चुके हैं. कुरुक्षेत्र में आयोजित यह तीसरा स्नेह मिलन समारोह रहा.
समर्थकों से की मुलाकात: कार्यक्रम के दौरान कुलदीप बिश्नोई ने समर्थकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और कई लोगों के साथ सेल्फी भी ली. उन्होंने कहा कि, "ऐसे आयोजन नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी कम करने का माध्यम हैं तथा सीधे संवाद से संगठन और अधिक मजबूत होता है. स्नेह मिलन का उद्देश्य भाषण देना नहीं, बल्कि लोगों से मिलना और उनका हालचाल जानना है. माइक पर केवल नेता बोलता है, लेकिन ऐसे आयोजनों में लोगों के बीच जाकर सीधा संवाद अधिक महत्वपूर्ण होता है. आज मैं यहां खड़ा हूं और विधायक रणधीर पणिहार मेरे साथ हैं, तो समझिए पूरी भाजपा यहां मौजूद है. मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों की सेवा करना है."
"पुराने साथियों का स्नेह मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत": मीडिया से बातचीत में कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि, "मुझे दिल से खुशी है कि पुराने साथियों ने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया. राजनीति में ऐसे साथी बहुत कम मिलते हैं, जो हर परिस्थिति और हर संघर्ष में आपके साथ मजबूती से खड़े रहें. आज का यह स्नेह मिलन समारोह रैली का रूप ले चुका है और आगे हरियाणा, राजस्थान तथा अन्य राज्यों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे."
"पंजाब में सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेंगे": पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि, "भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाने का प्रयास करेगी. पार्टी आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी."
ये भी पढ़ें: डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा का बड़ा बयान, बोले-"देश के गद्दारों के लिए भारत में कोई जगह नहीं"