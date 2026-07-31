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सिरसा-पानीपत के बाद कुरुक्षेत्र में कुलदीप बिश्नोई का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, पंजाब में BJP सरकार का किया दावा

कुरुक्षेत्र: पूर्व सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई का कुरुक्षेत्र में आयोजित स्नेह मिलन समारोह शक्ति प्रदर्शन के रूप में नजर आया. कार्यक्रम में हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे. इससे पहले ऐसे स्नेह मिलन कार्यक्रम सिरसा और पानीपत में भी आयोजित किए जा चुके हैं. कुरुक्षेत्र में आयोजित यह तीसरा स्नेह मिलन समारोह रहा.

समर्थकों से की मुलाकात: कार्यक्रम के दौरान कुलदीप बिश्नोई ने समर्थकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और कई लोगों के साथ सेल्फी भी ली. उन्होंने कहा कि, "ऐसे आयोजन नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी कम करने का माध्यम हैं तथा सीधे संवाद से संगठन और अधिक मजबूत होता है. स्नेह मिलन का उद्देश्य भाषण देना नहीं, बल्कि लोगों से मिलना और उनका हालचाल जानना है. माइक पर केवल नेता बोलता है, लेकिन ऐसे आयोजनों में लोगों के बीच जाकर सीधा संवाद अधिक महत्वपूर्ण होता है. आज मैं यहां खड़ा हूं और विधायक रणधीर पणिहार मेरे साथ हैं, तो समझिए पूरी भाजपा यहां मौजूद है. मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों की सेवा करना है."