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कुलदीप बिश्नोई के गृह प्रवेश में शक्ति प्रदर्शन, बोले- "यहीं रहेगा हमारा मुख्यालय, जल्द होगी बड़ी रैली"

कुलदीप बिश्नोई के गृह प्रवेश ( ETV Bharat )

हिसार: आदमपुर में पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के नए आवास पर आयोजित गृह प्रवेश समारोह ने धार्मिक आयोजन के साथ-साथ राजनीतिक हलचल का भी संदेश दिया. गृह प्रवेश में हरियाणा, राजस्थान और दूसरे क्षेत्रों से हजारों लोग बिश्नोई परिवार को शुभकामनाएं देने पहुंचे. इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर को अपना स्थायी राजनीतिक केंद्र बनाए रखने का ऐलान किया. उन्होंने आने वाले समय में आदमपुर में बड़ी रैली आयोजित करने की भी घोषणा की. समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता समेत कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां मौजूद रहीं.

गृह प्रवेश में हजारों लोगों की भीड़: कुलदीप बिश्नोई के नए आवास पर सुबह से ही मेहमानों और समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया था. गृह प्रवेश समारोह की शुरुआत हवन-यज्ञ के साथ हुई. इसमें बिश्नोई परिवार के सदस्यों ने विधि-विधान से हिस्सा लिया. हरियाणा के लगभग सभी क्षेत्रों के अलावा राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. समारोह में पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई, पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई, आईएएस परी बिश्नोई, कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई और पूर्व विधायक दूड़ाराम अपने परिवारों के साथ शामिल हुए.

कुलदीप बिश्नोई के गृह प्रवेश में शक्ति प्रदर्शन (ETV Bharat) कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक ऐलान: समारोह के दौरान कुलदीप बिश्नोई ने समर्थकों को संबोधित करते हुए अपने राजनीतिक भविष्य और आदमपुर से पारिवारिक जुड़ाव को लेकर स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने कहा कि, "पिछले 56 वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि बिश्नोई परिवार आदमपुर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन हम भागने वालों में से नहीं हैं. हम डटकर मुकाबला करने वालों में से हैं. आदमपुर ही हमारा मुख्यालय रहेगा. हरियाणा के लगभग हर गांव के अलावा राजस्थान और अन्य क्षेत्रों से भी लोग परिवार को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं. आने वाले समय में आदमपुर में बड़ी रैली करेंगे." कुलदीप बिश्नोई का नया घर (ETV Bharat) "दादा भजनलाल के रास्ते पर चलकर करेंगे विकास": वहीं, पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई ने कहा कि, "आदमपुर हमारा घर है और यहां की जनता से उनका गहरा जुड़ाव है. 36 बिरादरी के लोगों का हमें लगातार समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है. चौधरी भजनलाल के पदचिह्नों पर चलते हुए क्षेत्र की सेवा और विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे."भव्य बिश्नोई ने अपने विधायक कार्यकाल के दौरान आदमपुर क्षेत्र में करीब 800 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाने का दावा किया. इस दौरान उन्होंने मौजूदा विधायक चंद्र प्रकाश पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "जनप्रतिनिधियों को शिकायतें करने के बजाय विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए. विधायक को मिलने वाली दो करोड़ रुपये की राशि के अलावा क्षेत्र में कोई विशेष काम नहीं हुआ है." कुलदीप बिश्नोई के घर के सामने खड़ी कार (ETV Bharat) "आदमपुर में लगातार जारी रहेंगे हमारे दौरे": इसके साथ ही पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई ने समारोह में पहुंचे सभी लोगों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा के साथ दूसरे राज्यों से भी लोग परिवार को शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं. यह लोगों के प्रेम और अपनापन को दर्शाता है. भव्य बिश्नोई ने अपने कार्यकाल में आदमपुर में काफी विकास कार्य करवाए और हलके की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया. रेणुका बिश्नोई ने स्पष्ट किया कि उनका परिवार क्षेत्र से जुड़ा रहेगा. कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और मैं स्वयं आदमपुर में आते रहेंगे. लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुनेंगे." घर के अंदर बनाया गया ऑफिस (ETV Bharat) राजनीतिक हस्तियों की रही मौजूदगी: गृह प्रवेश समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता भी पहुंचीं. उन्होंने कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार से मुलाकात कर शुभकामनाएं दीं. आदमपुर के भाजपा विधायक रणधीर पनिहार की ओर से कुलदीप बिश्नोई को इस अवसर पर एक गाड़ी भेंट की गई. समारोह में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया. भव्य बिश्नोई (ETV Bharat)