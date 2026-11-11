कुलदीप बिश्नोई के गृह प्रवेश में शक्ति प्रदर्शन, बोले- "यहीं रहेगा हमारा मुख्यालय, जल्द होगी बड़ी रैली"
Kuldeep Bishnoi Grand Housewarming Adampur: आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के गृह प्रवेश पर हजारों लोग पहुंचे. उन्होंने आदमपुर को मुख्यालय बनाए रखने की घोषणा की.
Published : November 11, 2026 at 4:39 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 6:04 PM IST
हिसार: आदमपुर में पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के नए आवास पर आयोजित गृह प्रवेश समारोह ने धार्मिक आयोजन के साथ-साथ राजनीतिक हलचल का भी संदेश दिया. गृह प्रवेश में हरियाणा, राजस्थान और दूसरे क्षेत्रों से हजारों लोग बिश्नोई परिवार को शुभकामनाएं देने पहुंचे. इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर को अपना स्थायी राजनीतिक केंद्र बनाए रखने का ऐलान किया. उन्होंने आने वाले समय में आदमपुर में बड़ी रैली आयोजित करने की भी घोषणा की. समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता समेत कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां मौजूद रहीं.
गृह प्रवेश में हजारों लोगों की भीड़: कुलदीप बिश्नोई के नए आवास पर सुबह से ही मेहमानों और समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया था. गृह प्रवेश समारोह की शुरुआत हवन-यज्ञ के साथ हुई. इसमें बिश्नोई परिवार के सदस्यों ने विधि-विधान से हिस्सा लिया. हरियाणा के लगभग सभी क्षेत्रों के अलावा राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. समारोह में पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई, पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई, आईएएस परी बिश्नोई, कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई और पूर्व विधायक दूड़ाराम अपने परिवारों के साथ शामिल हुए.
कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक ऐलान: समारोह के दौरान कुलदीप बिश्नोई ने समर्थकों को संबोधित करते हुए अपने राजनीतिक भविष्य और आदमपुर से पारिवारिक जुड़ाव को लेकर स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने कहा कि, "पिछले 56 वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि बिश्नोई परिवार आदमपुर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन हम भागने वालों में से नहीं हैं. हम डटकर मुकाबला करने वालों में से हैं. आदमपुर ही हमारा मुख्यालय रहेगा. हरियाणा के लगभग हर गांव के अलावा राजस्थान और अन्य क्षेत्रों से भी लोग परिवार को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं. आने वाले समय में आदमपुर में बड़ी रैली करेंगे."
"दादा भजनलाल के रास्ते पर चलकर करेंगे विकास": वहीं, पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई ने कहा कि, "आदमपुर हमारा घर है और यहां की जनता से उनका गहरा जुड़ाव है. 36 बिरादरी के लोगों का हमें लगातार समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है. चौधरी भजनलाल के पदचिह्नों पर चलते हुए क्षेत्र की सेवा और विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे."भव्य बिश्नोई ने अपने विधायक कार्यकाल के दौरान आदमपुर क्षेत्र में करीब 800 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाने का दावा किया. इस दौरान उन्होंने मौजूदा विधायक चंद्र प्रकाश पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "जनप्रतिनिधियों को शिकायतें करने के बजाय विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए. विधायक को मिलने वाली दो करोड़ रुपये की राशि के अलावा क्षेत्र में कोई विशेष काम नहीं हुआ है."
"आदमपुर में लगातार जारी रहेंगे हमारे दौरे": इसके साथ ही पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई ने समारोह में पहुंचे सभी लोगों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा के साथ दूसरे राज्यों से भी लोग परिवार को शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं. यह लोगों के प्रेम और अपनापन को दर्शाता है. भव्य बिश्नोई ने अपने कार्यकाल में आदमपुर में काफी विकास कार्य करवाए और हलके की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया. रेणुका बिश्नोई ने स्पष्ट किया कि उनका परिवार क्षेत्र से जुड़ा रहेगा. कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और मैं स्वयं आदमपुर में आते रहेंगे. लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुनेंगे."
राजनीतिक हस्तियों की रही मौजूदगी: गृह प्रवेश समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता भी पहुंचीं. उन्होंने कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार से मुलाकात कर शुभकामनाएं दीं. आदमपुर के भाजपा विधायक रणधीर पनिहार की ओर से कुलदीप बिश्नोई को इस अवसर पर एक गाड़ी भेंट की गई. समारोह में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया.
आईएएस परी बिश्नोई ने कलश लेकर किया प्रवेश: नए आवास में आईएएस परी बिश्नोई ने कलश लेकर प्रवेश किया. घर की सजावट में पीले रंग की थीम रखी गई थी. इसे हरियाली, सकारात्मकता और नई शुरुआत का प्रतीक बताया गया. राजस्थान की पारंपरिक हवेली की तर्ज पर तैयार किए गए इस आवास का निर्माण साढ़े पांच मंजिलों में किया गया है.
राजस्थानी हवेली जैसा आलीशान मकान: नए आवास की वास्तुकला में राजस्थानी हवेली की झलक देखने को मिलती है. इमारत में नक्काशीदार खंभे और पारंपरिक हवेलियों जैसी बालकनियां बनाई गई हैं. बाहरी दीवारों पर धौलपुर का प्रसिद्ध पत्थर लगाया गया है. प्रांगण में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाई गई हैं. मुख्य प्रवेश द्वार पर शीशम की लकड़ी से बने बड़े शाही दरवाजे लगाए गए हैं. इन पर पीतल के गोल स्टड लगाए गए हैं, जो दरवाजों को प्राचीन किले जैसा लुक देते हैं.
मकान में 12 कमरे, सबसे ऊपर आधुनिक जिम और थिएटर स्टाइल हॉल: इस आवास में कुल 12 कमरे बनाए गए हैं. ग्राउंड फ्लोर पर कार्यालय की व्यवस्था की गई है. एक मंजिल पर भव्य बिश्नोई और दूसरी मंजिल पर कुलदीप बिश्नोई का निवास रहेगा. घर में प्रवेश करते ही बड़ा हॉल बनाया गया है, जिसमें थिएटर स्टाइल में कुर्सियों की व्यवस्था और जालीदार दीवारों का आकर्षक काम किया गया है. सबसे ऊपरी मंजिल पर आधुनिक जिम बनाया गया है. इस तरह आवास में पारंपरिक राजस्थानी स्थापत्य कला के साथ आधुनिक सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है.
देसी व्यंजनों से हुआ मेहमानों का स्वागत: गृह प्रवेश समारोह में मेहमानों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की गई थी. इसके लिए फतेहाबाद से हलवाई बुलाए गए थे. खाने में चावल, रायता, पनीर बटर मसाला, आलू की सब्जी, सरसों का साग, दाल मखनी और कढ़ी परोसी गई. मिठाई में देसी घी का हलवा और जलेबी रखी गई. इसके अलावा मेहमानों के लिए पांच तरह की रोटियां तैयार की गईं.
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