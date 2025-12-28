ETV Bharat / state

लखनऊ का कुकरैल वन बनेगा ईको टूरिज्म हब, क्या हो रही तैयारी? जानिए

2 करोड़ रुपये की लागत से कई विकास कार्य हो रहे, बच्चों के साथ बड़ों के लिए कई आकर्षण के केंद्र होंगे.

कुकरैल वन क्षेत्र
कुकरैल वन क्षेत्र (Photo Credit; UP Eco Tourism Board)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 8:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी के कुकरैल वन क्षेत्र को ईको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है. यूपी ईको टूरिज्म बोर्ड कुकरैल वन क्षेत्र के नाइट सफारी के पास 2 करोड़ रुपये की लागत से बच्चों के लिए प्ले स्टेशन, बांस की आकर्षक हट और नेचर ट्रेल जैसी सुविधाएं तैयार की जा रही है. इन सुविधाओं का लाभ पर्यटकों को नए साल की शुरुआत में मिलने लगेगा, जिससे कुकरैल की सैर अब और भी रोमांचक होगी.


ये विकास कार्य हो रहे हैं: ​यूपी ईको टूरिज्म बोर्ड के एडिशनल डायरेक्टर पुष्प कुमार के अनुसार बोर्ड कुकरैल में करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न पर्यटन सुविधाओं का विकास कर रहा है. इसका उद्देश्य यहां आने वाले पर्यटकों को प्राकृतिक संरक्षण के साथ-साथ एक सुखद और आधुनिक अनुभव प्रदान करना है. पर्यटकों के लिए बांस से बनी गोल हट तैयार की जा रही हैं. साथ ही नेचर वॉक ट्रेल विकसित किया जा रहा है, जहां लोग कुकरैल नदी के पास पेड़-पौधों और पक्षियों के बीच पैदल सैर का आनंद ले सकेंगे.

पार्क और झूले भी होंगे: पुष्प कुमार ने बताया कि यहां एक आधुनिक चिल्ड्रेन पार्क, प्ले स्टेशन और एडवेंचरस गेम्स के साथ झूलों का निर्माण हो रहा है. फिटनेस प्रेमियों के लिए ओपन जिम की भी सुविधा होगी. पर्यटकों की सहूलियत के लिए वन क्षेत्र में कैफेटेरिया, पार्किंग और शौचालय का निर्माण अंतिम चरण में है.

नए साल में मिलेगा तोहफा: ​बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं और वर्ष 2026 के शुरुआती महीनों में ही पर्यटकों को इन सभी सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि करेगी.

यह भी पढ़ें: वन विभाग खुद मान रहा पिछले 5 साल में 30 करोड़ पौधे बर्बाद, जानिये पौधरोपण की क्या है सच्चाई

TAGGED:

KUKRAIL FOREST AREA
कुकरैल वन क्षेत्र
LUCKNOW NEWS
UP NEWS
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.