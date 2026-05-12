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विलुप्त होने की कगार पर थी कुड़ेल नदी, रतलाम के ग्रामीणों की इच्छाशक्ति ने बदल दी तस्वीर

नदी के 25 किमी क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए छोटी-छोटी जल संरचनाएं जैसे तालाब, कंटूर, वाटर रिचार्जिंग सिस्टम और मिनी चेकडेम बनाए जा रहे.

Kudel River Ratlam
जनसहयोग से पुनर्जीवित हो रही कुड़ेल नदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 8:09 AM IST

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Updated : May 12, 2026 at 9:10 AM IST

4 Min Read
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रतलाम: रतलाम के ढीकवा गांव से निकलने वाली कुड़ेल नदी फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है. विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी इस नदी को पुनर्जीवित करने का भागीरथी प्रयास स्थानीय ग्रामीण और आर्ट ऑफ लिविंग परिवार साथ मिलकर कर रहे हैं. 2 साल पहले शुरू किए गए इस प्रयास का असर भी अब दिखने लगा है.

नदी के उद्गम स्थल ढीकवा गांव से शिवपुर गांव तक 6-7 किलोमीटर के क्षेत्र में नदी पर छोटी-छोटी जल संरचनाएं बनाने के साथ ही गहरीकरण का कार्य किया गया. जिसकी बदौलत कुड़ेल नदी एक बार फिर धरातल पर नजर आने लगी है. यही नहीं नदी में बनाए गए 80-80 मीटर के कंटूर में कुछ जगह पर भूमिगत जल भी नजर आने लगा है. जिससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि यदि सरकार और स्थानीय प्रशासन की मदद मिले तो इस नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है.

ड्रोन वीडियोग्राफी में दिखने लगी कुड़ेल नदी (ETV Bharat)

दो साल पहले आर्ट ऑफ़ लिविंग के कार्यकर्ताओं ने शुरू की पहल

आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर की प्रेरणा से आर्ट ऑफ लिविंग परिवार ने रतलाम ग्रामीण क्षेत्र की इस सूख चुकी नदी को पुनर्जीवित करने की पहल की शुरुआत की. जिसके लिए इस नदी के किनारे बसे गांव में आर्ट ऑफ लिविंग के शिविरों के माध्यम से लोगों में नदी पुनर्जीवित करने को लेकर जागरूकता लाई गई. सूख चुकी नदी को पुनर्जीवित नदी के 25 किमी क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए छोटी-छोटी जल संरचनाएं जैसे तालाब, कंटूर, वाटर रिचार्जिंग सिस्टम और मिनी चेकडेम बनाए जा रहे हैं. इसके लिए उद्गम स्थल ढीकवा गांव से नदी के किनारे पर तालाब गहरीकरण, चेक डैम निर्माण और कंटूर निर्माण की शुरुआत की गई. इसके बाद नदी के शुरुआती 67 किलोमीटर क्षेत्र में गहरीकरण और कंटूर निर्माण के कार्य जनभागीदारी से किए गए हैं.

Kudel River Ratlam
जनसहयोग से पुनर्जीवित हो रही कुड़ेल नदी (ETV Bharat)

प्रशासन और राज्य सरकार से नहीं मिली अब तक मदद

बिना किसी शासकीय मदद के किए जा रहे हैं इस भागीरथी प्रयास को स्थानीय ग्रामीण और आर्ट ऑफ़ लिविंग से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा ही संचालित किया जा रहा है. स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और इस क्षेत्र में कार्य करने वाली निजी कंपनियों द्वारा केवल मदद का आश्वासन दिया गया लेकिन धरातल पर अब तक इस प्रयास को कोई मदद नहीं मिल सकी है.

Kudel River Ratlam
जनसहयोग से पुनर्जीवित हो रही कुड़ेल नदी (ETV Bharat)

सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आर्ट ऑफ लिविंग कार्यकर्ता पुरु परमार ने बताया "बीते दो वर्षों से जन भागीदारी और ग्रामीणों की मदद से इस कार्य को उनकी टीम कर रही है, जिसके परिणाम इस वर्ष बारिश के बाद दिखाई देने लगेंगे. यहां के जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मदद किए जाने और निजी कंपनियों के सीआरएस फंड दिलवाए जाने के आश्वासन तो दिए गए हैं लेकिन अब तक का कार्य स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग और जन भागीदारी से ही संभव हो पाया है."

स्थानीय ग्रामीण शिवनारायण पाटीदार ने बताया "आर्ट ऑफ़ लिविंग परिवार की प्रेरणा से नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ग्रामीण पूरा सहयोग कर रहे हैं. यदि राज्य शासन और जनप्रतिनिधियों की मदद मिले तो इस कार्य को जल्दी पूरा किया जा सकता है." स्थानीय ग्रामीण अरुण शर्मा ने बताया कि नदी के गहरीकरण से निकले मैटेरियल का उपयोग गांव के खराब हो चुके रास्तों के लिए किया गया है जिससे नदी का गहरीकरण भी हो गया और रास्ते भी सुधर गए हैं.

Kudel River Ratlam
जनसहयोग से पुनर्जीवित हो रही कुड़ेल नदी (ETV Bharat)

नदी के अंदर और आसपास बनाई जा रही छोटी-छोटी जल संरचना

कुड़ेल नदी के किनारे बसे गांव और खेतों में तालाब निर्माण, गहरीकरण, वाटर हार्वेस्टिंग पिट, मिनी चेक डेम का निर्माण किया जा रहा है. वहीं नदी में 80 मीटर और 20 मीटर के अनुपात में कंटूर निर्माण किया जा रहे हैं. जिससे नदी में बरसात के पानी का ठहराव हो सकेगा और भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा. नदी के आसपास होने वाले कटाव को भी रोकने के लिए आसपास के किसानों को वृक्षारोपण करने एवं वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

बहरहाल कुड़ेल नदी को पुनर्जीवित करने की यह मुहिम 2 वर्षों के बाद अब धरातल पर दिखने लगी है. गहरीकरण कार्य और नदी के अंदर बनाए गए कंटूर की वजह से कुड़ेल नदी पुनर्जीवित होती दिखने लगी है. हालांकि इस कोशिश को शासकीय और जनप्रतिनिधियों की सराहना के साथ मदद की भी आवश्यकता है ताकि सही मायने में इस नदी को पुनर्जीवित किया जा सके.

Last Updated : May 12, 2026 at 9:10 AM IST

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