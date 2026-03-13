ETV Bharat / state

कुदरगढ़ महोत्सव 2026,चैत्र नवरात्रि पर भव्य आयोजन, सूरजपुर जिला प्रशासन और ट्रस्ट ने तैयार किया प्लान

सूरजपुर जिले में स्थित कुदरगढ़ देवी धाम में 23 मार्च से 25 मार्च 2026 तक तीन दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव आयोजित किया जाएगा. चैत्र नवरात्रि के दौरान होने वाले इस महोत्सव को लेकर प्रशासन और कुदरगढ़ लोक न्यास ट्रस्ट की संयुक्त बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया.

सूरजपुर : छत्तीसगढ़ के देवी मंदिरों में चैत्र नवरात्रि की तैयारी शुरु हो चुकी है. सूरजपुर जिले के प्रसिद्ध आस्था केंद्र कुदरगढ़ देवी धाम में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले तीन दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं. महोत्सव को भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए प्रशासन और कुदरगढ़ लोक न्यास ट्रस्ट ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें आयोजन की विस्तृत रूपरेखा पर चर्चा की गई.

बैठक में महोत्सव के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पार्किंग, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, अग्निशमन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंच सज्जा और स्टालों की स्थापना को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

कुदरगढ़ महोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चैत्र नवरात्रि में कुदरगढ़ महोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं.महोत्सव के दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी.मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किस तरह की सुविधाएं हो,इसके लिए प्रशासन और कुदरगढ़ लोक न्यास ट्रस्ट की संयुक्त बैठक संपन्न हुई है. इस बैठक में महोत्सव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई-बिजेंद्र सिंह पाटले,सीईओ जिला पंचायत

सीएम विष्णुदेव साय भी हो सकते हैं शामिल

यह बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा और कलेक्टर एस जयवर्धन की मौजूदगी में आयोजित की गई. बैठक में महोत्सव को सफल और भव्य बनाने के लिए अलग-अलग विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं. प्रशासन के अनुसार इस महोत्सव में प्रदेश स्तर के कई जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है. वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय के आगमन को ध्यान में रखते हुए भी तैयारियां की जा रही हैं.



