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कुचेरा पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव से पहले FIR, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कुचेरा नगरपालिका के वार्ड सदस्य तेजपाल मिर्धा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश कुलदीप माथुर की अदालत ने रविवार को विशेष सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है. मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी. याचिका में बताया गया कि 2018 में की गई शिकायत पर करीब 8 साल तक कार्रवाई लंबित रही. लेकिन जब तेजपाल मिर्धा ने नगरपालिका अध्यक्ष का नामांकन भरा तो कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई. 18 सितंबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत कार्रवाई की मंजूरी दी गई और उसी दिन FIR दर्ज हुई. आशंका है कि उन्हें गिरफ्तार कर सोमवार को होने वाले पालिका अध्यक्ष के चुनाव में मतदान से वंचित रखा जाएगा. कोर्ट ने इस तथ्य को विशेष रूप से दर्ज किया है कि एफआईआर को मंजूरी उस समय दी गई, जब मिर्धा वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुके थे और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर चुके थे. पढ़ें: राजस्थान में हो रहे अतिक्रमणों से हाईकार्ट नाराज, लिया स्वप्रेरित प्रसंज्ञान, यूडीएच के प्रमुख सचिव को दिए ये आदेश अवकाश के दिन हुई सुनवाई, FIR पर अंतिम राय नहीं: न्यायाधीश कुलदीप माथुर की अदालत ने रविवार को अवकाश के बावजूद मामले की तात्कालिकता को देखते हुए सुनवाई की. कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया कि इस स्तर पर FIR की वैधता अथवा उसे रद्द करने के संबंध में कोई अंतिम राय नहीं दी जा रही है. 2015-2018 के कार्यकाल से जुड़ा है मामला: कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, तेजपाल मिर्धा वर्ष 2015 से 2018 तक कुचेरा नगरपालिका के अध्यक्ष रहे थे. उनके कार्यकाल से संबंधित कथित वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर वार्ड सदस्य शैतानराम टाक ने 4 मई 2018 को शिकायत की थी.