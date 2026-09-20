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कुचेरा पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव से पहले FIR, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

2018 की शिकायत पर 8 साल बाद चुनाव से 3 दिन पहले दर्ज हुई FIR

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2026 at 7:01 PM IST

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जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कुचेरा नगरपालिका के वार्ड सदस्य तेजपाल मिर्धा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश कुलदीप माथुर की अदालत ने रविवार को विशेष सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है. मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी. याचिका में बताया गया कि 2018 में की गई शिकायत पर करीब 8 साल तक कार्रवाई लंबित रही. लेकिन जब तेजपाल मिर्धा ने नगरपालिका अध्यक्ष का नामांकन भरा तो कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई.

18 सितंबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत कार्रवाई की मंजूरी दी गई और उसी दिन FIR दर्ज हुई. आशंका है कि उन्हें गिरफ्तार कर सोमवार को होने वाले पालिका अध्यक्ष के चुनाव में मतदान से वंचित रखा जाएगा. कोर्ट ने इस तथ्य को विशेष रूप से दर्ज किया है कि एफआईआर को मंजूरी उस समय दी गई, जब मिर्धा वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुके थे और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर चुके थे.

पढ़ें: राजस्थान में हो रहे अतिक्रमणों से हाईकार्ट नाराज, लिया स्वप्रेरित प्रसंज्ञान, यूडीएच के प्रमुख सचिव को दिए ये आदेश

अवकाश के दिन हुई सुनवाई, FIR पर अंतिम राय नहीं: न्यायाधीश कुलदीप माथुर की अदालत ने रविवार को अवकाश के बावजूद मामले की तात्कालिकता को देखते हुए सुनवाई की. कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया कि इस स्तर पर FIR की वैधता अथवा उसे रद्द करने के संबंध में कोई अंतिम राय नहीं दी जा रही है.

2015-2018 के कार्यकाल से जुड़ा है मामला: कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, तेजपाल मिर्धा वर्ष 2015 से 2018 तक कुचेरा नगरपालिका के अध्यक्ष रहे थे. उनके कार्यकाल से संबंधित कथित वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर वार्ड सदस्य शैतानराम टाक ने 4 मई 2018 को शिकायत की थी.

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि शिकायत के बाद करीब आठ वर्षों तक मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. कोर्ट ने भी विशेष रूप से इस तथ्य को दर्ज किया कि मंजूरी उस समय दी गई, जब मिर्धा वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुके थे और नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे.

पढ़ें: 12 साल से आदेश की पालना नहीं, हाईकोर्ट सख्त, दिए ये आदेश

सरकार बोली - कार्रवाई अचानक नहीं हुई: राज्य सरकार ने गिरफ्तारी पर रोक का विरोध किया. महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद वीसी के माध्यम से जुड़े. उन्होंने सरकार की ओर से कहा कि एफआईआर में संज्ञेय अपराधों के आरोप हैं और याचिकाकर्ता ने इसे रद्द करने की कोई विशेष मांग नहीं की है. सरकार ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिकाकर्ता के पास सक्षम आपराधिक अदालत में अग्रिम जमानत का उपाय उपलब्ध है.

टाइमलाइन: कैसे आगे बढ़ा पूरा मामला
4 मई 2018: कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर शिकायत.
14 सितंबर 2026: तेजपाल मिर्धा वार्ड 21 से वार्ड सदस्य निर्वाचित.
16 सितंबर 2026: नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल.
18 सितंबर 2026: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत कार्रवाई की मंजूरी और FIR दर्ज.
20 सितंबर 2026: हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई. (रविवार को विशेष सुनवाई)
21 सितंबर 2026: कुचेरा नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव निर्धारित.
5 अक्टूबर 2026: मामले की अगली सुनवाई होगी.

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