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कुचामन में RLP नेताओं का आरोप, कहा- बेनीवाल के आदेश पर साथ दिया, लेकिन भाजपा ने नहीं निभाया गठबंधन धर्म

प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आरएलपी नेता ( ETV Bharat Didwana-Kuchaman )

डीडवाना-कुचामन: जिले के कुचामन पंचायत समिति के प्रधान-उपप्रधान चुनाव के बाद विवाद खुलकर सामने आ गया है. RLP ने रविवार शाम कुचामन सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर क्रॉस वोटिंग और गठबंधन की शर्तें नहीं मानने का आरोप लगाया. RLP नेताओं ने कहा कि हनुमान बेनीवाल के निर्देश पर पार्टी ने प्रधान चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दिया, लेकिन उपप्रधान चुनाव में भाजपा का पूरा समर्थन नहीं मिला, जिससे RLP को हार का सामना करना पड़ा. जिला प्रभारी भूराराम शेषमा ने कहा कि भाजपा ने उपप्रधान पद के लिए अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन भाजपा के सभी सदस्यों का वोट RLP प्रत्याशी को नहीं मिला.