कुचामन में RLP नेताओं का आरोप, कहा- बेनीवाल के आदेश पर साथ दिया, लेकिन भाजपा ने नहीं निभाया गठबंधन धर्म
रामनिवास पोषक बोले, भाजपा को गठबंधन पर सहमति नहीं थी तो पहले ही मना कर देते
Published : November 29, 2026 at 10:03 PM IST
डीडवाना-कुचामन: जिले के कुचामन पंचायत समिति के प्रधान-उपप्रधान चुनाव के बाद विवाद खुलकर सामने आ गया है. RLP ने रविवार शाम कुचामन सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर क्रॉस वोटिंग और गठबंधन की शर्तें नहीं मानने का आरोप लगाया. RLP नेताओं ने कहा कि हनुमान बेनीवाल के निर्देश पर पार्टी ने प्रधान चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दिया, लेकिन उपप्रधान चुनाव में भाजपा का पूरा समर्थन नहीं मिला, जिससे RLP को हार का सामना करना पड़ा. जिला प्रभारी भूराराम शेषमा ने कहा कि भाजपा ने उपप्रधान पद के लिए अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन भाजपा के सभी सदस्यों का वोट RLP प्रत्याशी को नहीं मिला.
आने वाले समय में दिया जाएगा जवाब: मामले पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने प्रधान का चुनाव लड़ा है, मदद की बात कही, जिस पर हमारी पार्टी ने उनके साथ गठबंधन किया और प्रधान चुनाव में हमारी पार्टी के जीते हुए सदस्य ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के मंत्री ने उपप्रधान चुनाव में गठबंधन धर्म नहीं निभाया. आने वाले समय में इसका जवाब भी दिया जाएगा.
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गठबंधन में विरोध था तो पहले बता देते: उपप्रधान पद के चुनाव में RLP की ओर से प्रत्याशी रहे रामनिवास पोषक ने कहा कि यदि भाजपा के संगठन या सदस्यों के बीच गठबंधन को लेकर सहमति नहीं थी अथवा विरोध था, तो पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था कि वे RLP का सहयोग नहीं कर सकते. रामनिवास पोषक ने कहा कि उनके पास पार्टी नेतृत्व के निर्देश थे और उन्होंने उन निर्देशों की पालना करते हुए भाजपा को प्रधान चुनाव में सहयोग किया. गठबंधन की शर्तों के अनुसार RLP ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन भाजपा की ओर से गठबंधन का सम्मान नहीं किया गया.
RLP का जनाधार बढ़ रहा है, विधानसभा में मजबूती से उतरेंगे: रामनिवास पोषक ने पंचायत चुनाव में प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने राजस्थान सहित नागौर और डीडवाना-कुचामन जिले में अच्छा प्रदर्शन किया है. कुचामन पंचायत समिति में RLP ने 5 सीटें और नावां पंचायत समिति में 8 सीटें जीतीं, वहीं जिला परिषद में भी पार्टी ने एक सीट हासिल की. उन्होंने कहा कि RLP का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी.
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जिला प्रमुख चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर भी होगी कार्रवाई: प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला परिषद प्रमुख चुनाव के दौरान RLP के दो सदस्यों द्वारा पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करने और क्रॉस वोटिंग किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया. भूराराम शेषमा ने कहा कि इस मामले में पार्टी स्तर पर जांच चल रही है और आलाकमान के निर्देशों के अनुसार संबंधित सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.पार्टी पंचायत चुनावों में अपने प्रदर्शन से उत्साहित है और आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करने के लिए काम करेगी.
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