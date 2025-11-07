ETV Bharat / state

महज 8 माह में इंसाफ, दो दोस्तों को आजीवन कारावास, जानिए पूरा मामला

अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर 2024 को श्यामसुन्दर अचानक लापता हो गया था. उसकी मां की सूचना पर परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला. अगले दिन मारोठ थाना क्षेत्र के एक गांव के पास गढ़ क्षेत्र में एक शव मिलने की खबर फैली. पुलिस मौके पर पहुंचने पर शव की पहचान श्यामसुन्दर के रूप में हुई, जिसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी.

कुचामनसिटी: डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन एडीजे न्यायालय ने 8 माह में एक सनसनीखेज हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुंदर लाल खारोल ने शुक्रवार को बहुचर्चित श्यामसुन्दर हत्याकांड में आरोपियों प्रकाश उर्फ पीके और विनोद उर्फ पांग्या (निवासी मिण्डा) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 3 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोनों को दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा.

जांच के दौरान पता चला कि मृतक के साथ ही कैटरिंग का काम करने वाले दोनों अभियुक्तों ने उसे अपने साथ बुलाकर शराब पिलाई और सुनसान जगह ले जाकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 103(5) में प्रकरण दर्ज कर 22 गवाहों और 87 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया.

निर्णय सुनाते हुए न्यायाधीश सुंदर लाल खारोल ने कहा- जब कोई व्यक्ति किसी की निर्दयता से हत्या करता है तो वह सिर्फ एक जीवन नहीं लेता, बल्कि मानवता के मूल्यों को भी घायल कर देता है. ऐसे अपराधों से समाज में भय और असुरक्षा फैलती है. अभियुक्तों ने न केवल हत्या की, बल्कि उस दोस्ती और अपनत्व की भी हत्या कर दी, जो समाज को जोड़कर रखता है.

कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तगण ने मृतक के अंगों को विच्छेदित कर जघन्य अपराध किया, जिसके लिए किसी भी दया या नरमी का कोई स्थान नहीं है. इस प्रकरण में मृतक की ओर से पैरवी अधिवक्ता प्रेमसिंह बीका ने भी की. नवीन आपराधिक कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक व वैज्ञानिक साक्ष्यों को प्राथमिकता दिए जाने से न्यायालय ने इस फैसले में त्वरित निर्णय देकर न्यायिक प्रक्रिया को नई गति प्रदान की है.