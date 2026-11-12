Kuchaman Road Accident : भैरव तालाब के पास कैंपर से टकराकर पलटी मिनी बस, एक ही परिवार के 20 लोग घायल
कुचामन सिटी में सड़क हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. बस के नीचे दबे यात्रियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया.
Published : November 12, 2026 at 6:53 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 8:27 PM IST
डीडवाना कुचामन: जिले के कुचामन सिटी में कैंपर और मिनी बस के बीच गुरुवार शाम को जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिनी बस सड़क किनारे पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया. बस के नीचे दबे यात्रियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया. घायलों को तुरंत कुचामन के अस्पताल पहुंचाया गया. हादसा किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर भैरव तालाब के पास हुआ.
पुलिस ने दर्ज किया मामला: कुचामन थाना अधिकारी राजेन्द्र खदाव ने बताया कि हादसे के मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है. हादसे में शामिल दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है.
शोकसभा में जा रहे थे एक ही परिवार के लोग: महिला यात्री ने बताया कि हम एक ही परिवार के लोग मिनी बस में जयपुर से बेसरोली जा रहे थे. किसी शोकसभा में शामिल होने के लिए रवाना हुए थे. इसी दौरान कुचामन में भैरव तालाब के पास मिनी बस की कैंपर से टक्कर हो गई और बस पलट गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के प्रयास किए गए. रेस्क्यू के दौरान पलटी हुई मिनी बस को सीधा करवाया गया, जिससे बस में फंसे कई यात्रियों की जान बच सकी.
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अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज: हादसे में घायल और प्रभावित 20 से अधिक सवारियों को कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल, अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है. गनीमत रही कि इस भीषण सड़क हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता से समय रहते चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते बड़ा हादसा टल गया.
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