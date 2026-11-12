ETV Bharat / state

Kuchaman Road Accident : भैरव तालाब के पास कैंपर से टकराकर पलटी मिनी बस, एक ही परिवार के 20 लोग घायल

कैंपर से टकराकर पलटी मिनी बस ( ETV Bharat Didwana Kuchaman )

डीडवाना कुचामन: जिले के कुचामन सिटी में कैंपर और मिनी बस के बीच गुरुवार शाम को जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिनी बस सड़क किनारे पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया. बस के नीचे दबे यात्रियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया. घायलों को तुरंत कुचामन के अस्पताल पहुंचाया गया. हादसा किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर भैरव तालाब के पास हुआ.

पुलिस ने दर्ज किया मामला: कुचामन थाना अधिकारी राजेन्द्र खदाव ने बताया कि हादसे के मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है. हादसे में शामिल दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है.