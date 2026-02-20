ETV Bharat / state

संस्कृति के रंग : DJ के जमाने में भी 'चंग' की थाप की आवाज जिंदा रखा है यह परिवार...

कुचामनसिटी: फागुन का महीना आते ही कभी गलियां चंग-ढप की थाप से गूंज उठती थीं. मंदिरों में फाग और चौपालों पर होली के पारंपरिक गीतों का दौर शुरू हो जाता था, लेकिन आधुनिकता की इस भागदौड़ में डीजे और महंगे म्यूजिक सिस्टम ने त्योहारों की वो पुरानी तस्वीर बदल दी है. होली अब केवल रंगों और पानी तक सीमित रह गई है, उसकी आत्मा कहीं खो सी गई है. इसी बदलते दौर में डीडवाना-कुचामन जिले का एक परिवार ऐसा है जो आज भी इस मिटती परंपरा को बचाए हुए है. कुचामनसिटी के भरत कुमार का परिवार पिछली चार पीढ़ियों से चंग बनाने का काम कर रहा है. उनके हाथों की बनी यह लोक कला आज भी फागुन में जान फूंकने को तैयार है. यह परिवार सिर्फ व्यवसाय नहीं कर रहा, बल्कि एक विरासत को संजोए हुए है. होली की वो असली पहचान जो अब विलुप्त होने के कगार पर है.

भरत कुमार का परिवार बताते हैं कि पहले फाल्गुन शुरू होते ही चंग के ऑर्डर आने लगते थे. एक महीने में एक हजार से अधिक चंग बनाकर भेजे जाते थे. दुकानों के बाहर सजे चंग कुछ ही दिनों में बिक जाया करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. इस बार पूरे महीने में महज 150 से 200 चंग ही बनाकर बेचे जा सके. वे कहते हैं कि पहले होली केवल एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि पूरे पखवाड़े तक चलने वाला उत्सव हुआ करता था. समाज के नोहरे, मंदिर और चौराहे चंग की थाप से गूंजते थे. अब त्योहार पांच दिनों तक सीमित रह गया है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (Etv Bharat Kuchamancity)

पारंपरिक गीतों की जगह फूहड़ गीतों ने ले ली है, जो निराशाजनक है. युवा राकेश पारीक भी मानते हैं कि पहले रात के समय युवाओं की टोलियां चंग बजाते हुए नजर आती थीं. आज मोबाइल और डीजे से ही चंग की आवाज सुनाई देती है. वे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति को सहेजना आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है.