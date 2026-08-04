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कुचामन कैटरेक्ट सर्जरी मामला: SMS अस्पताल की कल्चर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मरीजों की आंखों में मिला बैक्टीरिया

जयपुर : कुचामन सिटी राजकीय अस्पताल में कैटरेक्ट सर्जरी के बाद मरीजों की आंखों में संक्रमण के मामले में अहम खुलासा हुआ है. जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती मरीजों की कल्चर रिपोर्ट में संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया की पहचान हुई है. नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नगेन्द्र शेखावत का कहना है कि रिपोर्ट के अनुसार पांच मरीजों में एंट्रोबैक्टर संक्रमण पाया गया है, जबकि अन्य मरीजो में सुडोमोनास बैक्टीरिया की भी पुष्टि हुई है.

अस्पताल में इलाज के लिए 5 मरीजों को लाया गया था ,रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सकों ने उसी के अनुरूप मरीजों का उपचार शुरू कर दिया है. एसएमएस अस्पताल के नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नगेंद्र शेखावत, वरिष्ठ आचार्य डॉ. पंकज शर्मा और डॉ. मनीष शर्मा की टीम मरीजों की लगातार निगरानी कर रही है. चिकित्सकों का कहना है कि कल्चर रिपोर्ट के आधार पर एंटीबायोटिक उपचार में आवश्यक बदलाव किए गए हैं, जिससे मरीजों की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है.

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