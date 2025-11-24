ETV Bharat / state

नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

दुष्कर्म के मामले में कुचामन पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला. आरोपियों की दी ये सजा...

Kuchamancity Police Station
कुचामन सिटी पुलिस थाना (ETV Bharat Kuchaman)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 3:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन में सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग को फंसाकर दुष्कर्म करने के सनसनीखेज मामले में पॉक्सो कोर्ट नंबर-2 ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों आरोपी कुचामन सिटी निवासी हैं.

हेड कांस्टेबल रामलाल ने बताता कि अदालत ने तीनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. लंबे समय तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश कर आरोपियों का अपराध साबित किया.

सोशल मीडिया पर दोस्ती कर बुलाया कुचामन : हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 18 अप्रैल 25 को पुलिस में रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी को एक अज्ञात युवक बहला-फुसलाकर ले गया है. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की और कुछ दिनों में लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया.

पढ़ें : नाबालिग के साथ दो साल तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

बरामदगी के बाद जब पुलिस ने नाबालिग का बयान लिया तो उसने बताया कि लगभग तीन-चार महीने पहले सोशल मीडिया पर एक युवक से उसकी पहचान हुई थी. धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपी युवक ने वीडियो कॉल पर उसके अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए. बाद में इन्हें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार नाबालिग पर शादी अथवा मिलने के लिए दबाव डालता रहा.

15 अप्रैल को आरोपी युवक फरहान कुरैशी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग बालिका को कुचामन बुला लिया. डर के कारण नाबालिग कुचामन पहुंच गई, जहां फरहान और उसका साथी हैदर खान पहले से मौजूद थे. दोनों उसे एक होटल में ले गए और वहां नाबालिग से दुष्कर्म किया.

दूसरे दिन होटल मैनेजर ने भी किया दुष्कर्म : अगले ही दिन एक दूसरे होटल में होटल मैनेजर जयप्रकाश आर्य ने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. वारदात के बाद होटल मैनेजर का भाई पीड़िता को अजमेर छोड़ गया. यहां से पुलिस ने 20 अप्रैल को पीड़िता को दस्तयाब किया.

भीलवाड़ा पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार : पीड़िता द्वारा बयान देने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और मुख्य आरोपी फरहान कुरैशी (19) उसका साथी हैदर खान (21) तथा होटल मैनेजर जयप्रकाश आर्य (28) तीनों को कुचामन से गिरफ्तार कर लिया. तीनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया गया.

82 दस्तावेज और 19 गवाहों के आधार पर कोर्ट का फैसला : मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक की ओर से अदालत में 82 दस्तावेज और 19 गवाह पेश किए गए. सभी साक्ष्यों के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या- 2, अर्चना मिश्रा ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही तीनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया.

TAGGED:

SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT
MINOR GIRL MOLESTATION
नाबालिग को फंसाकर दुष्कर्म
KUCHAMAN CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उदयपुर को मिला बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवॉर्ड, हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटी शादियों के चलते बनी वैश्विक पहचान

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

कहीं आपके पास तो नहीं है 2 PAN कार्ड? भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, Advocate से समझिए पूरा नियम

SIR फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें? यहां जानें आसान तरीका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.