नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

कुचामन सिटी पुलिस थाना ( ETV Bharat Kuchaman )

कुचामन सिटी: डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन में सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग को फंसाकर दुष्कर्म करने के सनसनीखेज मामले में पॉक्सो कोर्ट नंबर-2 ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों आरोपी कुचामन सिटी निवासी हैं. हेड कांस्टेबल रामलाल ने बताता कि अदालत ने तीनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. लंबे समय तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश कर आरोपियों का अपराध साबित किया. सोशल मीडिया पर दोस्ती कर बुलाया कुचामन : हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 18 अप्रैल 25 को पुलिस में रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी को एक अज्ञात युवक बहला-फुसलाकर ले गया है. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की और कुछ दिनों में लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया. पढ़ें : नाबालिग के साथ दो साल तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा बरामदगी के बाद जब पुलिस ने नाबालिग का बयान लिया तो उसने बताया कि लगभग तीन-चार महीने पहले सोशल मीडिया पर एक युवक से उसकी पहचान हुई थी. धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपी युवक ने वीडियो कॉल पर उसके अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए. बाद में इन्हें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार नाबालिग पर शादी अथवा मिलने के लिए दबाव डालता रहा.