वोट डालने निकली थी सरोज, मतदान केंद्र पहुंचने से पहले ही सड़क हादसे में गई जान
थानाधिकारी मोहन सिंह ने बताया-शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
Published : November 16, 2026 at 7:47 PM IST
डीडवाना कुचामन: पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रही एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसके साथ कार चला रहा भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया .हादसा डीडवाना-कुचामन जिले में दूदोली और पालोट गांव के बीच हुआ, जहां पिकअप और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. वहीं, भतीजे की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज जारी है.
भतीजे के साथ मतदान करने जा रही थी सरोज: थानाधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि मंडा बासनी गांव निवासी सरोज डारा (24) अपने भतीजे प्रकाश के साथ कार में सवार होकर पंचायत चुनाव में मतदान करने जा रही थी. इसी दौरान दूदोली और पालोट के बीच अचानक सामने से आ रही पिकअप और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि सरोज डारा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भतीजा प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया.
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बांगड़ अस्पताल से घायल प्रकाश रेफर किया: हादसे के बाद परिजन दोनों को डीडवाना के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने सरोज डारा को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल प्रकाश को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. घटना की सूचना मिलने पर डीडवाना थानाधिकारी मोहन सिंह पुलिस जाप्ते के साथ अस्पताल पहुंचे और हादसे की जानकारी ली. पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
जेठानी के लिए वोट डालने जा रही थी सरोज: हादसे से परिवार में शोक की लहर छा गई. मृतका सरोज डारा की जेठानी सोनू ग्राम पंचायत में सरपंच पद का चुनाव लड़ रही हैं. इसी के चलते सरोज अपने भतीजे के साथ मतदान करने के लिए जा रही थी, लेकिन मतदान केंद्र पहुंचने से पहले ही सड़क हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली.
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