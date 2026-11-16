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वोट डालने निकली थी सरोज, मतदान केंद्र पहुंचने से पहले ही सड़क हादसे में गई जान

हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त, ( ETV Bharat Didwana Kuchaman )

डीडवाना कुचामन: पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रही एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसके साथ कार चला रहा भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया .हादसा डीडवाना-कुचामन जिले में दूदोली और पालोट गांव के बीच हुआ, जहां पिकअप और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. वहीं, भतीजे की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज जारी है.