ETV Bharat / state

वोट डालने निकली थी सरोज, मतदान केंद्र पहुंचने से पहले ही सड़क हादसे में गई जान

थानाधिकारी मोहन सिंह ने बताया-शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

The car was badly damaged in the accident.
हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त, (ETV Bharat Didwana Kuchaman)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2026 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

डीडवाना कुचामन: पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रही एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसके साथ कार चला रहा भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया .हादसा डीडवाना-कुचामन जिले में दूदोली और पालोट गांव के बीच हुआ, जहां पिकअप और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. वहीं, भतीजे की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज जारी है.

भतीजे के साथ मतदान करने जा रही थी सरोज: थानाधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि मंडा बासनी गांव निवासी सरोज डारा (24) अपने भतीजे प्रकाश के साथ कार में सवार होकर पंचायत चुनाव में मतदान करने जा रही थी. इसी दौरान दूदोली और पालोट के बीच अचानक सामने से आ रही पिकअप और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि सरोज डारा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भतीजा प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया.

एक्सीडेंट पर किसने क्या कहा, देखिए वीडियो (ETV Bharat Didwana Kuchaman)

पढ़ें: Voting Boycott: धौलपुर में सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों के बीच फायरिंग में युवक की मौत, ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार

बांगड़ अस्पताल से घायल प्रकाश रेफर किया: हादसे के बाद परिजन दोनों को डीडवाना के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने सरोज डारा को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल प्रकाश को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. घटना की सूचना मिलने पर डीडवाना थानाधिकारी मोहन सिंह पुलिस जाप्ते के साथ अस्पताल पहुंचे और हादसे की जानकारी ली. पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

जेठानी के लिए वोट डालने जा रही थी सरोज: हादसे से परिवार में शोक की लहर छा गई. मृतका सरोज डारा की जेठानी सोनू ग्राम पंचायत में सरपंच पद का चुनाव लड़ रही हैं. इसी के चलते सरोज अपने भतीजे के साथ मतदान करने के लिए जा रही थी, लेकिन मतदान केंद्र पहुंचने से पहले ही सड़क हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली.

Crowd of villagers after the accident
हादसे के बाद जुटी ग्रामीणों की भीड़ (ETV Bharat Didwana Kuchaman)

इसे भी पढ़ें: पंचायत चुनाव की रंजिश में दो युवकों पर हमला, 6 जनों के खिलाफ एफआईआर, एक हिरासत में

पढ़ें : चुनावी रंजिश में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, अस्पताल में जमकर चले लाठी-डंडे

पढ़ें : पुरानी रंजिश के चलते घर में घुस दो भाइयों पर तलवार से हमला, एमपी बॉर्डर से पकड़े गए आरोपी

TAGGED:

KUCHAMAN ROAD ACCIDENT
DUDOLI PALOT ACCIDENT
MANDA BASNI WOMAN DEATH
वोट डालने जा रही महिला की मौत
पंचायत चुनाव 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.