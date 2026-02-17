ETV Bharat / state

रोहित गोदारा गैंग की भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा से रंगदारी मांगने के विरोध में कुचामन बंद

लोगों ने व्यापारियों व जनप्रतिनिधियों से रंगदारी मांगने और नहीं देने पर धमकी को लेकर जबरदस्त रोष जताया

Silence in the market during Kuchaman Bandh
कुचामन बंद के दौरान बाजार में सन्नाटा (ETV Bharat Kuchaman City)
Published : February 17, 2026 at 2:54 PM IST

कुचामन सिटी: सर्व समाज की ओर से भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग से रंगदारी की धमकी के खिलाफ मंगलवार को कुचामन सिटी बंद रखा गया. बंद का व्यापक असर रहा. बाजार और दुकानें नहीं खुली. समस्त व्यापार मंडल और सामाजिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया था. लोगों ने व्यापारियों व जनप्रतिनिधियों से रंगदारी मांगने और नहीं देने पर धमकी को लेकर जबरदस्त रोष जताया. सर्व समाज ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और उनके नेटवर्क का खुलासा करने की मांग की. साथ ही चेताया कि ऐसा नहीं करने पर प्रदेशस्तर पर आंदोलन किया जाएगा.

बंद से जुड़े शूरवीर सिंह पलाड़ा ने बताया कि डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में लगातार बढ़ रहे अपराध के खिलाफ मंगलवार को पूरा शहर बंद रहा. स्वैच्छिक बंद को समस्त व्यापार मंडल और सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया. सर्व समाज की आमसभा में शहर के लोगों को रंगदारी के लिए धमकाने वाले रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को कड़ी सजा देने की मांग की गई.

कुचामन के बंद बाजार (ETV Bharat Kuchaman City)

ये है मामला: कुचामन सिटी निवासी भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे वीरेंद्र चारण एवं राहुल नाम से व्हॉट्सअप मैसेज व वॉयस कॉल से धमकी मिली थी. उसके बाद चारण ने व्हॉट्सअप पर वॉयस कॉल कर रंगदारी मांगी थी, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी. इस पर पलाड़ा ने पुलिस में शिकायत की. रंगदारी की रकम नहीं पहुंचने व पुलिस तक मामला पहुंचने के बाद गुस्साए गोदारा गैंग ने फिर से विजय सिंह को धमकाया.

प्रदेशभर से जुटे लोग: भाजपा नेता पलाड़ा को रंगदारी के लिए धमकी के विरोध में प्रदेशभर से जनप्रतिनिधि एवं उनके शुभचिंतक मंगलवार को कुचामन पहुंचे और बंद का समर्थन किया. इनमें भाजपा नेता भंवरसिंह पलाड़ा, पूर्व विधायक मानसिंह किनसरिया, राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना एवं श्रीराष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी समेत विभिन्न जनप्रतिनिधि, उद्योगपति एवं हजारों लोग शामिल थे.

एक के बाद एक मैसेज: विजय सिंह पलाड़ा को व्हाट्सएप पर मिले पहले वॉइस मैसेज में गैंगस्टर सभ्य भाषा में रंगदारी मांगते दिखे. दूसरे मैसेज में कुछ आक्रामकता दिखाई तो तीसरे मैसेज में गाली-गलौच, अभद्रता एवं जान से मारने की धमकी दी. सोमवार को चौथे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज में बदमाशों ने यहां तक कहा कि पुलिस के गार्ड एवं सत्ताधारी कब तक बचा लेंगे. देर हो सकती है लेकिंन हत्या निश्चित है. पलाड़ा के जयपुर निवासी रघुराजसिंह को भी बदमाशों ने धमकी दी. इसके बाद पलाड़ा को दो और धमकी भरे वॉइस मैसेज भेजे.

GANGSTER DEMANDED EXTORTION
OPPOSITION TO THREAT BY GODARA GANG
सर्वसमाज ने रखा कुचामन बंद
गोदारा गैंग पर कार्रवाई की मांग
VIJAY SINGH PALADA THREAT

