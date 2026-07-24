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डीडवाना-कुचामन पुलिस की बड़ी कामयाबी: मंदिर चोरी गिरोह का सरगना समेत 3 गिरफ्तार, कट्टा-कारतूस बरामद

पुलिस ने मात्र 72 घंटे में अंतरराज्यीय मंदिर चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया. तीन शातिर चोर गिरफ्तार, अवैध देसी कट्टा व 9 जिंदा कारतूस बरामद.

आरोपियों से बरामद कार और हथियार
आरोपियों से बरामद कार और हथियार (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 7:40 PM IST

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डीडवाना कुचामन: जिले की बरड़वा पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर अंतरराज्यीय मंदिर चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. गिरोह के सरगना महिपाल के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा और 9 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं. पुलिस के मुताबिक यह गिरोह सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं था, बल्कि हथियारों से लैस होकर वारदातों को अंजाम देता था और पकड़े जाने की स्थिति में किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था.

पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि बीती 20 जुलाई की रात बरड़वा थाना क्षेत्र के पायली, सरदारपुरा खुर्द, दाउदसर और मोडियावट के कई मंदिरों में ताले तोड़कर चांदी के छत्र, धार्मिक आभूषण और दानपात्रों की नकदी चोरी कर ली गई थी. वारदात के बाद पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया और करीब 350 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का तकनीकी विश्लेषण किया.

पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान (ETV Bharat Kuchamancity)

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एसपी ने बताया कि साइबर इनपुट और फील्ड इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया. उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, चोरी के औजार, अवैध देसी कट्टा और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पूछताछ में आरोपियों ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथियों के साथ मिलकर कई जिलों में मंदिर चोरी और अन्य वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है. फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश और चोरी गए सामान की बरामदगी में जुटी हुई है.

ये है गिरफ्तार आरोपी:

  • अजय कुमार भार्गव पुत्र रघुवीर कुमार, उम्र 24 वर्ष, निवासी कल्याणपुरा थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवासी वैशाली नगर जयपुर.
  • प्रियांशु उर्फ भानु पुत्र सुधीर कुमार बाथम, उम्र 25 वर्ष, निवासी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश हाल निवासी श्याम नगर सोडाला जयपुर.
  • महिपाल पुत्र श्री भगवाना राम जाति माली निवासी लोसल जिला सीकर.

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