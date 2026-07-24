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डीडवाना-कुचामन पुलिस की बड़ी कामयाबी: मंदिर चोरी गिरोह का सरगना समेत 3 गिरफ्तार, कट्टा-कारतूस बरामद

डीडवाना कुचामन: जिले की बरड़वा पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर अंतरराज्यीय मंदिर चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. गिरोह के सरगना महिपाल के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा और 9 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं. पुलिस के मुताबिक यह गिरोह सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं था, बल्कि हथियारों से लैस होकर वारदातों को अंजाम देता था और पकड़े जाने की स्थिति में किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था.

पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि बीती 20 जुलाई की रात बरड़वा थाना क्षेत्र के पायली, सरदारपुरा खुर्द, दाउदसर और मोडियावट के कई मंदिरों में ताले तोड़कर चांदी के छत्र, धार्मिक आभूषण और दानपात्रों की नकदी चोरी कर ली गई थी. वारदात के बाद पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया और करीब 350 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का तकनीकी विश्लेषण किया.