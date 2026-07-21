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सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमामंडन करना पड़ा भारी, 3 गिरफ्तार

थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार खदाव ने बताया कि पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. जांच में उनका अपराधियों से किसी प्रकार का गठजोड़ सामने आता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी.

कुचामनसिटीः डीडवाना- कुचामन जिले की कुचामन पुलिस ने सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करने तथा उनके कृत्यों का महिमामंडन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है.

विशेष अभियान के तहत हुई कार्रवाईः जिले में संगठित अपराधियों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कुचामन सिटी पुलिस ने सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करने और उनके कृत्यों का महिमामंडन करने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार किया.

पुलिस के अनुसार आरोपियों के सोशल मीडिया नेटवर्क एवं संभावित आपराधिक संबंधों की जांच की जा रही है. पुलिस ने इस मामले में किशन (27) निवासी कुचामन सिटी, जितेन्द्र कुमावत निवासी बुगालिया बास कुचामन सिटी तथा पवन सिंह (32) निवासी मंडावरा को गिरफ्तार किया है.

पुलिस की आमजन से अपीलः पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अपराधियों का समर्थन, प्रचार या महिमामंडन करने से बचें. पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के फॉलोवर्स, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियार, साइबर अपराध और अवैध खनन से जुड़े तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.