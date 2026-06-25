ETV Bharat / state

नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी यूपी से गिरफ्तार, पुलिस ने किया 1200 किलोमीटर तक पीछा

पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है.

POLICE ARRESTED THE ACCUSED, PHYSICAL ABUSE OF A MINOR
पुलिस अधीक्षक कार्यालय. (ETV Bharat KUCHAMAN CITY)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 8:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपी को 1200 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है.

एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि पीलवा थानाधिकारी महीराम विश्नोई के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल 2026 को पीलवा थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को हेमराज उर्फ हेमू बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. रिपोर्ट के आधार पर अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया.

पढ़ेंः 5 साल की मासूम से दुष्कर्म : जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश पीड़िता से मिले, बोले- आरोपी जल्द होगा गिरफ्तार

उत्तरप्रदेश में छिपा था आरोपीः अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जबकि आरोपी लगातार फरार चल रहा था. पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, फील्ड इंटेलीजेंस के आधार पर लगातार उसका पीछा किया और आखिरकार उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ जिले से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान हेमराज उर्फ हेमू (22) पुत्र नारूराम निवासी मिठड़िया थाना डेगाना नागौर के रूप में हुई है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले में आगे की जांच कर रही है.

TAGGED:

POLICE ARRESTED THE ACCUSED
PHYSICAL ABUSE OF A MINOR
POLICE ARRESTED THE ACCUSED FROM UP
दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
KUCHAMAN CITY POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.