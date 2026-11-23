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कुचामन के लाल का कमाल: मनीष कुमावत राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के लिए चयनित

मनीष कुमावत का राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए चयन ( ETV Bharat Kuchaman )

कुचामनसिटी. डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामनसिटी क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बागवाली कोठी के होनहार छात्र मनीष कुमावत ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. शिक्षा अधिकारी ईश्वर राम चौधरी ने बताया कि मनीष का चयन राष्ट्रीय स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए हुआ है. वह मुंबई में 24 से 26 नवंबर तक आयोजित होने वाली प्रथम यूथ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप की ग्रेड-7 बॉयज कैटेगरी में भाग लेकर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा.