कुचामन के लाल का कमाल: मनीष कुमावत राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के लिए चयनित
कुचामनसिटी के छात्र मनीष कुमावत का राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है. वे मुंबई में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे.
Published : November 23, 2026 at 7:39 PM IST
कुचामनसिटी. डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामनसिटी क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बागवाली कोठी के होनहार छात्र मनीष कुमावत ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. शिक्षा अधिकारी ईश्वर राम चौधरी ने बताया कि मनीष का चयन राष्ट्रीय स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए हुआ है. वह मुंबई में 24 से 26 नवंबर तक आयोजित होने वाली प्रथम यूथ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप की ग्रेड-7 बॉयज कैटेगरी में भाग लेकर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा.
इससे पहले 2 से 4 नवंबर 2026 तक बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. इस प्रतियोगिता के बाद आयु वर्ग की ग्रेड-7 कैटेगरी में राजस्थान की टीम के लिए कुल तीन खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें मनीष ने तीसरा स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर के लिए अपनी जगह बनाई. विद्यालय के जिम्नास्टिक कोच चंदूराम कुमावत ने बताया कि मनीष ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर यह स्थान सुनिश्चित किया है. उसकी इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार सहित पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है.
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना होने से पूर्व विद्यालय परिवार की ओर से मनीष का उत्साहवर्धन करते हुए शुभकामनाओं के साथ विदाई समारोह आयोजित किया गया. इस अवसर पर शिक्षकों ने मनीष को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वह राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन कर पदक हासिल करेगा तथा विद्यालय, क्षेत्र और राजस्थान का नाम रोशन करेगा. समारोह में विद्यालय स्टाफ से भंवर काला, ममता लोरा, कृष्णा डीडवानिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे. सभी ने मनीष की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसके सफल प्रदर्शन की कामना की. मनीष की यह सफलता क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत है.
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