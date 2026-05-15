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मासूमों को 'मधुहारी' में कुचामन का राजकीय चिकित्सालय प्रदेश में अव्वल, डायबिटीज पीड़ित बच्चों के इलाज में अग्रणी...

कुचामन सिटी: बदली जीवनशैली और खानपान की आदतों के कारण अब डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे बच्चों को भी चपेट में ले रही है. राज्य सरकार की ‘मिशन मधुहारी’ योजना में डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय प्रभावी क्रियान्वयन में पूरे प्रदेश में प्रथम रहा. अस्पताल में अब तक टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित 114 बच्चों का पंजीकरण किया जा चुका है.

राजकीय जिला चिकित्सालय में संचालित मिशन मधुहारी केंद्र पर बच्चों को निःशुल्क इंसुलिन इंजेक्शन, सिरींज, ग्लुकोमीटर और लॉग बुक जैसी सुविधाएं मु​हैया कराई जा रही है. अस्पताल प्रशासन हर मंगलवार और शुक्रवार को विशेष क्लिनिक चलाता है, जहां डॉ. हरीश ढाका और डॉ. चेनाराम चौधरी बच्चों की नियमित जांच, परामर्श और निगरानी कर रहे हैं. मिशन मधुहारी केंद्र के नोडल प्रभारी डॉ. हरीश ढाका ने बताया कि डायबिटीज टाइप-1 अधिकतर छोटे बच्चों में पाया जाता है, जबकि टाइप-02 सामान्यतया 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखा जाता है. पिछले कुछ वर्षों में बच्चों में टाइप-01 डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है. इसे देखते मिशन मधुहारी शुरू किया.