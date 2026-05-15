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मासूमों को 'मधुहारी' में कुचामन का राजकीय चिकित्सालय प्रदेश में अव्वल, डायबिटीज पीड़ित बच्चों के इलाज में अग्रणी...

मिशन मधुहारी केंद्र पर बच्चों को निःशुल्क इंसुलिन इंजेक्शन, सिरींज, ग्लुकोमीटर और लॉग बुक जैसी सुविधाएं मु​हैया कराई जा रही है.

A doctor examining a child at the Madhuhari Center in Kuchaman City
कुचामन सिटी के मधुहारी केंद्र पर बच्चे की जांच करते चिकित्सक (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 4:42 PM IST

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कुचामन सिटी: बदली जीवनशैली और खानपान की आदतों के कारण अब डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे बच्चों को भी चपेट में ले रही है. राज्य सरकार की ‘मिशन मधुहारी’ योजना में डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय प्रभावी क्रियान्वयन में पूरे प्रदेश में प्रथम रहा. अस्पताल में अब तक टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित 114 बच्चों का पंजीकरण किया जा चुका है.

राजकीय जिला चिकित्सालय में संचालित मिशन मधुहारी केंद्र पर बच्चों को निःशुल्क इंसुलिन इंजेक्शन, सिरींज, ग्लुकोमीटर और लॉग बुक जैसी सुविधाएं मु​हैया कराई जा रही है. अस्पताल प्रशासन हर मंगलवार और शुक्रवार को विशेष क्लिनिक चलाता है, जहां डॉ. हरीश ढाका और डॉ. चेनाराम चौधरी बच्चों की नियमित जांच, परामर्श और निगरानी कर रहे हैं. मिशन मधुहारी केंद्र के नोडल प्रभारी डॉ. हरीश ढाका ने बताया कि डायबिटीज टाइप-1 अधिकतर छोटे बच्चों में पाया जाता है, जबकि टाइप-02 सामान्यतया 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखा जाता है. पिछले कुछ वर्षों में बच्चों में टाइप-01 डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है. इसे देखते मिशन मधुहारी शुरू किया.

मिशन मधुहारी को लेकर बोले... (ETV Bharat Kuchaman City)

पढ़ें:मासूमों को 'मधुहारी' देगा राहत, प्रदेश के जिला अस्पतालों में विशेष क्लिनिक

उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि यदि किसी बच्चे को बार बार भूख लगना एवं पेशाब आना, अत्यधिक थकान, वजन नहीं बढ़ना या अचानक बेहोशी जैसी समस्याएं दिखे तो टाइप-01 डायबिटीज के संकेत हैं. ऐसे में तुरंत बच्चे की जांच करवानी चाहिए. डॉ. चौधरी ने बताया कि टाइप-01 डायबिटिज से पीड़ित बच्चों के उपचार में लापरवाही गंभीर साबित हो सकती है. ऐसे मरीजों को नियमित इंसुलिन की आवश्यकता होती है. निजी अस्पतालों में इंसुलिन इंजेक्शन पर लगभग 600 रुपए तक खर्च आता है, जबकि राजकीय जिला चिकित्सालय में यह मुफ्त उपलब्ध है.

पढ़ें: योग सिर्फ व्यायाम नहीं, जीवन जीने की कला है, आसन और प्राणायाम में है डायबिटीज और बीपी का समाधान

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KUCHAMAN TOPS MISSION MADHUHARI
TREATMENT OF DIABETIC CHILDREN
REGISTRATION OF 114 CHILDREN
मिशन मधुहारी केंद्र कुचामन सिटी
MISSION MADHUHARI IN RAJASTHAN

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