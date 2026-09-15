ETV Bharat / state

कुचामनसिटी में साइबर गिरोह का खुलासा, ऑनलाइन गेमिंग-बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार

साइबर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम ( ETV Bharat Kuchamancity )

कुचामनसिटी: राजस्थान में बढ़ रहे साइबर अपराधों के खिलाफ अभियान में डीडवाना-कुचामन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कुचामनसिटी थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई में ऑनलाइन गेमिंग और बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले संगठित साइबर गिरोह का खुलासा किया है. थाना प्रभारी राजेन्द्र खदाव ने बताया कि पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 15 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 3 मोबाइल चार्जर, साइबर लेन-देन का रिकॉर्ड रखने वाली हिसाब-किताब की डायरी बरामद की है. पुलिस के मुताबिक गिरोह ऑनलाइन गेमिंग, बुकिंग, दूसरी डिजिटल सेवाओं का झांसा देता था. ठगी की रकम छिपाने के लिए किराए पर लिए गए बैंक खातों का इस्तेमाल करता था. पूछताछ में साइबर नेटवर्क की अहम कड़ियां खुलने की उम्मीद है.