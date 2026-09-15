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कुचामनसिटी में साइबर गिरोह का खुलासा, ऑनलाइन गेमिंग-बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार

आरोपियों से 15 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 3 मोबाइल चार्जर, हिसाब-किताब की डायरी बरामद की गई है.

Kuchaman City Cyber Gang Busted
साइबर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 3:15 PM IST

2 Min Read
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कुचामनसिटी: राजस्थान में बढ़ रहे साइबर अपराधों के खिलाफ अभियान में डीडवाना-कुचामन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कुचामनसिटी थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई में ऑनलाइन गेमिंग और बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले संगठित साइबर गिरोह का खुलासा किया है.

थाना प्रभारी राजेन्द्र खदाव ने बताया कि पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 15 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 3 मोबाइल चार्जर, साइबर लेन-देन का रिकॉर्ड रखने वाली हिसाब-किताब की डायरी बरामद की है. पुलिस के मुताबिक गिरोह ऑनलाइन गेमिंग, बुकिंग, दूसरी डिजिटल सेवाओं का झांसा देता था. ठगी की रकम छिपाने के लिए किराए पर लिए गए बैंक खातों का इस्तेमाल करता था. पूछताछ में साइबर नेटवर्क की अहम कड़ियां खुलने की उम्मीद है.

पढ़ें: साइबर सुरक्षित राजस्थान: सितंबर में चलेगा जागरूकता अभियान, टीवी-सिनेमा हॉल में दिखाए जाएंगे खास संदेश

उन्होंने बताया कि 13 सितंबर 2026 को कुचामनसिटी पुलिस को सूचना मिली थी कि टैगोर कॉलेज के पास एक किराए के कमरे में कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं. सूचना पर कुचामनसिटी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने दबिश दी. तलाशी में चार युवक मोबाइल फोन और लैपटॉप से ऑनलाइन गतिविधियां चलाते मिले. उपकरणों की प्रारंभिक जांच में साइबर ठगी से जुड़े साक्ष्य मिले. इसके बाद चारों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरोह सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंच बनाता था. आरोपी सोशल मीडिया समेत दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन गेमिंग और बुकिंग के आकर्षक ऑफर देते थे. पुलिस ने इस मामले में गच्छीपुरा थाना इलाके का रवि महिया 20, राजेन्द्र जाट 24 और शिवराज जाट 22 समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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