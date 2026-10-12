कुचामनसिटी: भागवत कथा की भीड़ में आभूषण चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश, 26 महिलाओं समेत 30 गिरफ्तार
भागवत कथा की कलश यात्रा में शामिल महिलाओं के आभूषण चोरी करने वाली शातिर गैंग के 30 आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया.
Published : October 12, 2026 at 3:46 PM IST
डीडवाना-कुचामन: जिले के कुचामन शहर में भागवत कथा के दौरान निकाली गई कलश यात्रा में श्रद्धालुओं के गले से सोने-चांदी के आभूषण चुराने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गैंग की करीब 26 महिलाओं सहित कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इस गैंग की महिलाएं भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर महिला श्रद्धालुओं को निशाना बनाती थीं और बेहद शातिर तरीके से चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देती थीं.
श्रद्धालुओं के आभूषण चोरी करने का आरोप: कुचामन थाना प्रभारी राजेन्द्र खदाव ने बताया कि कुचामन सिटी में आयोजित भागवत यात्रा के दौरान इस गैंग की महिलाओं ने कई श्रद्धालुओं की चेन, मादलिया और कंठी तोड़ने की वारदातों को अंजाम दिया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके से ही आरोपियों को दबोच लिया. इस दौरान कुछ महिलाओं ने भागने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने पीछा करके उन्हें पकड़ लिया.
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धार्मिक स्थलों पर महिलाओं को निशाना: थाना प्रभारी के अनुसार, इस गैंग की महिलाएं भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों और आयोजनों को निशाना बनाती थीं. वारदात से पहले वे मौके की रेकी करती थीं और स्थानीय वेशभूषा पहनकर भीड़ के बीच शामिल हो जाती थीं. इसके बाद वे अकेली महिलाओं को चिह्नित कर इशारों के जरिए आपस में संपर्क करती थीं, फिर उन्हें घेरकर आभूषण तोड़ लेती थीं. यह गैंग इतनी सफाई से वारदात को अंजाम देती थी कि पीड़ित महिलाओं को तुरंत इसका पता तक नहीं चलता था.
2000 से ज्यादा महिलाएं थी यात्रा में: कलश यात्रा में मौजूद श्रद्धालु सीताराम कुमावत ने बताया कि कलश यात्रा में करीब 2000 से ज्यादा महिलाएं शामिल थीं. उसी समय कुछ अज्ञात महिलाएं कलश यात्रा के बीच में आ गईं और महिलाओं के गले से चेन, कण्ठी आदि तोड़ने लगीं. इस दौरान जब कुछ महिलाओं को भनक लगी, तो वे चिल्लाने लगीं. इसके बाद हम लोगों द्वारा कुछ महिला चोरों को पकड़ा गया. कई महिलाओं ने इधर-उधर भागने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस को बुलाकर हमारी सहायता से पकड़वाया गया.
लग्जरी गाड़ियों में पहुंचती थी गैंग: थाना प्रभारी के मुताबिक, इस गैंग की महिलाएं लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने पहुंचती थीं. गिरफ्तार आरोपी राजस्थान के अलग-अलग जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस को आशंका है कि इस गैंग ने कुचामन सिटी के अलावा अन्य स्थानों पर भी ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया है. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य घटनाओं और गैंग के पूरे नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.
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