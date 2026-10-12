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कुचामनसिटी: भागवत कथा की भीड़ में आभूषण चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश, 26 महिलाओं समेत 30 गिरफ्तार

आभूषण चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश ( ETV Bharat Deedwana )

डीडवाना-कुचामन: जिले के कुचामन शहर में भागवत कथा के दौरान निकाली गई कलश यात्रा में श्रद्धालुओं के गले से सोने-चांदी के आभूषण चुराने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गैंग की करीब 26 महिलाओं सहित कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इस गैंग की महिलाएं भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर महिला श्रद्धालुओं को निशाना बनाती थीं और बेहद शातिर तरीके से चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देती थीं.