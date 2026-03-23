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'...कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए' भाजपा नेता को लॉरेंस गैंग ने दी जान से मारने की धमकी

कुचामनसिटी : काफी समय से डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में कई लोगों को लॉरेंस विश्नोई व रोहित गोदारा के नाम से लगातार रंगदारी की धमकियां मिल रही हैं. इसी क्रम में भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा के पास 34 दिन बाद फिर रविवार को विदेश के नंबरों से गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के नाम से सोशल मीडिया पर कई ऑडियो कॉल और धमकी भरा ऑडियो आया है.

थाना प्रभारी सतपाल चौधरी ने बताया कि जानकारी मिली है कि परिवादी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. विदेश के एक दूसरे नंबर से पलाड़ा के पास रोहित गोदारा नाम लिखा मैसेज भी रविवार देर शाम आया. भाजपा नेता ने इस मामले की जानकारी कुचामन पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी उनके घर पहुंचे. ऑडियो कॉल में कहा गया कि 'तू प्यार की भाषा नहीं समझता है. कहीं हमारे हाथों से कोई भाजपा का राजपूत नेता के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए'.