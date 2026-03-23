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'...कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए' भाजपा नेता को लॉरेंस गैंग ने दी जान से मारने की धमकी

इससे पहले भी भाजपा नेता को रंगदारी को लेकर धमकी मिल चुकी है.

भाजपा नेता को जान से मारने की धमकी
भाजपा नेता को जान से मारने की धमकी (ETV Bharat Kuchaman)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 3:12 PM IST

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कुचामनसिटी : काफी समय से डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में कई लोगों को लॉरेंस विश्नोई व रोहित गोदारा के नाम से लगातार रंगदारी की धमकियां मिल रही हैं. इसी क्रम में भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा के पास 34 दिन बाद फिर रविवार को विदेश के नंबरों से गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के नाम से सोशल मीडिया पर कई ऑडियो कॉल और धमकी भरा ऑडियो आया है.

थाना प्रभारी सतपाल चौधरी ने बताया कि जानकारी मिली है कि परिवादी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. विदेश के एक दूसरे नंबर से पलाड़ा के पास रोहित गोदारा नाम लिखा मैसेज भी रविवार देर शाम आया. भाजपा नेता ने इस मामले की जानकारी कुचामन पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी उनके घर पहुंचे. ऑडियो कॉल में कहा गया कि 'तू प्यार की भाषा नहीं समझता है. कहीं हमारे हाथों से कोई भाजपा का राजपूत नेता के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए'.

पढ़ें. कुचामन में फिर गैंगस्टरों का खौफ: भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को रोहित गोदारा गैंग की धमकी, गोगामेड़ी जैसा अंजाम भुगतने की चेतावनी

पहले भी मिल चुकी है धमकी : भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे वीरेंद्र चारण और राहुल नाम से वाट्सएप पर वॉयस कॉल से 14 फरवरी को सबसे पहली धमकी मिली थी. इसके बाद चारण ने WhatsApp पर वॉयस कॉल कर रंगदारी मांगी थी, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी. इस पर पलाड़ा ने पुलिस में शिकायत दी. रंगदारी की रकम नहीं पहुंचने व पुलिस तक मामला पहुंचने के बाद गोदारा गैंग ने फिर से विजय सिंह को धमकाया है. उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है.

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