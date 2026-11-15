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कुचामन में कल 41 पंचायतों में मतदान, चितावा में 22 दावेदारों के बीच सबसे कड़ा मुकाबला

कुचामन में कल 41 पंचायतों में मतदान ( ETV Bharat Kuchaman file photo )

डीडवाना-कुचामन: जिले के कुचामन सिटी क्षेत्र की 41 ग्राम पंचायतों में कल 16 नवंबर को सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए मतदान आयोजित किया जाएगा.मतदान को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसके तुरंत बाद सभी ग्राम पंचायतों में मतगणना शुरू कर दी जाएगी. देर रात तक चुनाव परिणाम आने की संभावना है.17 नवंबर को उपसरपंच पद के चुनाव संपन्न होंगे.