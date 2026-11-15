कुचामन में कल 41 पंचायतों में मतदान, चितावा में 22 दावेदारों के बीच सबसे कड़ा मुकाबला
Panchayat Election: 1.55 लाख मतदाता फैसला करेंगे, मतदान को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.
Published : November 15, 2026 at 8:58 PM IST
डीडवाना-कुचामन: जिले के कुचामन सिटी क्षेत्र की 41 ग्राम पंचायतों में कल 16 नवंबर को सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए मतदान आयोजित किया जाएगा.मतदान को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसके तुरंत बाद सभी ग्राम पंचायतों में मतगणना शुरू कर दी जाएगी. देर रात तक चुनाव परिणाम आने की संभावना है.17 नवंबर को उपसरपंच पद के चुनाव संपन्न होंगे.
चितावा ग्राम पंचायत बनी चुनाव की सबसे बड़ी हॉट सीट: इस बार पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक चर्चा कुचामन सिटी क्षेत्र की चितावा ग्राम पंचायत की हो रही है. सामान्य सीट होने के कारण यहां सरपंच पद के लिए रिकॉर्ड संख्या में उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं. चितावा ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए 22 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है. ग्राम पंचायत चितावा में कुल 6,805 मतदाता हैं, जिनके हाथों में इस बार गांव का नेतृत्व चुनने की जिम्मेदारी होगी.
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चितावा ग्राम पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार: उप जिला कलेक्टर सुरेंद्र चौधरी के अनुसार चितावा ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए कुल 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इनमें अजयपाल, ईशनरराम, कानाराम, कंचन जांगिड़, गणेश राम, गंगा सिंह, जितेन्द्र सिंह, पुखराज कासोटिया, प्रकाश राम, प्रकाश सिंह, मनोज कुमार, महिपाल सिंह, मुकन सिंह, राजावत छोटू सिंह, राजूराम, लिछमण राम, विक्रम प्रसाद, विक्रम सिंह, सुभाषचन्द, सुशीला कुमारी, सोहनलाल एवं हरलाल सिंह शामिल हैं.
1.55 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग: इस चुनाव में कुल 1,55,703 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. क्षेत्र की 41 ग्राम पंचायतों में 570 वार्ड पंच उम्मीदवार तथा 297 सरपंच पद के प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. मतदान को लेकर गांवों में उत्साह का माहौल है और मतदाता अपनी ग्राम सरकार चुनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
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इन 41 ग्राम पंचायतों में होगा मतदान:चितावा, हुडील, नंगवाडा, सबलपुरा, घाटवा, हिराणी, लालास, जसराणा, जिलिया, पांचवा, रसाल, उगरपुरा, मण्डावरा, परवेडी, चांदपुरा, करकेडी, खोरण्डी, लाम्बा, मोतीपुरा, राणासर, रूपपुरा, आनन्दपुरा, चारणवास, दौलतपुरा, दीपपुरा, कुकनवाली, नारायणपुरा, टोडास, अड़कसर, रावां, खारिया, नालोट, पदमपुरा-सरगोठ, प्रेमपुरा, शिव, ठठाणा, भांवता, चावण्डिया, इण्डाली, जिजोट एवं पलाडा ग्राम पंचायतों में मतदान आयोजित किया जाएगा.
प्रशासन पूरी तरह तैयार: निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदान दलों की नियुक्ति और मतदान सामग्री का वितरण पूरा कर लिया गया है.
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