कुचामन फिर गैंगस्टरों के निशाने पर: विदेशी नंबरों से भाजपा नेता को रंगदारी का कॉल
पुलिस के अनुसार बीते एक सप्ताह में शहर के तीन लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए रंगदारी की धमकियां मिली हैं.
Published : February 14, 2026 at 8:56 PM IST
कुचामन सिटी: साल 2025 में रंगदारी कॉल और कारोबारी रमेश रुलानियां की हत्या से दहला कुचामन शहर नए साल 2026 में भी दहशत के माहौल में है. विदेशी नंबरों से धमकी भरे वॉइस कॉल और वॉइस मैसेज का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है. बीते एक सप्ताह में शहर के तीन लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए रंगदारी की धमकियां मिली हैं. ताजा मामला शनिवार का है, जब जिले के एक वरिष्ठ और चर्चित भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को भी विदेशी नंबर से धमकी मिलने की जानकारी सामने आई.
पुलिस उपाधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि विदेशी कॉल से धमकी के मामले में पीड़ित लोगों के द्वारा अलग–अलग लिखित रिपोर्ट दी गई है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है. इन मामलों में धमकी देने वाले ने खुद को रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़ा बताते हुए 'सहयोग' के नाम पर रकम की मांग की है. वॉइस कॉल और वॉइस मैसेज विदेशी नंबरों से किए गए. भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है और जल्द ही औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही है.
पढ़ें: 'जीना चाहते हो तो दो दिन में पैसे तैयार रखो...' आरजू बिश्नोई के नाम पर कारोबारियों से दो करोड़ की रंगदारी मांगी
पुलिस जांच में जुटी, त्वरित कार्रवाई की मांग: पुलिस सूत्रों के अनुसार, सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और साइबर सेल विदेशी नंबरों की ट्रैकिंग में जुटी है. कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट और वॉइस मैसेज की तकनीकी जांच की जा रही है. इधर, क्षेत्र में घटना की जानकारी फैलते ही दहशत का माहौल बन गया है. व्यापारिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस व सरकार से मांग की है कि गैंगस्टर नेटवर्क पर सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाए, ताकि पिछले साल जैसी स्थिति दोबारा न बने.
पढ़ें: पूर्व सभापति संदीप शर्मा को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी, करोड़ों की रंगदारी मांगी, मामला दर्ज
पिछले साल का खौफ अभी भी ताजा: साल 2025 में भी कुचामन के कारोबारियों को विदेशी नंबरों से रंगदारी वॉइस कॉल और वॉइस मैसेज आए थे. उस समय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया था. लेकिन इसीके बीच उन्हीं कारोबारियों में से एक, रमेश रुलानियां की 7 अक्टूबर, 2025 को जिम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड ने पूरे शहर को झकझोर दिया था. पुलिस ने बाद में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और साजिश की परतें खोली.