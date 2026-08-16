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कानपुर में "क्षत्रिय स्वाभिमान चेतना सम्मेलन", अयोध्या के लिये पैदल यात्रा पर निकले कांग्रेसी नेता हिरासत में

कानपुर : रामादेवी स्थित एक गेस्ट हाउस में रविवार को "क्षत्रिय स्वाभिमान चेतना सम्मेलन" का आयोजन किया गया. सम्मेलन समाप्त होते ही एक कांग्रेस नेता समर्थकों के साथ अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े. चकेरी पुलिस ने रामादेवी चौराहे पर उन्हें रोकने की कोशिश की. इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया.

रामादेवी स्थित एक गेस्ट हाउस में रविवार को आयोजित "क्षत्रिय स्वाभिमान चेतना सम्मेलन" के समापन के बाद अचानक माहौल गरमा गया. सम्मेलन समाप्त होते ही दोपहर करीब 3:15 बजे कांग्रेस नेता धर्मराज सिंह चौहान समर्थकों के संग अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े.

चकेरी पुलिस ने रामादेवी चौराहे पर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता लगभग 300 मीटर आगे हरजिंदर नगर चौराहे तक पहुंच गए. करीब 10 मिनट की नोकझोंक के बाद पुलिस ने उन्हें थाने लेकर चली गई. प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया.

कांग्रेस नेता धर्मराज सिंह चौहान ने कहा कि 17 जुलाई को वह रामादेवी चौराहे पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने पहुंचे थे. उनका आरोप है कि इस दौरान मौजूद अराजकतत्वों ने उन पर और उनके कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया था. इसके बाद पुलिस ने उनके साथ-साथ उनके बेटे को हिरासत में लिया था.