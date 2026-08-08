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UGC Rollback: क्षत्रिय करणी सेना ने कहा-पंचायत एवं निकाय चुनाव में भाजपा का बायकाट करेगा सवर्ण समाज

जोधपुर: क्षत्रिय करणी सेना की यूजीसी रोलबैक की मांग लेकर जनजागरण यात्रा शनिवार को जोधपुर पहुंची. सेना ने कहा कि पंचायत एवं शहरी निकाय चुनाव में सवर्ण समाज भाजपा का बायकाट करेगा. करणी सेना ने यूजीसी गाइडलाइन पर चुप्पी साधने वाले सवर्ण समाज के सांसदों एवं विधायकों के घेराव की चेतावनी दी. क्षत्रिय करणी सेना की 15 हजार किमी की जनजागरण यात्रा 23 अगस्त को दिल्ली में महापंचायत के साथ खत्म होगी.

क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने शनिवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सवर्ण समाज हमेशा भाजपा का साथ देता आया है, लेकिन सभी से अपील है कि वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए राजस्थान में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में भाजपा का साथ नहीं दें. सवर्ण समाज को भाजपा का बायकाट कर निर्दलीय चुनाव लड़े या फिर अखंड करणी सेना से चुनाव लड़े ताकि मौजूदा सरकार को पता चले कि साथ देने वालों का अहित करना कितना गलत होता है. शेखावत ने कहा कि भाजपा सरकार हमारी हर स्तर पर अनदेखी कर रही है. हमारे जो सांसद और विधायक बोल नहीं रहे हैं, उनको आगे बोलने भी नहीं दिया जाएगा. उनका बहिष्कार किया जाएगा. केंद्र सरकार को झुकना होगा.

क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

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हर दल पर सवर्णों की अनदेखी का आरोप: शेखावत ने कहा, भाजपा ही नहीं, कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी सामान्य वर्ग की घोर उपेक्षा की है. हम यूजीसी रेगुलेशन-2026 के विरोध में 15 हजार किमी की जनजागरण यात्रा कर रहे हैं. यात्रा 23 अगस्त को दिल्ली में महापंचायत के साथ खत्म होगी. राज सिंह ने बताया कि 5 अगस्त से शुरू जनजागरण वाहन यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से गुजरेगी. अलग-अलग जिलों में पंचायत, सम्मेलन, जनसंवाद और प्रेस वार्ताओं से विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और सामान्य वर्ग के लोगों से संवाद किया जा रहा है.