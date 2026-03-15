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रांची में क्षत्रिय गौरव एकता समागम 2026, देश के कई हिस्सों से आए लोग, पूर्व सांसद-विधायक भी हुए शामिल

रांची में क्षत्रिय गौरव एकता समागम 2026 का आयोजन किया गया. इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से समाज के लोग शामिल हुए.

Kshatriya Gaurav Ekta Samagam
गौरव एकता समागम में मंच पर बैठे गणमान्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 15, 2026 at 3:48 PM IST

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रांची: राजधानी रांची के धुर्वा स्थित पुराना विधानसभा मैदान में रविवार को क्षत्रिय गौरव एकता समागम 2026 का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम क्षत्रिय गौरव एकता मंच, झारखंड प्रदेश के तत्वावधान में हुआ, जिसमें झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों से पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही.

मुख्य अतिथि बृजभूषण शरण सिंह समेत कई दिग्गज मौजूद

समागम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मौजूद रहे. इसके अलावा शिवहर लोकसभा क्षेत्र की सांसद लवली आनंद, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, पूर्व एमएलसी प्रवीण कुमार सिंह, पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह, पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह, पूर्व सांसद सुनील सिंह तथा धनबाद के नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह सहित कई प्रमुख हस्तियां कार्यक्रम में शामिल हुईं.

सुनील सिंह, पशुपतिनाथ सिंह और गिरिनाथ सिंह का बयान (ETV Bharat)

समाज की एकता और संगठन पर जोर

कार्यक्रम के दौरान समाज की एकता, संगठन तथा सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई. मंच से वक्ताओं ने कहा कि समाज को मजबूत बनाने के लिए आपसी एकजुटता जरूरी है और ऐसे कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह ने कहा कि समाज में एकता लाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है. उन्होंने कहा कि बिखराव की स्थिति के कारण कई बार समाज के हक और अधिकार कमजोर पड़ जाते हैं. उन्होंने कहा, “हम सबको मिलकर समाज को जोड़ने का काम करना होगा. इस समागम का उद्देश्य भी यही है कि क्षत्रिय समाज से जुड़े सभी लोग एक मंच पर आएं और समाज की मजबूती के लिए मिलकर काम करें.”

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कार्यक्रम में आग लोग (ETV Bharat)

पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है और इस समाज ने हमेशा देशहित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि समागम में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि समाज किस तरह आगे भी राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास में अपनी भूमिका को और मजबूत कर सकता है.

पूर्व सांसद सुनील सिंह ने कहा कि समाज को एकजुट करने और आपसी संवाद को बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग इस मंच पर अपने विचार साझा कर रहे हैं, जिससे समाज के बीच संवाद और सहयोग की भावना मजबूत होगी.

धनबाद के नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह ने कहा कि समाज की एकता और आपसी सहयोग से ही सामाजिक विकास संभव है और ऐसे आयोजन लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं.

बृजभूषण शरण सिंह की अपील

समागम के मुख्य अतिथि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने संबोधन में लोगों से एकजुट रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि समाज की ताकत उसकी एकता में होती है और जब समाज संगठित होता है तो वह हर क्षेत्र में मजबूत भूमिका निभा सकता है.

कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का आयोजकों की ओर से स्वागत और सम्मान किया गया. समागम में झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिससे पूरा मैदान लोगों से खचाखच भरा नजर आया. आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि समाज के बीच एकता और संवाद की प्रक्रिया लगातार जारी रह सके.

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