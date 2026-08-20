कृतिका को 24 घंटे में मिली कॉपी किताब, बोलीं- 'थैंक्यू डीसी' सर, पलामू डीसी ने ली बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी
पालमू डीसी ने कृतिका को कॉपी किताब मुहैया करा दी है, साथ ही उन्होंने पढ़ाई का जिम्मा उठाने का संकल्प लिया है. निरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 20, 2026 at 5:44 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 6:30 PM IST
पलामू: जिले की बेटी कृतिका पूरे देश में जेन अल्फा के लिए एक रोल मॉडल बन गई है. छात्र आंदोलन के बीच पूरे देश में Gen Z और जेन अल्फा शब्द चर्चा में है. हालांकि पलामू जिले की कृतिका ने कोई आंदोलन नहीं किया बल्कि पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत से बस गुहार लगाई थी. कृतिका, मेदिनीनगर के सुदना बैंक कॉलोनी के इलाके की रहने वाली है. वो बुधवार को पलामू डीसी के जन समाधान कार्यक्रम में पहुंची थी.
कृतिका को उपलब्ध करवाए गए कॉपी किताब
गुरुवार को पलामू डीसी ने कृतिका को कॉपी किताब, ड्रेस के साथ-साथ नवोदय की तैयारी के लिए किताब उपलब्ध करवाया गया है. इस दौरान डीसी ने कृतिका को आश्वासन दिया कि वह पढ़ाई में मदद करेंगे.
डीसी बनना चाहती है कृतिका
पलामू डीसी ने कृतिका को पढ़ाई को लेकर करीब 10 मिनट तक समझाया और पूछा कि क्या बनना चाहती हो? जवाब में कृतिका ने कहा कि वह डीसी बनना चाहती है! कृतिका का जवाब सुनकर डीसी मुस्कुराए और उसके हौसले की तारीफ की.
हौसले को डीसी ने किया सलाम
डीसी ने कृतिका से कहा कि वह उसके हौसले को सलाम करते हैं और कहा कि डीसी बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है. वह खुद मदद करने को तैयार हैं. डीसी ने कृतिका से कहा कि पहला लक्ष्य नवोदय स्कूल में प्रवेश लेना है, फिर कहा कि वह उसके घर पर प्रशासनिक अधिकारियों को भेज रहे हैं ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके और उसका मुआवजा दिया जा सके.
5वीं क्लास में पढ़ाई करने वाली कृतिका मेरे पास आई थी. उस दौरान मैं चौंक गया था. बच्ची ने बताया था कि वह पढ़ाई करना चाहती है और उसे मदद की जरूरत है. वह आर्थिक रूप में कमजोर है, बच्ची ने मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी को मामले में पहल करने का निर्देश दिया गया था. बच्ची को कॉपी-किताब और नवोदय की तैयारी के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है. मैं बच्ची के जज्बे को सलाम करता हूं, बच्ची की पढ़ाई में मदद की जाएगी: दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, डीसी
कृतिका को 24 घंटे में मिले कॉपी किताब, बोलीं- 'थैंक्यू डीसी' सर
पलामू डीसी की पहल पर कृतिका को 24 घंटे के भीतर ही कॉपी और किताब मिल गए हैं. कॉपी किताब लेने के बाद कृतिका ने डीसी को 'थैंक्यू सर' कहा और उनसे हाथ मिलाया. उसने बताया कि वह डीसी अंकल की तरह बनना चाहती है.
आर्थिक रूप से कमजोर है
दरअसल, कृतिका की माता घरेलू कार्य करती है जबकि पिता बेरोजगार है. उसका घर कोयल नदी के तट पर है. कुछ दिनों पहले कोयल नदी में बाढ़ आने से उसके घर के अंदर खाने-पीने की सामग्री के साथ-साथ कॉपी किताब बह गए.
बाढ़ में बह गया था सब कुछ: कृतिका
कृतिका ने आखिर में बताया कि आसपास की आंटी ने उन्हें सलाह दी थी कि वह डीसी के पास जाए, उसे जरुर मदद मिलेगी. जिसके बाद कृतिका डीसी के पास पहुंची और मदद मांगी. कृतिका ने बताया कि बाढ़ के पानी में उसका सब कुछ बह गया था.
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