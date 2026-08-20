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कृतिका को 24 घंटे में मिली कॉपी किताब, बोलीं- 'थैंक्यू डीसी' सर, पलामू डीसी ने ली बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी

कॉपी किताब मिलने के बाद कृतिका बोलीं- 'थैंक्यू डीसी' सर ( Etv Bharat )

पलामू: जिले की बेटी कृतिका पूरे देश में जेन अल्फा के लिए एक रोल मॉडल बन गई है. छात्र आंदोलन के बीच पूरे देश में Gen Z और जेन अल्फा शब्द चर्चा में है. हालांकि पलामू जिले की कृतिका ने कोई आंदोलन नहीं किया बल्कि पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत से बस गुहार लगाई थी. कृतिका, मेदिनीनगर के सुदना बैंक कॉलोनी के इलाके की रहने वाली है. वो बुधवार को पलामू डीसी के जन समाधान कार्यक्रम में पहुंची थी.

कृतिका को उपलब्ध करवाए गए कॉपी किताब

गुरुवार को पलामू डीसी ने कृतिका को कॉपी किताब, ड्रेस के साथ-साथ नवोदय की तैयारी के लिए किताब उपलब्ध करवाया गया है. इस दौरान डीसी ने कृतिका को आश्वासन दिया कि वह पढ़ाई में मदद करेंगे.

कॉपी किताब मिलने के बाद कृतिका बोलीं- 'थैंक्यू डीसी' सर (Etv Bharat)

डीसी बनना चाहती है कृतिका

पलामू डीसी ने कृतिका को पढ़ाई को लेकर करीब 10 मिनट तक समझाया और पूछा कि क्या बनना चाहती हो? जवाब में कृतिका ने कहा कि वह डीसी बनना चाहती है! कृतिका का जवाब सुनकर डीसी मुस्कुराए और उसके हौसले की तारीफ की.

हौसले को डीसी ने किया सलाम

डीसी ने कृतिका से कहा कि वह उसके हौसले को सलाम करते हैं और कहा कि डीसी बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है. वह खुद मदद करने को तैयार हैं. डीसी ने कृतिका से कहा कि पहला लक्ष्य नवोदय स्कूल में प्रवेश लेना है, फिर कहा कि वह उसके घर पर प्रशासनिक अधिकारियों को भेज रहे हैं ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके और उसका मुआवजा दिया जा सके.