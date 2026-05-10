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सीएम योगी ने कैबिनेट के साथ देखी फिल्म कृष्णावतारम्, यूपी में टैक्स फ्री, राज्यपाल ने कहा- धन्यवाद योगी जी

फिल्म में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नातिन ने मुख्य भूमिका निभाई है. सीएम योगी ने मंच पर कलाकारों का सम्मान भी किया.

फिल्म कृष्णावतारम् की विशेष स्क्रीनिंग में मौजूद सीएम योगी और राज्यपाल.
फिल्म कृष्णावतारम् की विशेष स्क्रीनिंग में मौजूद सीएम योगी और राज्यपाल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 10:31 PM IST

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लखनऊ : लोकभवन सभागार रविवार को उस समय पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में डूब गया, जब फिल्म कृष्णावतारम् की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान “कृष्णा कृष्णा, राधे राधे” के जयघोष से पूरा सभागार गूंज उठा. स्क्रीनिंग के दौरान सभागार खचाखच भरा रहा और फिल्म को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला.

फिल्म में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नातिन ने मुख्य भूमिका निभाई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म देखने के बाद यूपी में टैक्स फ्री घोषित कर दिया. राजपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्यपाल आनंदीबेन, दोनों उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के साथ कृष्णावतारम् फिल्म देखी. इसके बाद उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री करने का एलान किया. इस दौरान सीएम योगी ने मंच पर कलाकारों का सम्मान भी किया.

सीएम योगी ने कहा, हर जिले में हो फिल्म की स्क्रीनिंग.
सीएम योगी ने कहा, हर जिले में हो फिल्म की स्क्रीनिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)

फिल्म में द्वापर युग और सनातन संस्कृति की झलक : फिल्म कृष्णावतारम् में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन को मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है. फिल्म में द्वापर युग, भारतीय पुरातन संस्कृति और सनातन परंपरा के विभिन्न आयामों को भव्यता के साथ दर्शाया गया है. फिल्म की सबसे खास बात यह रही कि इसमें भगवान कृष्ण के साथ राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की प्रेम कथाओं को अलग-अलग स्वरूपों में प्रस्तुत किया गया है.

सीएम ने लगाए जयकारे : फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन बिहारी लाल की जय और भारत माता के जयकारे लगाए. उन्होंने कहा कि यह अद्भुत संयोग है कि आज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद शपथ ग्रहण करने वाले सभी मंत्री पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस अद्भुत कार्यक्रम में सहभागी बने. करीब ढाई घंटे तक सभी एक साथ यहां बैठे रहे और हर एक चेहरे पर नई रौनक दिखाई दे रही थी.

उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा और संस्कृति से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण पर आधारित इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के साथ हम सभी यहां जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के रूप में सत्यभामा का किरदार निभाने वाली कलाकार का नाम भी संस्कृति है, जिन्होंने इस भूमिका को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है.

फिल्म में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नातिन ने मुख्य भूमिका निभाई है.
फिल्म में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नातिन ने मुख्य भूमिका निभाई है. (Photo Credit; ETV Bharat)

अभिनेत्री संस्कृति ने लिया योगी से आशीर्वाद : सीएम योगी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम सभी ने एक साथ इस फिल्म को देखा. यह भारत की संस्कृति और परंपराओं से जुड़े इतिहास को समेटते हुए और पुरातन विरासत को मुख्य धारा में प्रस्तुत करने वाली फिल्म है. इस दौरान फिल्म की मुख्य अभिनेत्री संस्कृति ने सीएम योगी से आशीर्वाद लिया. योगी ने निर्माता-निर्देशक और फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों को धन्यवाद भी दिया.

जो नए मंत्री बने हैं, उनके स्वागत के लिए यादगार क्षण : सीएम ने सूचना विभाग को प्रत्येक जनपद में इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित कराने में सहयोग करने का निर्देश दिया, जिससे बच्चे और युवा इसे देखकर अपनी संस्कृति, परंपरा और सनातन विरासत के बारे में समझ सकें. उन्होंने कहा कि जब हम बरसाना, मथुरा और वृंदावन में जाते हैं तो वहां संबोधन राधे-राधे का ही होता है. उन्होंने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृष्णावतारम् की मुख्य पात्र संस्कृति राज्यपाल की नातिन हैं और किसी भी नानी के लिए इससे अद्भुत क्षण और कोई नहीं होगा कि पालन-पोषण कर जिस बच्ची को आगे बढ़ाया है, आज उसे इतना बेहतर काम करते हुए वे देख रहीं हैं. उन्होंने कहा कि कलाकार को सम्मान मिलना चाहिए.

हमें अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर ऐसी फिल्में बनानी चाहिए : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर ऐसी फिल्में बनानी चाहिए. उन्होंने नए मंत्रियों को शुभकामनाएं भी दीं. इस अवसर पर विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

हिंदी, तमिल और तेलुगु में की गई रिलीज : यह फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज की गई है. फिल्म के निर्देशक हार्दिक गज्जर हैं. फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता, संस्कृति, सुष्मिता भट्ट और निवासिनी कृष्णन मुख्य भूमिकाओं में हैं. जैकी श्रॉफ और आशुतोष राणा समेत कई बड़े कलाकार अपने किरदारों के जरिये छाप छोड़ने में सफल रहे हैं.

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