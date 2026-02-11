कृष्णा नगर: 8 महीने से सड़क पर खुला पड़ा गड्ढा, हादसे का इंतजार कर रहा प्रशासन
स्थानीय निवासियों के मुताबिक, सड़क के नीचे पानी की पाइपलाइन का जंक्शन है, जिसके कारण सड़क पर गड्ढा छोड़ दिया गया.
Published : February 11, 2026 at 8:03 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जनकपुरी और रोहिणी में गड्ढों में गिरकर दो लोगों की मौत के बाद भी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर नहीं आ रहा है. ताजा मामला पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके के सतनाम रोड से सामने आया है, जहां पिछले करीब आठ महीने से सड़क के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बना हुआ है.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो इसे भरा गया और न ही ढका गया, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. स्थानीय निवासियों के मुताबिक, सड़क के नीचे पानी की पाइपलाइन का जंक्शन है, जिसके कारण सड़क पर गड्ढा छोड़ दिया गया, लेकिन संबंधित विभाग ने न तो चैम्बर न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम किए. हालत यह है कि गड्ढा खुला पड़ा है और आसपास कोई चेतावनी बोर्ड या बैरिकेडिंग तक नहीं लगाई गई है. अब तक कई राहगीर इसमें गिरकर घायल हो चुके हैं.
लोगों का कहना है कि प्रशासन शायद किसी की जान जाने का इंतजार कर रहा है. एक अन्य स्थानीय महिला ने बताया कि जब उन्होंने इस संबंध में गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरविंद सिंह लवली के कार्यालय में शिकायत की तो उन्हें बताया गया कि यह इलाका कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है. इसके बाद वह कृष्णा नगर विधानसभा के विधायक डॉ अनिल गोयल के कार्यालय पहुंचीं, जहां से जवाब मिला कि यह क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है.
महिला का कहना है कि सड़क का आधा हिस्सा गांधीनगर और आधा हिस्सा कृष्णा नगर विधानसभा में आता है, लेकिन जिस स्थान पर गड्ढा बना है वह कृष्णा नगर क्षेत्र के अंतर्गत है. स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि जब क्षेत्र की सीमा को लेकर ही स्पष्टता नहीं है तो आम जनता किससे गुहार लगाए. जनप्रतिनिधियों की इस उदासीनता से लोगों में नाराजगी है. निवासी अब प्रशासन से तत्काल गड्ढा भरने, पाइपलाइन दुरुस्त करने और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी अनहोनी से पहले समस्या का स्थायी समाधान हो सके.
