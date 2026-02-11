ETV Bharat / state

कृष्णा नगर: 8 महीने से सड़क पर खुला पड़ा गड्ढा, हादसे का इंतजार कर रहा प्रशासन

स्थानीय निवासियों के मुताबिक, सड़क के नीचे पानी की पाइपलाइन का जंक्शन है, जिसके कारण सड़क पर गड्ढा छोड़ दिया गया.

कृष्णा नगर में मौत का गड्डा: 8 महीने से सड़क पर गड्ढा
कृष्णा नगर में मौत का गड्डा: 8 महीने से सड़क पर गड्ढा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 11, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जनकपुरी और रोहिणी में गड्ढों में गिरकर दो लोगों की मौत के बाद भी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर नहीं आ रहा है. ताजा मामला पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके के सतनाम रोड से सामने आया है, जहां पिछले करीब आठ महीने से सड़क के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बना हुआ है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो इसे भरा गया और न ही ढका गया, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. स्थानीय निवासियों के मुताबिक, सड़क के नीचे पानी की पाइपलाइन का जंक्शन है, जिसके कारण सड़क पर गड्ढा छोड़ दिया गया, लेकिन संबंधित विभाग ने न तो चैम्बर न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम किए. हालत यह है कि गड्ढा खुला पड़ा है और आसपास कोई चेतावनी बोर्ड या बैरिकेडिंग तक नहीं लगाई गई है. अब तक कई राहगीर इसमें गिरकर घायल हो चुके हैं.

कृष्णा नगर में मौत का गड्डा: 8 महीने से सड़क पर गड्ढा (ETV Bharat)

लोगों का कहना है कि प्रशासन शायद किसी की जान जाने का इंतजार कर रहा है. एक अन्य स्थानीय महिला ने बताया कि जब उन्होंने इस संबंध में गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरविंद सिंह लवली के कार्यालय में शिकायत की तो उन्हें बताया गया कि यह इलाका कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है. इसके बाद वह कृष्णा नगर विधानसभा के विधायक डॉ अनिल गोयल के कार्यालय पहुंचीं, जहां से जवाब मिला कि यह क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

महिला का कहना है कि सड़क का आधा हिस्सा गांधीनगर और आधा हिस्सा कृष्णा नगर विधानसभा में आता है, लेकिन जिस स्थान पर गड्ढा बना है वह कृष्णा नगर क्षेत्र के अंतर्गत है. स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि जब क्षेत्र की सीमा को लेकर ही स्पष्टता नहीं है तो आम जनता किससे गुहार लगाए. जनप्रतिनिधियों की इस उदासीनता से लोगों में नाराजगी है. निवासी अब प्रशासन से तत्काल गड्ढा भरने, पाइपलाइन दुरुस्त करने और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी अनहोनी से पहले समस्या का स्थायी समाधान हो सके.

ये भी पढ़ें:

  1. 'दिल्ली में प्रदूषण को लेकर रेखा सरकार और सख्त...', ट्रैफिक और गड्ढों पर रहेगा विशेष फोकस
  2. दिल्ली के जनकपुरी हादसे में पुलिस ने किया सब-कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार, अब तक तीन इंजीनियर सस्पेंड
  3. जनकपुरी हादसा: मौके पहुंचे मंत्री आशीष सूद, कहा- दोषियों को बक्शा नहीं जाएगा; रात भर में भरे गए गहरे गड्ढे
  4. जनकपुरी हादसा: घटना स्थल से 100 मीटर पहले लगा हुआ था बैरीकेट, सर्विस लेन पर क्यों गए कमल? देखें ग्राउंड रिपोर्ट

TAGGED:

DELHI JANAKPURI INCIDENT
KRISHNA NAGAR GROUND REPORT
कृष्णा नगर गड्डा दिल्ली
KRISHNA NAGAR DEATH PIT
KRISHNA NAGAR DEATH PIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.