ETV Bharat / state

कृष्णा नगर ब्लाइंड मर्डर केस का 24 घंटे में खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी

कृष्णा नगर में कैब चालक की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी, 24 घंटे के भीतर मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

कृष्णा नगर में कैब चालक की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी
कृष्णा नगर में कैब चालक की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 26, 2026 at 1:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: शाहदरा जिला पुलिस और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने कृष्णा नगर इलाके में कैब चालक की सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी महज 24 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर (CCL) भी शामिल है. वहीं, चौथे आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में उपयोग किया गया चाकू, खून से सने कपड़े, वारदात में इस्तेमाल की गई मारुति वैगनार कार, मोबाइल फोन तथा अन्य फोरेंसिक साक्ष्य बरामद किए हैं.

कृष्णा नगर ब्लाइंड मर्डर केस का 24 घंटे में खुलासा (ETV Bharat)

डीसीपी आर पी मीणा ने दी मामले की पूरी जानकारी

डीसीपी आर पी मीना में कहा कि 23 जुलाई 2026 को थाना कृष्णा नगर में पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि रोड नंबर-57, मेट्रो पिलर नंबर-90 के पास एक कार में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति पड़ा है, सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बिजेंद्र राणा, जांच अधिकारी इंस्पेक्टर महेश भार्गव तथा एसआई अवनीश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

मृतक की पहचान 40 वर्षीय कैब ड्राइवर विजय कुमार के रूप में हुई
हरियाणा नंबर की एक मारुति वैगनार कार मिली, जिसके अंदर खून फैला हुआ था. चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति के शरीर पर चाकू के कई घाव थे. पुलिस ने घायल को तत्काल डॉ. हेडगेवार अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 40 वर्षीय विजय कुमार, निवासी वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली के रूप में हुई.

दो विशेष टीमों का गठन कर मामले की जांच शुरू

फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) और क्राइम टीम ने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. इसके बाद थाना कृष्णा नगर में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई. खुलासे के लिए एसीपी गांधी नगर के पर्यवेक्षण तथा डीसीपी शाहदरा राजेंद्र प्रसाद मीणा के मार्गदर्शन में दो विशेष टीमों का गठन किया गया.

24 घंटे के भीतर तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने घटनास्थल से लेकर न्यू सीलमपुर तक सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का तकनीकी विश्लेषण किया. इसके आधार पर 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.गिरफ्तार आरोपियों में न्यू सीलमपुर निवासी 20 वर्षीय अयान, 19 वर्षीय साहिल तथा न्यू सीमापुरी निवासी 17 वर्षीय किशोर (सीसीएल) शामिल हैं. अयान पहले लूट और स्नैचिंग के चार मामलों में तथा साहिल स्नैचिंग के एक मामले में शामिल रह चुका है. चौथे आरोपी अमन की पहचान हो चुकी है और उसकी तलाश जारी है.


पुरानी रंजिश के तहत की गई हत्या
आरोपियों ने बताया कि जाफराबाद के कुछ युवकों से पुरानी रंजिश के कारण अयान ने अपने साथी अमन से चाकू का इंतजाम कराया था. इसके बाद चारों ने शराब पी और जल्दी पैसे कमाने के उद्देश्य से किसी कैब चालक को लूटने की योजना बनाई. अयान के मोबाइल फोन से रैपिडो ऐप के जरिए वी3एस मॉल के लिए कैब बुक की गई. रास्ते में चित्रा विहार रेड लाइट के पास आरोपियों ने चालक विजय कुमार पर चाकुओं से हमला कर दिया. वारदात के बाद लोगों ने उनका पीछा किया, जिसके चलते आरोपी कार को ईस्ट आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के पास छोड़कर फरार हो गए

ये भी पढ़ें :

दिल्ली के रोहिणी में पहले युवक को मारी गोली, फिर चाकू से गोदा; हालत गंभीर

दिल्ली के कृष्णा नगर में कैब ड्राइवर की गला रेतकर हत्या, CCTV खंगाल रही पुलिस

TAGGED:

MURDER CASE SOLVED WITHIN 24 HOURS
DCP RP MEENA
SAHADARA POLICE
KRISHNA NAGAR CAB DRIVER MURDER
KRISHNA NAGAR BLIND MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.