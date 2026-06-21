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कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या मामला; फरार लिपिक संजीव सिंह ने किया न्यायालय में आत्मसमर्पण

कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या मामला; फरार लिपिक संजीव सिंह ने किया न्यायालय में आत्मसमर्पण ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या प्रकरण में चल रहे फरार आरोपी संजीव सिंह ने जिला न्यायालय में शनिवार को आत्म समर्पण कर दिया है. जहां से उसे न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है. बता दें कि दोषी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 25 000 का इनाम घोषित कर रखा था.



आपको बता दें कि बीते 21 फरवरी 2026 को शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने देवरिया की तत्कालीन बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली थी. कृष्ण मोहन सिंह की बेवा गुड़िया सिंह ने गुलरिहा थाने में तहरीर देकर देवरिया की तत्कालीन बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह पर प्रताड़ित करने, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने और मानसिक दबाव बनाने का आरोप लगाया था.

तहरीर में कहा गया था कि लगातार प्रताड़ना से आहत होकर कृष्ण मोहन सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था. जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो यह भी सामने आया कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के नाम पर शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह समेत तीन अन्य शिक्षकों से 16-16 लाख की मांग की गई थी.

आरोप यह भी था कि 20 फरवरी को कृष्ण मोहन सिंह को दफ्तर में बुलाकर अपमानित किया गया था. इस अपमान को कृष्ण मोहन सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाए और घर आकर आत्महत्या कर लिए थे. कृष्ण मोहन सिंह की जेब से चार पान्ने का सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया था, जिसमें कृष्ण मोहन सिंह ने अपनी मौत का जिम्मेदार शालिनी श्रीवास्तव, और संजीव सिंह, को ठहराया था.