अस्पतालों में फिर शुरू हुई कृष्णा लैब की जांच सेवाएं, मरीजों ने ली राहत की सांस
जांच सेवाएं बंद होने से मरीजों को करना पड़ रहा था परेशानी का सामना, उपचार प्रक्रिया भी हो रही थी प्रभावित.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 3:26 PM IST
शिमला: शिमला शहर के अस्पतालों में बंद पड़ी कृष्णा लैब की जांच सेवाएं बुधवार सुबह से फिर बहाल हो गई हैं. लैब की ओर से टेस्ट करने का काम बंद किए जाने के कारण अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. जरूरी मेडिकल जांच नहीं हो पाने से मरीजों के इलाज में भी देरी हो रही थी. ऐसे में बुधवार सुबह जांच सेवाएं दोबारा शुरू होने से मरीजों और उनके तीमारदारों ने राहत की सांस ली है.
दो दिन से बंद थी कृष्णा लैब
बता दें कि पिछले दो दिनों से कृष्णा लैब ने अस्पतालों में मरीजों के टेस्ट करने का काम बंद रखा था. इसके चलते अस्पतालों में आने वाले मरीजों को अपनी जरूरी जांच करवाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा था. कई मरीजों को जांच के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा था, जबकि कुछ मरीजों की इलाज प्रक्रिया भी जांच रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण प्रभावित हो रही थी.
"अस्पताल में मरीजों को परेशानी नहीं होने दी जा रही है. सरकारी लैब में टेस्ट हो रहे हैं और अब कृष्णा लैब में भी टेस्ट हो रहे हैं. उनकी हड़ताल खत्म हो गई है." - प्रवीन भाटिया, डिप्टी एमएस, आईजीएमसी शिमला
डॉक्टरों की भी बढ़ रही थी परेशानियां
वहीं, कृष्णा लैब की सेवाएं बंद रहने का असर मरीजों के साथ-साथ डॉक्टरों पर भी पड़ रहा था. डॉक्टरों को समय पर जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिससे मरीजों की बीमारी का आकलन करने और आगे के इलाज की प्रक्रिया में दिक्कतें पेश आ रही थी. खासकर उन मरीजों को ज्यादा परेशानी हो रही थी, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल जांच करवाना जरूरी था.
मरीजों को मिली बड़ी राहत
हालांकि, बुधवार सुबह से कृष्णा लैब ने अस्पतालों में दोबारा टेस्ट करने का काम शुरू कर दिया. इसके बाद मरीजों के सैंपल लेने और जांच की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है. जांच सेवाएं बहाल होने से अस्पतालों में पहुंचे मरीजों को बड़ी राहत मिली है. अब मरीज पहले की तरह अपनी आवश्यक जांच करवा सकेंगे और डॉक्टरों को भी इलाज के लिए जरूरी रिपोर्ट उपलब्ध हो पाएगी. दो दिनों तक जांच सेवाएं बंद रहने के बाद इनके दोबारा शुरू होने से अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को सामान्य बनाने में मदद मिलेगी.
"आज से लैब कि हड़ताल खत्म हो गई है. सरकार से मैनेजमेंट कि बात हुईं है. उसके बाद हड़ताल खत्म हुईं है." - अरुण मेहरा, अधिकारी, कृष्णा लैब