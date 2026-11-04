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अस्पतालों में फिर शुरू हुई कृष्णा लैब की जांच सेवाएं, मरीजों ने ली राहत की सांस

कृष्णा लैब की जांच सेवाएं फिर शुरू ( ETV Bharat )

शिमला: शिमला शहर के अस्पतालों में बंद पड़ी कृष्णा लैब की जांच सेवाएं बुधवार सुबह से फिर बहाल हो गई हैं. लैब की ओर से टेस्ट करने का काम बंद किए जाने के कारण अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. जरूरी मेडिकल जांच नहीं हो पाने से मरीजों के इलाज में भी देरी हो रही थी. ऐसे में बुधवार सुबह जांच सेवाएं दोबारा शुरू होने से मरीजों और उनके तीमारदारों ने राहत की सांस ली है.

दो दिन से बंद थी कृष्णा लैब