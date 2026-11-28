राजसमंद में रिश्वत लेने का मामला: परिवादी एवं गवाह मुकरे...घूस में छह हजार लेने वाले डॉक्टर को चार साल की सजा
स्पेशल कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर किया दंडित.
Published : November 28, 2026 at 9:52 AM IST
राजसमंद: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए आरके जिला चिकित्सालय के तत्कालीन डॉक्टर को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई. एसीबी टीम ने डॉक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, लेकिन परिवादी और गवाह बयानों से मुकर गए. हालांकि अदालत ने एसीबी जांच, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार सिंघल को दोषी करार दिया. कोर्ट के फैसले पर आरोपी डॉक्टर को तत्काल कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया.
रंगे हाथ पकड़ा था: एसीबी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक अरविंद लक्षकार ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद के तत्कालीन एएसपी महावीरसिंह राणावत के नेतृत्व में टीम ने आरके जिला चिकित्सालय के सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार सिंघल को 6 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. एमड़ी निवासी युद्धवीरसिंह ने एसीबी चौकी राजसमंद में शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी के पेट दर्द होने पर आरके जिला अस्पताल ले गए, जहां सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार सिंघल ने 12 हजार रुपए रिश्वत मांगी. तंगहाली व गरीबी हालात बताने पर डॉक्टर ने 6 हजार 500 रुपए पर सहमति बनी. एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया. इसमें 500 रुपए रियायत के साथ 6 हजार रुपए रिश्वत मांगने की बात सही पाई. एसीबी ने उसी दिन 6 हजार रुपए रिश्वत लेते डॉ. कृष्ण कुमार सिंघल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. एसीबी ने जांच के बाद स्पेशल कोर्ट उदयपुर में चालान पेश किया. राजसमंद में एसीबी कोर्ट खुलने से मामला राजसमंद ट्रांसफर हो गया.
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परिवादी एवं गवाह मुकरे: यहां सुनवाई के दौरान परिवादी युद्धवीरसिंह और गवाह बयानों से मुकर गए. इन्होंने बयान दिए कि उससे कोई रिश्वत नहीं ली. डॉक्टर ने उधार दिए पैसे मांगे थे, जो लौटाए हैं. गवाह भी बयानों से पलट गए. इस पर विशिष्ट लोक अभियोक अरविंद लक्षकार ने एसीबी की जांच रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच के तथ्य अदालत के समक्ष पेश किए. एसीबी स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अनिल शर्मा ने सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार सिंघल को दोषी करार दिया.
फोरेंसिक तथ्य बने सजा के आधार: विशिष्ट लोक अभियोजक अरिवंद लक्षकार ने आरोपी डॉ. कृष्ण सिंघल के विरुद्ध 12 गवाह एवं 62 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए. इसमें फोरेंसिक जांच व नोट और हाथ पर लगे केमिकल की पुष्टि हुई. कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोपी सर्जन डॉ. कृष्ण सिंघल को 3 साल के कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही अदम अदायगी पर 3 माह अतिरिक्त कारावास है. साथ ही धारा 13 डी के तहत 4 साल के कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड तथा अदम अदायगी पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया.
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