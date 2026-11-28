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राजसमंद में रिश्वत लेने का मामला: परिवादी एवं गवाह मुकरे...घूस में छह हजार लेने वाले डॉक्टर को चार साल की सजा

स्पेशल कोर्ट, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, राजसमंद ( ETV Bharat Rajsamand )

राजसमंद: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए आरके जिला चिकित्सालय के तत्कालीन डॉक्टर को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई. एसीबी टीम ने डॉक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, लेकिन परिवादी और गवाह बयानों से मुकर गए. हालांकि अदालत ने एसीबी जांच, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार सिंघल को दोषी करार दिया. कोर्ट के फैसले पर आरोपी डॉक्टर को तत्काल कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया.