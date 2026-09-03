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कृष्ण जन्माष्टमी 2026 : भोग लगाने की 110 साल पुरानी परंपरा, 11 क्विंटल मालपुआ का चढ़ता है प्रसाद

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जैतूसाव मठ में 11 क्विटंल मालपुआ का भोग लगाया जाएगा.इसकी तैयारी अंतिम चरण में है.रितेश तंबोली की रिपोर्ट

Krishna Janmastami
भोग लगाने की 110 साल पुरानी परंपरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2026 at 7:00 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित जैतूसाव मठ में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 11 क्विंटल मालपुआ बनाया जा रहा है. जैतूसाव मठ में कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी के मौके पर मालपुआ बनाने की परंपरा साल 1916 ईस्वी में महंत लक्ष्मी नारायण दास के समय शुरू हुई थी. कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 11 क्विंटल का मालपुआ बनाया जा रहा है. मालपुआ बनाने की शुरुआत 1 सितंबर से की गई है जो 4 सितंबर की देर रात तक चलेगी. इसके बाद 5 सितंबर की दोपहर को भगवान कृष्ण को भोग आरती के बाद मालपुआ का प्रसाद श्रद्धालुओं को बांटे जाएंगे.

लकड़ी चूल्हा पर बनता है मालपुआ

जैतूसाव मठ न्यास समिति के सचिव महेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी जैतूसाव मठ में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. इस बार 11 क्विंटल का मालपुआ बनाने का काम शुरू हो गया है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यानी 4 सितंबर तक बनाई जाएगी. उसके अगले दिन 5 सितंबर को दोपहर में भगवान कृष्ण को मालपुआ का भोग अर्पित करने के बाद भक्तों को प्रसाद के रूप में मालपुआ वितरित किया जाएगा. इसके साथ ही भंडारे का भी आयोजन होगा.गैस चूल्हा से मालपुआ नहीं बनता इसलिए भट्टी के माध्यम से मालपुआ बनाया जाता है. मालपुआ बनाने की शुरुआत 1 सितंबर से हो चुकी है और यह 4 सितंबर तक चलेगी.

Malpua bhog To lord in Jaitusav Math
11 क्विंटल मालपुआ का चढ़ता है प्रसाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
भोग लगाने की 110 साल पुरानी परंपरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस काम में 8 कारीगर लगे हुए हैं. 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की जन्म आरती रात्रि 12 बजे होगी. जन्माष्टमी के मौके पर रात्रि 8 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है. जो हलवाई या कारीगर मालपुआ बनाने का काम कर रहे हैं. ये लोग 5 सितंबर को भंडारे का प्रसाद भी बनाएंगे- महेंद्र कुमार अग्रवाल, सचिव, जैतूसाव मठ

Artisans work hard day night
दिन रात कारीगर करते हैं मेहनत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Krishna Janmastami
भोग लगाने की 110 साल पुरानी परंपरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दिन रात काम करते हैं कारीगर
कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर 11 क्विंटल का मालपुआ बनाया जा रहा है. मालपुआ बनाने के लिए गेहूं का आटा, शक्कर, सौंफ, काली मिर्च, तेल और घी के अलावा दूध की भी जरूरत पड़ती है. इन सब चीजों को मिलाकर घोल तैयार किया जाता है. मालपुआ को तेल में छानने के बाद उसे सूखाने के लिए पैरा में रखा जाता है. मालपुआ को सूखाने के बाद यहां काम करने वाले कारीगर इसका 25 और 50 का बंडल बनाकर रखते हैं. मालपुआ बनाने का काम 8 कारीगरों के द्वारा सुबह से लेकर देर रात तक किया जा रहा है.

Malpua bhog To lord in Jaitusav Math
पांच दिनों तक बनता है मालपुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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