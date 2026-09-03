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कृष्ण जन्माष्टमी 2026 : भोग लगाने की 110 साल पुरानी परंपरा, 11 क्विंटल मालपुआ का चढ़ता है प्रसाद

रायपुर : रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित जैतूसाव मठ में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 11 क्विंटल मालपुआ बनाया जा रहा है. जैतूसाव मठ में कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी के मौके पर मालपुआ बनाने की परंपरा साल 1916 ईस्वी में महंत लक्ष्मी नारायण दास के समय शुरू हुई थी. कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 11 क्विंटल का मालपुआ बनाया जा रहा है. मालपुआ बनाने की शुरुआत 1 सितंबर से की गई है जो 4 सितंबर की देर रात तक चलेगी. इसके बाद 5 सितंबर की दोपहर को भगवान कृष्ण को भोग आरती के बाद मालपुआ का प्रसाद श्रद्धालुओं को बांटे जाएंगे.





लकड़ी चूल्हा पर बनता है मालपुआ

जैतूसाव मठ न्यास समिति के सचिव महेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी जैतूसाव मठ में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. इस बार 11 क्विंटल का मालपुआ बनाने का काम शुरू हो गया है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यानी 4 सितंबर तक बनाई जाएगी. उसके अगले दिन 5 सितंबर को दोपहर में भगवान कृष्ण को मालपुआ का भोग अर्पित करने के बाद भक्तों को प्रसाद के रूप में मालपुआ वितरित किया जाएगा. इसके साथ ही भंडारे का भी आयोजन होगा.गैस चूल्हा से मालपुआ नहीं बनता इसलिए भट्टी के माध्यम से मालपुआ बनाया जाता है. मालपुआ बनाने की शुरुआत 1 सितंबर से हो चुकी है और यह 4 सितंबर तक चलेगी.