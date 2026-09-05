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उत्तराखंड में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी, मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

नगर के साथ ही देहात क्षेत्र के खानपुर, रायसी और सुल्तानपुर में भी जन्माष्टमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया. ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया था. यहां दिनभर धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन और अन्य कार्यक्रम चलते रहे. शाम के समय मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई. बच्चों ने श्रीकृष्ण और राधा का रूप धारण कर धार्मिक प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा. रात्रि करीब 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का समय होते ही मंदिरों में घंटियां और शंख बजने लगे.

लक्सर में आकर्षक झांकियां ने मोहा मन: लक्सर नगर के हरे कृष्ण मंदिर जगदंबा मंदिर दुर्गा मंदिर पुराण शिव मंदिरों में जन्माष्टमी के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की. मंदिरों में भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया. कई मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की आकर्षक झांकियां सजाई गईं. झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे.

देहरादून: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी पूरे प्रदेश में उल्लास व धूमधाम से मनाया गया. पर्व को लेकर नगर और देहात क्षेत्र के मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था. मंदिरों में रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों और विभिन्न प्रकार की सजावट की गई. सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गया था. देर रात भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और आरती की गई.पर्व के दौरान मंदिरों और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी सतर्क रही.

नैनीताल में भी धूमधाम से मनाया गया पर्व: नैनीताल रिजर्व पुलिस लाइन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार बेहद भव्य और अलौकिक अंदाज में मनाया गया. धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुलिस परिवार की एकजुटता ने पूरे आयोजन को खास बना दिया. कार्यक्रम में उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्तियों, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, उनके परिजन और स्थानीय लोग शामिल हुए. स्टार नाइट शो, आकर्षक झांकियां और पुलिस परिवार के बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां समारोह का मुख्य आकर्षण रहीं.

नाग देवता और ऋषिकेश देवता की डोली (Photo-ETV Bharat)

नैनीताल रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया. कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत, कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत, आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती, नैनीताल विधायक सरिता आर्या और एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. जन्माष्टमी समारोह में आयोजित स्टार नाइट शो ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. गायिका वैशाली ने अपनी सुरीली आवाज से समां बांधा, जबकि लोक गायक नीरज चुफाल ने कुमाऊंनी लोकगीतों की शानदार प्रस्तुतियां दीं.

टिहरी थापला में दिखा आस्था का संगम: धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के जौनपुर विकासखंड थत्यूड़ के ग्राम थापला में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. नवनिर्मित नाग देवता मंदिर में विधि-विधान के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई. इसके बाद नाग देवता और ऋषिकेश देवता की डोली गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ डोली का स्वागत किया. कार्यक्रम में ध्याणी मिलन समारोह के साथ तांदी नृत्य की भी शानदार प्रस्तुति देखने को मिली.

मूर्ति स्थापना के बाद नाग देवता और ऋषिकेश देवता की डोली गांव में पहुंची. डोली के पहुंचते ही ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ देव डोलियों का स्वागत किया और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की. श्रद्धालुओं ने देवताओं का आशीर्वाद भी लिया. कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष मानसिंह रौतेला ने मंदिर के सौंदर्यीकरण और टीन शेड निर्माण के लिए पांच लाख रुपये देने का आश्वासन दिया. उनके इस ऐलान से ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिला.

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