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दिल्ली के बिरला मंदिर में जन्माष्टमी की धूम: भव्य शोभायात्रा के साथ उत्सव शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर (बिरला मंदिर) ( ETV Bharat )