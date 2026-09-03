दिल्ली के बिरला मंदिर में जन्माष्टमी की धूम: भव्य शोभायात्रा के साथ उत्सव शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में शोभायात्रा के साथ जन्माष्टमी महोत्सव का आगाज.
Published : September 3, 2026 at 8:45 PM IST
नई दिल्ली: देश भर में 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा. इस पावन अवसर को लेकर राजधानी दिल्ली के तमाम मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वहीं, दिल्ली के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर (बिरला मंदिर) में भी जन्माष्टमी का उल्लास शुरू हो चुका है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
मंदिर के प्रशासक वी. के. मिश्रा ने बताया कि मंदिर के सजावट कार्य को भी पूरा कर लिया गया है. भक्तों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने कहा कि महोत्सव की पूर्व संध्या पर भव्य शोभायात्रा और लड्डू गोपाल की विशेष पूजा-अर्चना के साथ इस भव्य उत्सव का आगाज हो चुका है.
सुबह 4:30 बजे से होंगे दर्शन
मंदिर प्रशासक वी. के. मिश्रा ने बताया कि जन्माष्टमी के दिन तड़के सुबह 4:30 बजे मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे. दिन भर चलने वाले भक्ति कार्यक्रमों के तहत रात 12 बजे तक गीता भवन में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद रात 11:30 बजे भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक और रात बजे मुख्य महाआरती की जाएगी. आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया जाएगा.
वृंदावन की विशेष पोशाक और फूलों का भव्य श्रृंगार
मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस बार मंदिर की सजावट और भगवान के श्रृंगार को बेहद खास बनाया गया है. भगवान श्रीकृष्ण के लिए विशेष पोशाकें वृंदावन के कारीगरों से तैयार करवाई गई हैं. पूरे मंदिर परिसर और मंडप को ताजे फूलों, पत्तियों और आकर्षक रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है. वहीं, इस बार की जन्माष्टमी का मुख्य आकर्षण 'राम पथ' पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी है, जिसमें प्रभु राम के यात्रा पथ को प्रदर्शित किया गया है. इसे मंदिर में लगे टीवी स्क्रीन्स के माध्यम से भी श्रद्धालुओं को दिखाया जा रहा है.
सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त
मंदिर प्रशासन ने बताया कि जन्माष्टमी पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में 51 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग तीन अलग-अलग कंट्रोल रूम से की जा रही है. श्रद्धालुओं को दो मुख्य प्रवेश द्वारों से मेटल डिटेक्टर (DFMD) जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा. मंदिर परिसर के भीतर मोबाइल, कैमरा व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की सख्त मनाही होगी. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इन्हें जमा करने की अलग से व्यवस्था की गई है.
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