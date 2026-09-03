Special : चाकू की धार से शेफ हर्षवर्धन ने दिखाई कृष्ण भक्ति, तरबूज पर उकेरी कान्हा की तस्वीर
ये हैं उदयपुर के शेफ हर्षवर्धन सिंह शक्तावत, जो कार्विंग आर्टिस्ट के रूप में अलग पहचान बना रहे हैं. पढ़िए कपिल पारीक की रिपोर्ट...
Published : September 3, 2026 at 6:06 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 6:13 PM IST
उदयपुर : भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर देशभर में अलग-अलग अंदाज में कान्हा की आराधना की जा रही है. कहीं मंदिरों में विशेष शृंगार हो रहा है तो कहीं झांकियां सजाई जा रही हैं. इस बीच उदयपुर के एक शेफ ने जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्ति का ऐसा अनूठा अंदाज पेश किया, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. उदयपुर के समीप हिंता गांव के रहने वाले शेफ हर्षवर्धन सिंह शक्तावत ने तरबूज को अपना कैनवास बनाया और साधारण चाकू-पेंसिल की मदद से उस पर भगवान श्रीकृष्ण की आकृति उकेर दी. तरबूज की ऊपरी परत को बेहद बारीकी से काटकर तैयार की गई भगवान कृष्ण की यह आकृति उनकी कला और श्रद्धा का अनोखा संगम पेश करती है.
चाकू की धार से तरबूज पर उकेरे कान्हा : जिस कला को आम तौर पर फल या सब्जियों की कार्विंग के रूप में देखा जाता है, हर्षवर्धन ने उसे अपनी पहचान बना लिया है. इस कला को कार्विंग आर्ट या विशेष रूप से फल पर बनाई जाने वाली आकृतियों को फ्रूट कार्विंग कहा जाता है. इसमें कलाकार चाकू, पेंसिल और दूसरे कार्विंग टूल्स की मदद से फल की सतह को अलग-अलग गहराई तक काटता है और धीरे-धीरे कोई आकृति या चेहरा उभरकर सामने आता है.
पढे़ं. Special: कनक वृंदावन में बसा राधा माधव मंदिर, जानिए कैसे वृंदावन से अरावली की वादियों तक पहुंचा यह ऐतिहासिक विग्रह
हर्षवर्धन ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जन्माष्टमी के अवसर पर तरबूज पर भगवान कृष्ण की आकृति तैयार की है. उनकी बनाई कलाकृति में तरबूज की अलग-अलग परतों और रंगों का इस्तेमाल करते हुए चेहरे की बारीकियों को उभारने की कोशिश की गई है. खास बात यह है कि यह काम किसी प्रिंट या मशीन से नहीं, बल्कि हाथों से बेहद धैर्य और बारीकी के साथ किया गया है. जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा को समर्पित यह कलाकृति खास तौर पर बनाई गई है.
पहले भी तरबूज पर बना चुके हैं चर्चित हस्तियों की तस्वीरें : ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए शेफ हर्षवर्धन सिंह शक्तावत ने बताया कि तरबूज पर आकृति उकेरना कोई नया प्रयोग नहीं है. वह इससे पहले भी कई चर्चित हस्तियों और धार्मिक व्यक्तित्वों की तस्वीरें तरबूज पर बना चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने तरबूज पर पीएम मोदी की तस्वीर उकेरकर उन्हें अनोखे अंदाज में शुभकामनाएं दी थीं. उनकी इस कलाकृति का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा गया.
पढे़ं. जन्माष्टमी पर जयपुर होगा कृष्णमय, गोविंददेवजी मंदिर में तड़के 4 बजे से खुलेंगे पट, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पैदल चलना होगा 5-6 किमी
ये कलाकृतियां भी बनाईं : उन्होंने सालासर बालाजी महाराज की तस्वीर भी तरबूज पर उकेरी है. इसके अलावा सद्गुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा और विनेश फोगाट समेत कई चर्चित चेहरों और धार्मिक आकृतियों को भी अपनी कार्विंग कला के जरिए तरबूज पर उकेर चुके हैं. महाराणा प्रताप, विराट कोहली, वसुंधरा राजे सिंधिया, सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर, रविंद्र सिंह भाटी, दिनेश एमएन, रतन टाटा, धर्मेंद्र, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी हस्तियों की आकृतियां भी उनके कार्विंग वर्क का हिस्सा रही हैं.
हिंता गांव से शुरू हुआ हुनर का सफर : हर्षवर्धन सिंह शक्तावत उदयपुर से करीब 56 किलोमीटर दूर स्थित हिंता गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने अपने चाचा के होटल में हाथ बंटाना शुरू किया. यहीं से होटल और पाक कला की दुनिया से उनका जुड़ाव हुआ और धीरे-धीरे शेफ बनने का जुनून पैदा हुआ. इसके बाद उन्होंने होटल मैनेजमेंट को अपना करियर बनाने का फैसला किया. हर्षवर्धन ने वर्ष 2017 में CETT Udaipur से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया. इसके बाद गोल्डन ट्यूलिप में ट्रेनिंग ली और फिर यान वेलनेस रिसोर्ट में उन्हें पहली नौकरी मिली. होटल इंडस्ट्री में काम करते हुए उन्होंने कुकिंग के साथ-साथ कार्विंग आर्ट पर भी ध्यान देना शुरू किया.
पढे़ं. रोहिणी नक्षत्र के संयोग से इस बार खास है जन्माष्टमी पर्व, हर जगह कान्हा की गूंज, भक्ति का माहौल
सीनियर्स ने दिया प्रोत्साहन, एक साल की मेहनत से निखरी कला : हर्षवर्धन बताते हैं कि कार्विंग आर्ट सीखने और उसे बेहतर बनाने में उनके सीनियर्स मनोज सिंह नेगी और चैन सिंह झाला का बड़ा योगदान रहा. उनसे मिले प्रोत्साहन ने हर्षवर्धन को इस कला में लगातार अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया. करीब एक साल तक लगातार मेहनत और अभ्यास के बाद उन्होंने फलों पर अलग-अलग आकृतियां उकेरने में महारत हासिल की. शुरुआत में सामान्य डिजाइन और आकृतियों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने धीरे-धीरे प्रसिद्ध व्यक्तियों के चेहरे बनाने शुरू किए.
शेफ से कार्विंग आर्टिस्ट तक बनी अलग पहचान : चेहरे को तरबूज जैसी असमान और प्राकृतिक सतह पर हूबहू उतारना आसान काम नहीं है. इसके लिए हाथ की पकड़, चाकू की धार, गहराई और चेहरे की बारीकियों की समझ बेहद जरूरी होती है. हर्षवर्धन आज होटल इंडस्ट्री में शेफ के तौर पर काम करने के साथ कार्विंग आर्टिस्ट के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना चुके हैं. वह उदयपुर के होटल में शेफ के रूप में कार्यरत हैं. हाल ही में वह Royal Rajasthan Chef Society (RRCS) टीम का हिस्सा भी बने हैं. उनकी इस अनोखी कला के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है.
पढे़ं. मूंग के दाने जितने छोटे लड्डू गोपाल! उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी ने बनाई अद्भुत सूक्ष्म कलाकृति
जन्माष्टमी पर भगवान की अनूठी आस्था : हर्षवर्धन सिंह शक्तावत ने बताया कि जन्माष्टमी उनके लिए सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर भी है. वो हमेशा अपनी कला के माध्यम से कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं. इस बार तरबूज को अपना कैनवास बनाकर भगवान श्रीकृष्ण की आकृति उकेरी है. कोशिश है कि अपने हुनर के माध्यम से कान्हा के श्रीचरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित कर सकें. जिस तरह भक्त भगवान को फूल, भोग और शृंगार अर्पित करते हैं, उसी तरह उन्होंने अपनी कला को ही भक्ति का माध्यम बनाया है. उनके लिए यह सिर्फ एक कार्विंग नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण के प्रति मेरी आस्था और समर्पण है. अगर उनकी बनाई हुई इस आकृति को देखकर किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है या उसके मन में कृष्ण भक्ति का भाव जागता है तो वो इसे अपनी कला की सबसे बड़ी सफलता मानेंगे.