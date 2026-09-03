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Janmashtami 2026 : कोटा में 2 दिन विशेष आयोजन, डीसीएम में 6 साल बाद झांकियां, सजावट के लिए बेंगलुरु-दिल्ली से मंगवाए फूल

कोटा के मंदिरों में विशेष आयोजन किया जा रहे हैं. इसी के तहत शहर के बड़े मंदिरों में झांकियां भी स्थापित की जा रही हैं.

Janmashtami 2026 in Kota
कोटा के अलग-अलग मंदिरों और संस्थाओं द्वारा की जा रही तैयारी... (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2026 at 4:47 PM IST

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कोटा: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कोटा के मंदिरों में विशेष आयोजन किया जा रहे हैं. इसी के तहत शहर के बड़े मंदिरों में झांकियां भी स्थापित की जा रही हैं. यह झांकियां कई मंदिरों में गुरुवार से ही खोल दी जाएंगी और अगले तीन दिन तक मंदिरों में अलग-अलग आयोजन होंगे, जिनमें भजन संध्या से लेकर नंदोत्सव और जन्मोत्सव होंगे.

इस्कॉन मंदिर में जहां पर दिल्ली और बेंगलुरु से फूल मंगवाए गए हैं, वहीं, सुखदायक धाम में 20 फीट ऊंचा झूला स्थापित लड्डू गोपाल जी का किया गया है. गीता मंदिर में 12 फीट की पूतना तकनीकी सहायता से बनाई गई है, जो कि अपनी गर्दन भी हिलाएगी. ऐसे कई आयोजन अलग-अलग मंदिरों में होने वाले हैं.

इस्कॉन में बेंगलुरु और दिल्ली से मंगवाए फूल : मुकुंदरा विहार स्थित इस्कॉन नंदग्राम धाम में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की सजावट के लिए बेंगलुरु व दिल्ली से ग्लैडुला, ट्यूलिप, डेजी, कार्नेशन्स फूलों को मंगवाया है. जबकि दिव्य नदियों के जल से अभिषेक होगा. भगवान की पोशाक पावनधाम वृंदावन से मंगवाई जाएगी. भगवान को छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा.

Tableaus made in Kota
कोटा में बनाई गई झांकियां (ETV Bharat Kota)

शुभारंभ सुबह 4 सितंबर को 4.30 बजे मंगला आरती से होगा. श्रृंगार आरती सुबह 7.30 बजे होगी. भगवान के दर्शन हरिनाम संकीर्तन के साथ भगवान के मनोरम दर्शन भक्तों के लिए खुले रहेंगे. भगवान श्रीकृष्ण के जीवन की जीवंत झांकियां सजाई जाएंगी. भगवान का भव्य महाअभिषेक, पंचामृत, पंचगव्य, नाना प्रकार के फलों के रसों से, औषधियों व पवित्र नदियों के जल से किया जाएगा. इस दौरान भक्तजनों के लिए लड्डू गोपाल को झूला झुलाने व माखन मिश्री का भोग लगाने की व्यवस्था भी रहेगी. मध्यरात्रि में भगवान की महाआरती की जाएगी. मंदिर में वॉटरप्रूफ टेंट, बैरिकेडिंग, सुरक्षा गार्ड व स्वयंसेवकों की व्यवस्था के साथ ही सुगम दर्शन के लिए पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की जाएगी.

डीसीएम में 6 साल बाद झांकियां, दो लाख के आने का दावा : डीसीएम श्रीराम के मैदान में इस बार झांकियां बनवाई जा रही हैं. लंबे समय बाद यह झांकियां बनाई जा रही है, कोविड-19 के बाद इन्हें बंद किया गया था. इन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. साल 2020 से 2025 तक यह झांकियां नहीं लगाई गईं थीं. ऐसे में इस बार झांकियां लगाई गई हैं.

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डीसीएम श्रीराम के वीनू मेहता ने बताया कि पर झांकियां प्रदर्शित करने का क्रम 50 साल से ज्यादा के क्रम कोरोना में टूट गया था. अब झांकियां बनाई है. इन्हें देखने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ पूरे शहर से 2 लाख से ज्यादा लोग आते हैं. इसी तरह की व्यवस्था की गई है. झांकियों में भगवान कृष्ण की बाल रूप से लेकर कई अवतार दिखाए गए, जिनमें उनकी अलग-अलग लीलाओं की प्रस्तुती दिखी. इस दौरान करीब दो दर्जन से ज्यादा झांकियां सजाई गई. यह 4 और 5 सितंबर दोनों दिन खुली रहेगी.

टीलेश्वर मंदिर पर भी होगा इस बार आयोजन : मानव मंदिर समिति की तरफ से घोड़े वाले बाबा चौराहे स्थित श्री टीलेश्वर महादेव मंदिर पर हर साल की तरह इस बार भी झांकियां स्थापित की जा रही हैं. महासचिव राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि सितंबर शाम 7:30 बजे झांकियां को खोला जाएगा. इसके बाद 5 सितंबर रात 11:00 तक ही झांकियां आमजन के लिए खोली जाएगी इस दौरान श्रद्धालु आकर दर्शन कर सकते हैं और करीब 50 के आसपास झांकियां बनाई गई है और बीते सालों में हजारों की संख्या में यहां पर लोग दर्शन करते हैं. भगवान के अलग-अलग स्वरूप को दिखाया गया है. वहीं, 4 और 5 सितंबर दोनों दिन मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा.

गीता भवन में 12 फीट की गतिशील पूतना और अत्याधुनिक साउंड इफेक्ट्स : गीता भवन में लगातार 46वें साल भी झांकियों की अपनी परंपरा को कायम रहेगी. वृंदावन के मंदिरों की तर्ज पर सजाया गया है. पूरे परिसर की विद्युत सज्जा की है, जिसमें 12 फीट लंबी विशालकाय राक्षसी पूतना की झांकी तैयार की जा रही है. भगवान श्री कृष्ण को पूतना का स्तनपान करते हुए दिखाया जाएगा. पूतना दर्द से कराहती हुई अपने दोनों हाथ-पैर छटपटाती नजर आएगी और उसकी गर्दन चारों तरफ घूमेगी. प्रवक्ता संजय गोयल ने बताया कि साउंड इफेक्ट्स से जीवंत भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने को मिलेगी. झांकियों के पट श्रद्धालुओं के लिए 4 सितंबर को शाम 7:30 बजे खोल दिए जाएंगे. यह दर्शन 5 सितंबर की रात तक श्रद्धालुओं के खुले रहेंगे.

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लड्डू गोपाल जी के सबसे बड़े झूले का दावा : स्वामी विवेकानंद नगर स्थित सुखदायक धाम विश्व का सबसे बड़ा श्री कृष्ण झूला जन्माष्टमी पर बनाने का दावा किया जा रहा है. झूले की ऊंचाई लगभग 22 फीट होगी. मंदिर के अध्यक्ष संरक्षक हिमांशु राऊत ने बताया कि इससे पहले में गुजरात के (अंकलेश्वर) में 20.5 फिट ऊंचा झूला बनाया गया, जिसका विश्व रिकॉर्ड है. इस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हम 22 फीट ऊंचा झूला बनाया जाएगा. इसके लिए असम से बास व झूला बनाने वाले बंगाल से कारीगर आए है. वहीं, 4 सितंबर रात 8 से 12 बजे तक मंदिर पहुंचकर लड्डू गोपाल जी के झूले के दर्शन होंगे. आतिशबाजी भी की जाएगी.

राधा कृष्ण मंदिर में आज से शुरू हो जाएगा आयोजन : तलवंडी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में तीन दिवसीय आयोजन गुरुवार से ही शुरू हो जाएगा. मंदिर के प्रवक्ता रवि अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार शाम 7:00 बजे झांकियां के दर्शन शुरू हो जाएंगे. इसके तहत 4 सितंबर को झांकियां खुली रहेगी और भजन सम्राट चंद्र मोहन गर्ग की भजन संध्या होगी. देर रात को भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा. इसके साथ ही 5 को नंदोत्सव आयोजित होगा और झांकियां के अनुपम दर्शन होंगे. उनका कहना है कि हजारों लोगों के आने की उम्मीद रहती है कोचिंग के छात्र भी बड़ी संख्या में आते हैं. इसीलिए पूरी तरह से बैरिकेडिंग और व्यवस्था की गई है.

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