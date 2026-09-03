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हरियाणा में धूमधाम से मनेगी कृष्ण जन्माष्टमी, हांसी के कालीदेवी मंदिर में 15 से अधिक भव्य झांकियां, अंबाला के बाजारों में रौनक

बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने की संभावना : जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और महाआरती का आयोजन होगा. रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा. जन्माष्टमी के मौके पर हांसी शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने की संभावना है. मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं की भीड़ और व्यवस्था को संभालने के लिए 30 से अधिक वॉलंटियर लगाए हैं. वहीं, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस की भी सहायता ली जाएगी.

कोलकाता से कलाकारों को बुलाया गया था : मंदिर के पुजारी ब्रजभूषण भारद्वाज ने बताया कि जन्माष्टमी की तैयारियों के लिए कोलकाता से करीब 20 कलाकारों को बुलाया गया था. ये कलाकार पिछले करीब 25 दिनों से मंदिर परिसर में झांकियां तैयार करने में जुटे हुए थे. झांकियों को जीवंत रूप देने के लिए विशेष लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी घटनाओं का वास्तविक और आकर्षक स्वरूप दिखाई दे.

जन्मोत्सव को लेकर विशेष झांकियां तैयार : कालीदेवी मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर विशेष झांकियां तैयार की गई हैं. इनमें श्रीकृष्ण-सुदामा, कृष्ण-यशोदा, राधा-कृष्ण और श्रीकृष्ण जन्म सहित 15 से अधिक मनमोहक झांकियां शामिल हैं. खास बात ये है कि इन झांकियों में तैयार की गई मूर्तियां किसी धातु या अन्य सामग्री की नहीं, बल्कि बंगाल से आए मूर्तिकारों द्वारा मिट्टी से तैयार की गई हैं.

हांसी/अंबाला : हरियाणा के हांसी शहर के प्रसिद्ध कालीदेवी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार बेहद भव्य और आकर्षक अंदाज में मनाया जाएगा. जन्माष्टमी को लेकर मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी लाइटों, फूलों और आकर्षक सजावट से दुल्हन की तरह सजाया गया है. इसके अलावा शहर के विभिन्न मंदिरों में भी अपने-अपने अंदाज में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

15 से अधिक भव्य झांकियां तैयार (ETV Bharat)

पुलिस ने की विशेष तैयारी : आयुष जैन, सालासर बालाजी धाम मंदिर कमेटी सदस्य ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिर में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. जन्माष्टमी के दिन विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसके चलते मंदिर कमेटी की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं. वहीं डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर शहर में 7 पुलिस नाके लगाए गए हैं. इसके अलावा विशेष गश्त के लिए पुलिस टीमें तैनात रहेंगी. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता व्यवस्था की गई है.

हरियाणा में धूमधाम से मनेगी कृष्ण जन्माष्टमी (ETV Bharat)

अंबाला के बाजारों में रौनक : वहीं जन्माष्टमी के मौके पर अंबाला के बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है. बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है. वहीं शहर के सभी मंदिरों को झूलों, फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया है. जन्माष्टमी को लेकर बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं. लोग अपने कान्हा जी के लिए नई-नई पोशाकें खरीदने में व्यस्त हैं. बाजार में इस बार हरियाणवी, पंजाबी और गुजराती स्टाइल की आकर्षक पोशाकें आई हैं जो लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. वहीं अब लकड़ी के झूलों की जगह नए स्टील और फैब्रिक के रंग-बिरंगे झूले श्रद्धालुओं की पहली पसंद बने हुए हैं. ये झूले 300 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की कीमत में बाजार में उपलब्ध हैं.

कान्हा को सजाकर झूले में बैठाएंगे : इसके अलावा कान्हा की आधुनिक बांसुरी, फूल मालाएं और कृत्रिम रंग-बिरंगे फूलों से सुसज्जित मालाएं भी बाजार की रौनक बनी हुई हैं. खरीददारी करने आए युवक-युवतियों का कहना है कि इस बार जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र में आ रही है जिसका विशेष महत्व है. वे अपने कान्हा जी के लिए रंग-बिरंगी पोशाकें, सुसज्जित बांसुरी और फूल मालाएं खरीदने आए हैं ताकि जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को सजाकर झूले में बिठाकर उनकी पूजा की जा सके. इस बीच सामान बेचने वाले दुकानदार का कहना है कि इस बार पहले से बाजार में ज्यादा रौनक है. वहीं ज्योतिषी पंडित दीप लाल जयपुरी का कहना है कि वर्षों बाद ऐसा महासंयोग बना हैक, जब जन्माष्टमी 4 सितंबर को एक ही दिन पूरे विश्व में मनाई जाएगी. भाद्रपद कृष्ण पक्ष की ये अष्टमी इस बार किसी भी विवाद में नहीं है. उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और ये योग इस बार बहुत कल्याणकारी है. रात 11 बजकर 57 मिनट से 12 बजकर 43 मिनट तक का पूजा का शुभ मुहूर्त है. इस मुहूर्त में जो भी सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा-अर्चना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी.

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