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कृष्ण जन्माष्टमी : हवामहल में बाल स्वरूप में विराजे हैं श्री गोवर्धन नाथ जी, साथ में होती है यमुना महारानी की आराधना

जयपुर के इस प्राचीन मंदिर में आज भी जीवंत है 250 साल पुरानी कृष्ण भक्ति की परंपरा. अश्वनी पारीक की रिपोर्ट...

श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर
श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 12:29 PM IST

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जयपुर : गुलाबी नगरी की पहचान सिर्फ उसके किलों, महलों और हवेलियों से नहीं है, बल्कि यहां सदियों पुरानी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं भी आज तक जीवंत हैं. इन्हीं परंपराओं को अपने भीतर समेटे हुए है हवामहल परिसर में स्थित ऐतिहासिक श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर. यह मंदिर भगवान श्रीकृष्ण के प्रति जयपुर की गहरी आस्था, पुष्टिमार्गीय परंपरा और प्राचीन स्थापत्य का अनूठा संगम है. जन्माष्टमी के मौके पर जब पूरा देश भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव में डूबा होता है, तब जयपुर के इस मंदिर में भी विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं. यहां ठाकुर जी को बाल स्वरूप में विराजमान माना जाता है. यही वजह है कि मंदिर में दर्शन और सेवा की परंपरा भी अन्य कृष्ण मंदिरों से कुछ अलग है. यहां दिन में निर्धारित छह समय पर अल्पकालिक दर्शन होते हैं और ठाकुर जी की सेवा बालक की तरह ही की जाती है.

हवामहल के साथ हुआ था मंदिर का निर्माण : ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर का निर्माण सवाई राजा प्रताप सिंह ने हवामहल के निर्माण के साथ करवाया था. मंदिर की परंपरा के अनुसार गोवर्धन जी ने स्वप्न में पूर्व महाराजा प्रताप सिंह को मंदिर निर्माण का आदेश दिया था. इसके बाद वे वृंदावन के कामवन पहुंचे और वहां के देवकीनंदन महाराज से गोवर्धन नाथ जी को जयपुर लाने की विनती की. कामवन से ठाकुर जी के जयपुर आगमन के बाद यहां विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई और तभी से यह स्थान श्रीकृष्ण भक्ति के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होता गया. मंदिर से जुड़ी परंपरा के अनुसार सवाई राजा प्रताप सिंह के गुरू श्री देवकी नंदनाचार्य, चारभुजा वाले पंचम पीठाधीश्वर से भी इस मंदिर का गहरा संबंध रहा है.

श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर के बारे में जानें (ETV Bharat Jaipur)

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ठाकुर जी की युगल छवि के साथ यमुना महारानी के भी होते हैं दर्शन : इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यहां विराजमान युगल सरकार हैं. मंदिर में श्री गोवर्धन नाथ जी के साथ श्री स्वामिनी जी और यमुना महारानी के श्री विग्रह भी विराजमान हैं. यही वजह है कि मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के साथ यमुना जी की भी विधिवत आराधना की जाती है. मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार जयपुर में यह अपने आप में विशिष्ट धार्मिक स्थल है, जहां ठाकुर जी के साथ यमुना महारानी की पूजा की परंपरा भी निभाई जाती है. इसके अलावा पुष्टिमार्ग के संस्थापक महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी और देवकीनंदन जी की चरण पादुकाओं की भी मंदिर में पूजा की जाती है.

बालक की तरह दिनचर्या
बालक की तरह दिनचर्या (ETV Bharat GFX)

500 साल पुरानी सेवा परंपरा से जुड़ा मंदिर : श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर पुष्टिमार्गीय परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. पुष्टिमार्ग भगवान श्रीकृष्ण की प्रेम भक्ति, सेवा, समर्पण और राग-भोग-शृंगार की परंपरा पर आधारित है. मंदिर में भी ठाकुर जी की सेवा इसी भाव से की जाती है. यहां भगवान को केवल आराध्य के रूप में नहीं, बल्कि परिवार के बालक की तरह माना जाता है. इसी भाव के कारण उनके उठने, शृंगार करने, राजभोग ग्रहण करने, विश्राम और शयन तक की सेवा निर्धारित समय और परंपरा के अनुसार होती है. मंदिर का संचालन श्री गोकुल चंद्रमा जी हवेली ट्रस्ट, शुद्धाद्वैत पंचम पीठ कामवन से जुड़ी परंपरा के तहत किया जाता है. वर्तमान में देवस्थान व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्ट मंदिर की व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा है.

हवामहल के पास स्थित है श्रीगोवर्धननाथ जी मंदिर
हवामहल के पास स्थित है श्रीगोवर्धननाथ जी मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

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मंदिर में आज भी दिखाई देती है प्राचीन कला की झलक : श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर धार्मिक आस्था के साथ-साथ अपनी कला और स्थापत्य के लिए भी आकर्षण का केंद्र है. मंदिर की दीवारों पर भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े हस्तनिर्मित चित्र दिखाई देते हैं. यहां ठाकुर जी का ऐतिहासिक रथ भी संरक्षित है, जिसे विशेष अवसरों पर बाहर निकालकर ठाकुर जी की सवारी करवाई जाती है. मंदिर में कांच का ऐतिहासिक हिंडोला भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है. इसके अलावा सवाई प्रताप सिंह की ओर से बनवाया गया स्वर्ण जड़ित हिंडोला भी मंदिर की विशेष धरोहरों में शामिल है.

ठाकुर जी का ऐतिहासिक रथ
ठाकुर जी का ऐतिहासिक रथ (ETV Bharat Jaipur)

तीज पर सिर्फ एक दिन स्वर्ण जड़ित हिंडोले में विराजते हैं ठाकुर जी : सावन मास के दौरान मंदिर में झूलन उत्सव की विशेष परंपरा निभाई जाती है. सवाई प्रताप सिंह की ओर से बनवाए गए स्वर्ण जड़ित हिंडोले में ठाकुर जी को श्रावण मास की तीज के दिन विशेष रूप से विराजमान कराया जाता है. इस हिंडोले में ठाकुर जी के दर्शन केवल एक दिन होते हैं. सावन के बाकी दिनों में लकड़ी से बने झूले पर ठाकुर जी विहार करते हैं. इस दौरान मंदिर में विशेष शृंगार और भक्ति कार्यक्रम होते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु ठाकुर जी के झूलन दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इसके अलावा मंदिर में सवाई प्रताप सिंह काल का करीब सवा 200 साल पुराना ऐतिहासिक रथ भी संरक्षित है. विशेष धार्मिक अवसरों पर इस रथ को बाहर निकाला जाता है और ठाकुर जी की सवारी करवाई जाती है. मंदिर की ये धरोहरें सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि जयपुर के इतिहास और राजपरिवार से जुड़ी विरासत की भी याद दिलाती हैं.

बाल स्वरूप में विराजे हैं श्री गोवर्धन नाथ जी
बाल स्वरूप में विराजे हैं श्री गोवर्धन नाथ जी (ETV Bharat Jaipur)

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बाल स्वरूप के कारण दर्शन की व्यवस्था भी अलग : श्री गोवर्धन नाथ जी को यहां बाल स्वरूप में विराजमान माना जाता है. इसी कारण ठाकुर जी की दिनचर्या भी एक बालक की तरह निर्धारित है. मंदिर में श्रद्धालुओं को दिन में छह बार अल्पकाल के लिए दर्शन मिलते हैं. सुबह करीब 8.30 बजे मंगला दर्शन होते हैं. इसके बाद 9.30 बजे शृंगार दर्शन होते हैं और करीब 11.30 बजे राजभोग अर्पित किया जाता है. दोपहर के विश्राम के बाद शाम करीब 4.45 से 5 बजे तक उत्थापन दर्शन होते हैं. इसके बाद शाम 5.30 से 6 बजे तक संध्या आरती और फिर शाम 6.30 से 7 बजे तक दर्शन होते हैं. इसके बाद ठाकुर जी को शयन कराया जाता है. यहां दर्शन की पूरी व्यवस्था इस भाव के साथ होती है कि बाल स्वरूप ठाकुर जी को समय पर विश्राम मिले. अन्य कई मंदिरों की तुलना में यहां दर्शन का समय अपेक्षाकृत सीमित रहता है.

स्वर्ण जड़ित झूले में विराजमान गोवर्धन नाथ जी
स्वर्ण जड़ित झूले में विराजमान गोवर्धन नाथ जी (ETV Bharat Jaipur)

जन्माष्टमी पर विशेष आयोजन : जन्माष्टमी के अवसर पर श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं. इस दिन सुबह पंचामृत से ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है. इसके बाद विशेष शृंगार और राजभोग के दर्शन होते हैं. शाम को कीर्तन और भजन के जरिए ठाकुर जी को रिझाया जाता है. रात में भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाता है. मध्यरात्रि में गिरिराज बाबा के प्राकट्य उत्सव और पंचामृत अभिषेक की विशेष परंपरा निभाई जाती है. जन्माष्टमी के अगले दिन मंदिर में नंदोत्सव का आयोजन होता है. इस दौरान वैष्णव समाज और श्रद्धालु उत्साह के साथ ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाते हैं. मंदिर परिसर भजन, कीर्तन और धार्मिक उल्लास से सराबोर हो जाता है.

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श्रद्धालुओं के लिए आस्था और अनुभूति का केंद्र : मंदिर में नियमित रूप से आने वाले श्रद्धालु यहां के आध्यात्मिक वातावरण को विशेष बताते हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही उन्हें एक अलग तरह की शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है. नियमित श्रद्धालु तरुण शर्मा बताते हैं कि उनके लिए ठाकुर जी केवल मंदिर में स्थापित एक प्रतिमा नहीं हैं, बल्कि स्वयं प्रकट हुए आराध्य हैं. उनका कहना है कि मंदिर में आने से मन को शांति मिलती है और यहां आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने का उन्हें विश्वास है. वहीं, श्रद्धालु साहिल त्रिवेदी का कहना है कि उनका ठाकुर जी से विशेष लगाव है और वह नियमित रूप से मंदिर में दर्शन करने आते हैं. जन्माष्टमी और दूसरे प्रमुख उत्सवों के दौरान यहां भक्तों की संख्या काफी बढ़ जाती है.

युगल छवि में ठाकुर जी के दर्शन
युगल छवि में ठाकुर जी के दर्शन (ETV Bharat Jaipur)

मंदिर से जुड़े लोगों की आस्था भी उतनी ही गहरी : मंदिर से जुड़े पंडित कृष्णदास अधिकारी, ठाकुर जी की कृपा से जुड़े अपने अनुभव को भी साझा करते हैं. उनके अनुसार एक हादसे में उनके दाएं हाथ के लिगामेंट में फ्रैक्चर हो गया था और चिकित्सकों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी. ऐसे समय में उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की. उनके अनुसार बाद में ऑपरेशन टल गया और वह स्वस्थ हुए. पंडित कृष्णदास अधिकारी का कहना है कि ठाकुर जी की सेवा से उन्हें हमेशा मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती रही है. उनका यह भी कहना है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपनी-अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और ठाकुर जी पर भरोसा रखते हैं. मंदिर के पुजारी नंदलाल मुखिया के अनुसार नियमित रूप से आने वाले भक्त ठाकुर जी की महिमा और यहां की सेवा परंपरा को अच्छी तरह जानते हैं. फिलहाल मंदिर में प्राकट्य उत्सव की तैयारियां चल रही हैं और जन्माष्टमी को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

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आस्था, इतिहास और विरासत का संगम : जयपुर के हवामहल परिसर में स्थित श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यहां एक साथ कई परंपराएं जीवंत दिखाई देती हैं. एक ओर सवाई प्रताप सिंह के समय की ऐतिहासिक विरासत है तो दूसरी ओर पुष्टिमार्ग की सदियों पुरानी सेवा पद्धति. कहीं भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा है तो कहीं यमुना महारानी की आराधना. ऐतिहासिक रथ, स्वर्ण जड़ित हिंडोला, कांच का हिंडोला, कृष्ण की हस्तनिर्मित चित्रकला और प्राचीन स्थापत्य मंदिर को धार्मिक स्थल के साथ-साथ सांस्कृतिक धरोहर भी बनाते हैं.

आज जब जयपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों और विरासत के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, उसी विरासत के बीच श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर कृष्ण भक्ति की उस परंपरा को जीवित रखे हुए है, जिसमें भगवान को दूर बैठे आराध्य के रूप में नहीं, बल्कि परिवार के अपने बालक के रूप में प्रेम, वात्सल्य और समर्पण के साथ सेवा दी जाती है. जन्माष्टमी पर हवामहल की ऐतिहासिक दीवारों के बीच जब भजन-कीर्तन गूंजते हैं और मध्यरात्रि में ठाकुर जी के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाता है, तब यह मंदिर जयपुर की धार्मिक आस्था, इतिहास और जीवंत संस्कृति का एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत करता है.

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