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कृष्ण जन्माष्टमी: यहां आज भी होती है कान्हा के बाल रूप की पूजा, 140 साल पुरानी है भव्य विरासत

पूर्व राजपरिवार के लोग भी करते थे पूजा : महंत वैभव ने बताया कि रियासतकालीन मथुराधीश मंदिर में पूर्व राजपरिवार के सदस्य भी पूजा अर्चना करने आते थे. अलवर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य भगवान श्रीकृष्ण के भक्त रहे हैं. धार्मिक आस्था के चलते रियासतकाल में अलवर के हजारी के मोहल्ले में इस मंदिर का निर्माण कराया. राजपरिवार से जुड़ाव के कारण उस समय मथुराधीश मंदिर शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शुमार था. अलवर के मथुराधीश मंदिर को पुराने लोग आज भी दादीजी मंदिर के नाम से जानते हैं.

धौलपुर के लाल बंशी पत्थर और सफेद संगमरमर से बना मंदिर : उन्होंने बताया कि मंदिर के शुरुआती निर्माण के समय में धौलपुर से लाल बंशी पत्थर और सफेद संगमरमर मंगवाया गया था. मंदिर को इस तरह तैयार किया गया कि दूर से ही इसकी भव्यता दिखाई देती है. मंदिर की बाहरी दीवारों पर राजपूत शैली की कलात्मक छाप दिखाई देती है. निर्माण के समय पत्थरों पर की गई बारीक कलाकृतियां आज भी मंदिर की खूबसूरती को बनाए हुए हैं. बदलते समय और शहर के विस्तार के बीच भी मंदिर की पुरानी स्थापत्य पहचान अब तक बरकरार है.

मंदिर के महंत वैभव शर्मा (मोनू) ने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्रीकृष्ण की विराजमान प्रतिमा 200 साल से भी अधिक पुरानी बताई जाती है. भगवान कृष्ण की यह प्रतिमा काले पाषाण से निर्मित है और इसमें भगवान का करीब 14 वर्षीय बालक के स्वरूप का दर्शन होता है. अलवर में भगवान कृष्ण के इस स्वरूप की पूजा का अपना अलग महत्व है. श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर बाल स्वरूप के दर्शन करते हैं और जन्माष्टमी के अवसर पर यहां विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं. मथुराधीश मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि अपनी स्थापत्य कला के कारण भी अलग पहचान रखता है.

अलवर : कृष्ण जन्माष्टमी पूरे प्रदेशभर के मंदिरों में धूम-धाम से मनाई जा रही है. इस अवसर पर जानिए शहर के बीचों-बीच एक अनोखे मंदिर के बारे में, जहां आज भी भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है. शहर के हृदय स्थल में बसे हजारी का मोहल्ला स्थित मथुराधीश मंदिर अपनी धार्मिक आस्था के साथ राजशाही दौर की स्थापत्य कला और इतिहास को भी अपने भीतर समेटे हुए है. 140 साल से भी पुराना यह मंदिर कभी राजघराने के धार्मिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था. जन्माष्टमी, पाटोत्सव, भजन, रासलीला और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के साथ कभी यहां शादी समारोह भी आयोजित होते थे. यही वजह है कि समय बीतने के बावजूद मथुराधीश मंदिर अलवर की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है.

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इसीलिए पड़ा दादीजी मंदिर नाम : अलवर के पूर्व राजपरिवार से जुड़े नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राजशाही दौर में पूर्व महाराजा जयसिंह शहर के एक मार्ग को आगे बढ़ाते हुए सिटी पैलेस से जोड़ना चाहते थे. प्रस्तावित रास्ते में मथुराधीश मंदिर आ रहा था. जब मंदिर को हटाने या तोड़ने की बात पूर्व महाराजा जयसिंह की दादी को पता चली तो उन्होंने मंदिर को तोड़ने से मना कर दिया. बाद में मथुराधीश मंदिर को रास्ते से हटाने के बजाय सड़क की योजना में बदलाव किया गया. मंदिर को बचाने के कारण लोगों में यह मंदिर दादीजी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया.

बाल अवस्था में श्री कृष्ण प्रतिमा (ETV Bharat Alwar)

राजशाही दौर में पाटोत्सव और धार्मिक आयोजनों की रहती थी धूम : मंदिर के महंत वैभव ने बताया कि राजशाही समय से मथुराधीश मंदिर में धार्मिक आयोजन होते रहे हैं. जन्माष्टमी के अवसर पर यहां विशेष सजावट और पूजा-अर्चना की जाती है. जन्माष्टमी की रात बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होते हैं. मंदिर में पहले पाटोत्सव सहित भजन संध्या, रासलीला और अन्य सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता रहा है. महंत के अनुसार वर्ष 2007 तक यहां मीरा उत्सव भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता था. इन आयोजनों में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ बाहर से आने वाले लोग भी शामिल होते थे. एक मंदिर में आज भी पूरे दिन में भगवान की 6 आरती की जाती है.

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अलवर ही नहीं, देश-विदेश से आते हैं श्रद्धालु : अलवर के इतिहास के जानकार हरिशंकर गोयल ने बताया कि मथुराधीश मंदिर की पहचान केवल अलवर शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां अलवर और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं के साथ देश के अन्य हिस्सों से आने वाले लोग भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं. उन्होंने बताया कि मथुराधीश मंदिर का धार्मिक संबंध उदयपुर और नाथद्वारा की परंपरा से रहा है. मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन वहां की परंपराओं और पंचांग के अनुसार किया जाता है. संभवतः मथुराधीश मंदिर अलवर जिले का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर है.

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मंदिर में पहले होते थे कत्थक और रासलीला के आयोजन : हरिशंकर गोयल ने बताया कि मथुराधीश मंदिर का इतिहास केवल पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां समय-समय पर कत्थक नृत्य, भजन संध्या, रासलीला और स्लाइड शो जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहे हैं. इन कार्यक्रमों में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ बाहर से आने वाले पर्यटक भी शामिल होते रहे. वर्तमान में मथुराधीश मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन है. मंदिर की पुरानी पहचान और स्थापत्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से मरम्मत का काम कराया जा रहा है. करीब 140 साल से भी अधिक पुराने इस मंदिर की दीवारों, पत्थरों और कलात्मक स्वरूप को सुरक्षित रखा गया है.

जन्माष्टमी पर फिर सजेगा मथुराधीश मंदिर : जन्माष्टमी के अवसर पर मथुराधीश मंदिर में हर साल विशेष आयोजन होते हैं. बाल स्वरूप में विराजमान भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात तक मंदिर में मौजूद रहते हैं. घंटियों और भजनों से गूंजता मंदिर परिसर जन्मोत्सव के समय अलग ही रंग में नजर आता है. इस बार शुक्रवार को जन्माष्टमी पर मथुराधीश मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे. मंदिर के महंत वैभव ने बताया कि मथुराधीश मंदिर में इन दिनों कांच की नक्काशी का कार्य कराया जा रहा है. यह नक्काशी कार्य पीडब्ल्यूडी की ओर से कराया जा रहा है, इसके लिए बाहर से कारीगरों को बुलाया गया है. कांच की नक्काशी कार्य पूर्ण होने पर मंदिर की भव्यता और बढ़ जाएगी.

लड्डू गोपाल (ETV Bharat Alwar)

मंदिर परिसर में बना है शृंगारेश्वर महादेव मंदिर : मंदिर के महंत वैभव शर्मा ने बताया कि मथुराधीश मंदिर के परिसर में नीचे के भाग में भगवान महादेव का मंदिर भी मौजूद है, जिन्हें शृंगारेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने बताया कि शृंगारेश्वर महादेव मंदिर में सावन के समय में भक्तों की भारी भीड़ रहती है. हाल ही में सावन में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने भगवान के दर्शन किए. उन्होंने बताया कि मथुराधीश मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्त शृंगारेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शनलाभ लेते हैं.