Special: गोविंद देव जी की तरह वृंदावन से जयपुर आया ये विग्रह, मदन मोहन जी के साथ था प्रतिष्ठित, अपनी तरह का एक मात्र मंदिर
जयपुर में ऊंची पैड़ियों वाले मंदिर के रूप में पहचाने जाने वाले श्री मदन गोपाल जी मंदिर के बारे में जानें. अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...
Published : September 3, 2026 at 5:46 PM IST
जयपुर : छोटी काशी के नाम से पहचाने जाने वाले जयपुर में ऐसे कई मंदिर हैं, जिनकी पहचान केवल उनकी भव्यता से नहीं, बल्कि वृंदावन से जुड़े सदियों पुराने इतिहास से होती है. मुगलकाल में जब वृंदावन के मंदिरों और विग्रहों पर संकट आया, तब तत्कालीन आमेर नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय ने कई प्रमुख विग्रहों को वृंदावन से जयपुर लाकर सुरक्षित किया. इनमें गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी के साथ श्री मदन गोपाल जी महाराज का विग्रह भी शामिल था. आज भी जयपुर के पुराने शहर में ऊंची पैड़ियों वाले मंदिर के रूप में पहचाने जाने वाले इस मंदिर में उसी विग्रह की सेवा-पूजा की परंपरा लगातार जारी है.
संवत् 1590 में हुआ था मदन गोपाल जी का प्राकट्य : मंदिर के सेवायक महंत विजय गोपाल देव गोस्वामी के अनुसार, श्री मदन गोपाल जी का प्राकट्य संवत् 1590 में वृंदावन में हुआ था. ये विग्रह प्रभुपाद अद्वैत आचार्य की सेवित परंपरा से जुड़ा हुआ है. प्राकट्य के समय ठाकुर जी अकेले विराजमान थे. उनके साथ राधा रानी और ललिता सखी नहीं थीं. मान्यता के अनुसार उस समय राधा रानी और ललिता सखी की पूजा ओडिशा में महालक्ष्मी और लक्ष्मी स्वरूप में होती थी. कहा जाता है कि ओडिशा के राजा रुद्र प्रताप सिंह के पुत्र राजकुमार पुरुषोत्तम जाना को एक दिन स्वप्न में राधा रानी ने दर्शन दिए.
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उन्होंने बताया कि वृंदावन में ठाकुर मदन गोपाल जी का प्राकट्य हो चुका है और वो उनके साथ विराजमान होना चाहती हैं. इसके बाद राजा ने दरबार बुलाया और मंत्रियों से चर्चा के बाद राधा रानी और ललिता सखी के लिए पालकी तैयार कर दोनों विग्रहों को वृंदावन के लिए रवाना किया गया. जब पालकी वृंदावन की सीमा पर पहुंची तो मान्यता के अनुसार राधा रानी ने ठाकुर जी के सेवकों को स्वप्न में संकेत दिया कि वो वृंदावन पहुंच चुकी हैं. इसके बाद दोनों विग्रहों को ठाकुर मदन गोपाल जी के साथ विराजित किया गया. तभी से मदन गोपाल जी के साथ राधा रानी और ललिता सखी की सेवा-पूजा की परंपरा चली आ रही है.
औरंगजेब के क्रूर फरमान के बाद जयपुर पहुंचे विग्रह : समय बदला और मुगल शासन के दौर में वृंदावन के मंदिरों पर संकट मंडराने लगा. औरंगजेब के शासनकाल में मंदिरों को तोड़ने और विग्रहों को नष्ट करने के आदेश दिए गए. ऐसे समय में वृंदावन के प्रमुख विग्रहों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की आवश्यकता महसूस हुई. मान्यता के अनुसार, गोविंद देव जी ने सवाई जयसिंह द्वितीय को स्वप्न में संकेत दिया कि उन्हें वहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए. इसके बाद सवाई जयसिंह द्वितीय ने वृंदावन से कई प्रमुख विग्रहों को गुप्त रूप से जयपुर लाकर सुरक्षित किया. इन्हीं विग्रहों में मदन गोपाल जी भी शामिल थे. इस तरह जयपुर केवल एक नई राजधानी के रूप में नहीं, बल्कि वृंदावन की वैष्णव परंपरा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ.
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एक ही मंदिर में मदन मोहन और मदन गोपाल : मदन गोपाल जी मंदिर की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय करौली से भी जुड़ा है. महंत विजय गोपाल देव गोस्वामी के अनुसार, पूर्व में मदन मोहन जी और मदन गोपाल जी दोनों इसी मंदिर में एक साथ विराजमान थे. जयपुर राजपरिवार की राजकुमारी मदन मोहन जी की अनन्य भक्त थीं और नियमित रूप से उनकी सेवा-पूजा करती थीं. जब उनका विवाह करौली के राजा के साथ तय हुआ तो उन्होंने मदन मोहन जी को अपने साथ करौली ले जाने की इच्छा जताई. उनकी इच्छा के अनुसार मदन मोहन जी को करौली ले जाया गया. उनके साथ सेवा के लिए वीरेश्वर किशोर गोस्वामी भी करौली चले गए. वहीं, उनके छोटे भाई शिवकिशोर गोस्वामी जयपुर में रहकर मदन गोपाल जी की सेवा करते रहे. मंदिर में आज भी शिखर के नीचे वो स्थान मौजूद है, जहां पहले मदन मोहन जी विराजमान थे. उनके करौली चले जाने के बाद मदन गोपाल जी के लिए नया सिंहासन बनाया गया और उनकी स्वतंत्र सेवा-पूजा शुरू हुई.
करौली से वृंदावन तक पहुंची छाया विग्रह की परंपरा : मदन मोहन जी और मदन गोपाल जी की कथा का एक और दिलचस्प अध्याय भारत छोड़ो आंदोलन के दौर से जुड़ा है. महंत के अनुसार, उस समय करौली के तत्कालीन शासक अंग्रेजों के पक्ष में थे, जबकि वहां सेवा कर रहे वीरेश्वर किशोर गोस्वामी प्रजा की मदद करते थे. इसकी जानकारी राजा को हुई तो उन्हें जेल में डाल दिया गया. बाद में वे वहां से निकलकर वृंदावन पहुंचे. वृंदावन में उन्होंने मदन मोहन जी के छाया विग्रह की सेवा-पूजा शुरू की. इसी तरह मदन गोपाल जी की छाया विग्रह वृंदावन में भी विराजित है. मूल विग्रह जयपुर और करौली में हैं, जबकि उनके छाया विग्रहों की वृंदावन में पूजा की जा रही है.
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राजघराने ने की भोग-राग और सेवा की व्यवस्था : जयपुर आने के बाद इन विग्रहों की सेवा-पूजा को व्यवस्थित करने में जयपुर राजघराने की महत्वपूर्ण भूमिका रही. मंदिर परंपरा के अनुसार तत्कालीन राजाओं-महाराजाओं ने ठाकुर जी के भोग-राग और सेवा व्यवस्था के लिए जागीरें प्रदान कीं. इन जागीरों से होने वाली आमदनी का उपयोग भगवान के भोग और मंदिर की सेवा में किया जाता था. इसके अलावा समय-समय पर राजपरिवार की ओर से धार्मिक अनुदान भी दिए जाते रहे. यही वजह है कि इन मंदिरों में केवल विग्रह नहीं पहुंचे, बल्कि उनके साथ पूरी सेवा परंपरा और गोस्वामी परिवारों की पीढ़ियां भी जुड़ती चली गईं.
आज भी विराजमान हैं राधा रानी, ललिता सखी और गौर-निताई : मंदिर में आज श्री मदन गोपाल जी महाराज के साथ राधा रानी और ललिता सखी के अलावा गौर-निताई और शालिग्राम जी भी विराजमान हैं. सदियों पुरानी सेवा-पूजा की परंपरा आज भी गोस्वामी परिवार की पीढ़ियों की ओर से निभाई जा रही है. इस लिहाज से ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वृंदावन से जयपुर तक पहुंची वैष्णव परंपरा की जीवित कड़ी है. श्रद्धालुओं के बीच मान्यता है कि जो व्यक्ति मंगला झांकी में ठाकुर जी के दर्शन करता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है. इसी विश्वास के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह मंगला झांकी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं. मंदिर आने वाले श्रद्धालु इसे चमत्कारी विग्रह भी मानते हैं. उनका कहना है कि ठाकुर जी के दर्शन और सेवा से उन्हें विशेष आध्यात्मिक अनुभूति होती है.
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जयपुर के पांच प्रमुख शिखरों में शामिल है मंदिर : महंत विजय गोपाल देव गोस्वामी बताते हैं कि शहर में पांच प्रमुख शिखर वाले मंदिर हैं. रामगंज चौपड़ पर मुरली मनोहर जी का मंदिर, बड़ी चौपड़ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, छोटी चौपड़ पर सीताराम जी का मंदिर, कल्कि मंदिर और मदन गोपाल जी मंदिर का शिखर है. मदन गोपाल जी मंदिर का शिखर इन मंदिरों में विशेष माना जाता है. ये एक बड़े और ऊंचे शिखर के रूप में दिखाई देता है. अन्य मंदिरों में छोटे शिखर मौजूद हैं. वहीं, मंदिर ऊंची सीढ़ियों पर बना होने के कारण इसे 'ऊंची पैड़ियों वाला मंदिर' भी कहा जाता है.
गोस्वामियों की पीढ़ियां आज भी निभा रही हैं जिम्मेदारी : जयपुर में वृंदावन से लाए गए विग्रहों की सबसे खास बात ये है कि यहां केवल विग्रह नहीं आए, बल्कि उनके साथ सेवा की परंपरा भी आई. षड्गोस्वामियों से जुड़ी वैष्णव परंपरा के इन विग्रहों की सेवा तत्कालीन सवाई जयसिंह द्वितीय ने उन्हीं गोस्वामी परिवारों को सौंपी, जिनके पूर्वज वृंदावन में उनकी सेवा करते थे. समय के साथ पीढ़ियां बदलती गईं, राजसत्ता बदली और शहर का स्वरूप भी बदल गया, लेकिन ठाकुर जी की सेवा का क्रम नहीं बदला. वृंदावन से जयपुर तक आए मदन गोपाल जी और उनका मंदिर इस बात का प्रमाण है कि संकट के दौर में जयपुर ने केवल विग्रहों को शरण नहीं दी थी, बल्कि उनके साथ जुड़ी सदियों पुरानी आस्था, सेवा और वैष्णव संस्कृति को भी अपने भीतर सहेज लिया था, जो आज भी बरकरार है.