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जन्माष्टमी पर कृष्णमय हुई छोटी काशी, आराध्य के दर्शन को कई किलोमीटर पैदल चले श्रद्धालु, सुरक्षा चाक-चौबंद

गोविंददेवजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जलेब चौक से प्रवेश की व्यवस्था की गई है.

GOVIND DEVJI TEMPLE IN JAIPUR, DEVOTEES ARE ENTHUSIASTICALLY
ठाकुर जी ने धारण किए पीत वस्त्र. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 10:29 AM IST

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जयपुरः श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर शुक्रवार को छोटी काशी जयपुर कृष्ण भक्ति में डूबी हुई है. शहर 'नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की' के जयकारे से गुंजायमान है. जयपुर के आराध्य गोविंददेवजी मंदिर में तड़के 4 बजे मंगला झांकी के पट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया. सुबह से ही मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगी हैं. रिमझिम बारिश के बीच कोई लड्डू गोपाल को लेकर ठाकुरजी के दरबार में पहुंचा, तो कोई अपने बच्चे को बाल कृष्ण के रूप में सजाकर दर्शन कराने आया है.

गोविंददेवजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जलेब चौक से प्रवेश की व्यवस्था की गई है. यहां दर्शन पास वाले, बिना जूते-चप्पल आने वाले और जूते-चप्पल के साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग लाइनें बनाई गई हैं. प्रवेश से दर्शन और फिर निकासी तक श्रद्धालुओं को करीब कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है. डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि दर्शन के बाद श्रद्धालुओं के लिए जय निवास बाग के पूर्वी और पश्चिमी गेट से निकासी की व्यवस्था की गई है. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि दर्शन के बाद प्रवेश वाले रास्ते की ओर वापस नहीं लौटें और निर्धारित निकास मार्ग का ही इस्तेमाल करें.

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एंट्री पर लगाए गए मेटल डिटेक्टर गेट (ETV Bharat jaipur)

पढ़ेंः कृष्ण जन्माष्टमी 2026 : यहां राधा-रुक्मिणी के साथ विराजमान हैं भगवान श्री कृष्ण, बाल भाव में होती है ठाकुर जी की सेवा

मंदिर में सुबह से भक्ति का माहौल : मंगला झांकी से पहले ठाकुरजी का पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद उन्हें नवीन पीत वस्त्र धारण कराए गए और विशेष पुष्प शृंगार किया गया. मंदिर प्रांगण को 'बधाई है' और स्वास्तिक की पताकाओं से सजाया गया है. मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 13 एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं. मंदिर के बाहर भी भक्तिमय माहौल है. कहीं हरि कीर्तन चल रहा है तो कहीं श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की स्टॉल लगाई गई हैं. बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को कृष्ण स्वरूप में सजाकर लेकर पहुंचे हैं.

1100 स्वयंसेवक, 150 स्काउट और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात : मंदिर सेवादार शिव शंकर शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद और मंदिर प्रशासन की ओर से करीब 1100 स्वयंसेवक और 150 स्काउट सेवा में लगाए गए हैं. सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं. मंदिर परिसर को 12 सेक्टर में बांटा गया है और पुलिसकर्मी तीन पारियों में ड्यूटी कर रहे हैं. डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, आरएसी की कंपनियों के साथ घुड़सवार पुलिस भी तैनात है. डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी के साथ एआई कैमरों से भी निगरानी की जा रही है. फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

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हजारों स्वयंसेवक व्यवस्था में लगे. (ETV Bharat jaipur)

यह रहेगा पूजा का क्रम

  • मंगला: सुबह 4 से 6:30 बजे
  • धूप: सुबह 7 से 9 बजे
  • शृंगार: सुबह 9:30 से 11:15 बजे
  • राजभोग: सुबह 11:45 से दोपहर 1:15 बजे
  • ग्वाल: शाम 4 से 6:30 बजे
  • संध्या: शाम 6:45 से 8:30 बजे
  • शयन: रात 9:15 से 10:30 बजे
  • मंगला आरती (5 सितंबर): रात 11 से 11:15 बजे
  • तिथि पूजा और अभिषेक: रात 12 से 12:30 बजे

रात 12 बजे 31 तोपों की गर्जना के बीच होगा कान्हा का जन्म : दिनभर अलग-अलग झांकियों में ठाकुरजी के दर्शन होंगे. रात 10 से 11 बजे तक जन्माष्टमी व्रत कथा होगी. इसके बाद रात 12 बजे श्रीकृष्ण जन्म के अवसर पर 31 तोपों की हवाई गर्जना और विशेष आतिशबाजी होगी. जन्म के बाद ठाकुरजी का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा. अभिषेक के लिए 425 लीटर दूध, 365 किलो दही, 11 किलो घी, 85 किलो बूरा और 11 किलो शहद की व्यवस्था की गई है. अभिषेक के बाद ठाकुरजी को पंजीरी, लड्डू, खिरसा और रबड़ी कुल्हड़ का भोग लगाया जाएगा.

श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील : लंबी दूरी तक पैदल चलने और भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, बहुत बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. ऐसे श्रद्धालु गोविंदम ऐप या मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए लाइव दर्शन कर सकते हैं. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से पानी की बोतल साथ रखने, धक्का-मुक्की से बचने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है.

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गोविंद देव जी में उमड़े श्रद्धालु. (ETV Bharat jaipur)

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पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील : जन्माष्टमी को देखते हुए आज चारदीवारी क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है. श्रद्धालुओं से मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की गई है. मेट्रो प्रशासन की ओर से रात 1:00 बजे तक मेट्रो संचालित होगी. वहीं, यातायात पुलिस की ओर से क्यूआर कोड आधारित डिजिटल सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. इसके जरिए पार्किंग, लाइव पार्किंग स्थिति, ट्रैफिक डायवर्जन और वैकल्पिक मार्ग की जानकारी मिल सकेगी.

बच्चों को कृष्ण स्वरूप में सजाकर पहुंच रहे श्रद्धालु : जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने बच्चों को बाल कृष्ण के रूप में सजाकर मंदिर पहुंच रहे. कई भक्त घर में विराजमान लड्डू गोपाल को साथ लेकर भी दर्शन के लिए आए. श्रद्धालुओं ने बताया कि भले ही चक्कर लंबा लगा हो, लेकिन दर्शन व्यवस्था बहुत व्यवस्थित है, जिसमें किसी श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं आ रही. उन्होंने कहा कि यहां भगवान के दर्शन करने के बाद घर पर लड्डू गोपाल जी को सजाया जाएगा और भव्यता के साथ जन्माष्टमी पर्व मनाएंगे.

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5 सितंबर को निकलेगी जन्माष्टमी शोभायात्रा : जन्माष्टमी के अगले दिन 5 सितंबर को शाम 4 बजे गोविंददेवजी मंदिर से शोभायात्रा निकलेगी. शोभायात्रा जलेब चौक, सिरहड्योढ़ी बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट, बापू बाजार, न्यूगेट, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, चांदपोल बाजार और बगरू वालों के रास्ते से होते हुए मंदिर श्री गोपीनाथ पहुंचेगी. शोभायात्रा को लेकर भी यातायात और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.

शहर के दूसरे कृष्ण मंदिरों में भी हो रहे विशेष आयोजन : जन्माष्टमी पर गोविंददेवजी मंदिर के अलावा इस्कॉन मंदिर मानसरोवर, हरे कृष्ण मंदिर अक्षयपात्र जगतपुरा, अक्षरधाम मंदिर वैशालीनगर, गोपीनाथजी मंदिर, पुरानी बस्ती, चौड़ा रास्ता स्थित राधा दामोदर, राधा गोपाल, आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर, ब्रज निधि मंदिर समेत शहर के कई मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे. जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, सफाई और रोशनी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

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