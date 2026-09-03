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कृष्ण जन्माष्टमी 2026: सिलिकॉन के बने कान्हा की डिमांड, बाजार में रौनक

भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के पर्व कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर राजधानी रायपुर के बाजार में रौनक है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट

KRISHNA JANMASHTAMI 2026
कृष्ण जन्माष्टमी 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2026 at 2:06 PM IST

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रायपुर: जन्माष्टमी पर बाजारों में लड्डू गोपाल के श्रृंगार की सामग्री, आसन, मूर्तियों के साथ ही फैंसी ड्रेस की भी डिमांड है. खास बात ये है कि इस बार लड्डू गोपाल की सिलिकॉन की मूर्तियां ट्रेंडिंग में हैं.

जन्माष्टमी पर फैंसी ड्रेस

लड्डू गोपाल की सिलिकॉन की मूर्तियों के साथ ही मेटल और पीतल की मूर्तियां भी बाजार में उपलब्ध है. कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व में स्कूल कॉलेज के साथ ही दूसरी जगह पर उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें फैंसी ड्रेस की डिमांड ज्यादा होती है. खासतौर पर फैंसी ड्रेस में राधा कृष्ण के साथ ही गोपियों की ड्रेस पूरे श्रृंगार सामान के साथ दुकानों में उपलब्ध है. ईटीवी भारत ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बाजार के साथ ही फैंसी ड्रेस के दुकान का जायजा लिया.

बाजारों में कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक (ETV Bharat Chhattisgarh)

बाजार में लड्डू गोपाल के लिए अलग अलग पोशाक

दुकानदार पल्लव जैन ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दुपट्टा के साथ दही हांडी की डिमांड है. लड्डू गोपाल के लिए छोटे से लेकर बड़े पोशाक भी उपलब्ध हैं. लड्डू गोपाल के अलग-अलग पोशाक अलग-अलग दुपट्टे और अलग-अलग खिलौने भी इस बार बाजार में हैं. इन सभी चीजों की डिमांड जन्माष्टमी के मौके पर बढ़ गई है. लड्डू गोपाल के आसन, मच्छरदानी और नाइट ड्रेस भी दुकान में उपलब्ध हैं. वहीं लड्डू गोपाल की ज्वेलरी की डिमांड भी बढ़ गई है.

Krishna Janmashtami 2026
कान्हा के लिए झूला (ETV Bharat Chhattisgarh)

लड्डू गोपाल के श्रृंगार का सामान

दुकानदार विमल जैन ने बताया कि 'हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की', कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. छत्तीसगढ़ में दही हांडी का पर्व प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है. लड्डू गोपाल के लिए सिंहासन है. हार है, मुकुट है. लड्डू गोपाल के श्रृंगार के सभी समान हैं. नथ, बिंदिया, स्टोन के हार हैं.

Krishna Janmashtami 2026
कृष्ण जन्माष्टमी पर आकर्षक कटआउट्स (ETV Bharat Chhattisgarh)

बाल कृष्ण के लिए झूले की डिमांड

लड्डू गोपाल के झूले की डिमांड है. पीतल की मूर्ति, मेटल की मूर्ति और वर्तमान में सिलिकॉन की बनी हुई लड्डू गोपाल की मूर्ति पसंद की जा रही है. सिलिकॉन की मूर्ति ज्यादातर ट्रैवल करने वाले लोग पसंद कर रहे हैं. सबसे ज्यादा डिमांड में भगवान कृष्ण का श्रृंगार है. दुकानदार का मानना है कि लोग अपने लिए पैसा कम खर्च करते हैं, लेकिन भगवान और पर्व के लिए पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं.

Krishna Janmashtami 2026
लड्डू गोपाल की पोशाक (ETV Bharat Chhattisgarh)

जन्माष्टमी उत्सव के लिए फैंसी ड्रेस का बाजार

फैंसी ड्रेस दुकानदार शुभम अग्रवाल ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सभी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है. जन्माष्टमी के उत्सव के लिए फैंसी ड्रेस का बाजार भी सज गया है. दुकानों में भी एक सप्ताह पहले से ड्रेस आनी शुरू हो गई है. जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले उत्सव में रीमिक्स गानों पर यह उत्सव मनाया जा रहा है. दुकानदार की मानें तो खुद की डिजाइन की हुई पगड़ी भी ट्रेंड में है. इसके साथ ही ड्रेस की डिमांड रहती है. जिसमें राधा कृष्ण और गोपी की ड्रेस प्रमुख होते हैं.

Krishna Janmashtami 2026
कृष्ण जन्माष्टमी पर गिफ्ट आइटम्स (ETV Bharat Chhattisgarh)

फैंसी ड्रेस दुकानदार भरत अग्रवाल ने बताया कि जन्माष्टमी के मौके पर स्कूल कॉलेज और दूसरी जगह पर होने वाले उत्सव में ज्यादातर ड्रेस राधा और कृष्ण के ही होते हैं. इसमें राधा और कृष्ण के श्रृंगार के सामान के साथ ही उनकी ड्रेस पूरे सेट में होती है. फैंसी ड्रेस में पिछले साल की तुलना में लगभग पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है. फैंसी ड्रेस की स्टार्टिंग रेंज 300 रुपए से लेकर आगे उसकी साइज और अतिरिक्त सामान के अलग से पैसे देने होते हैं.

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जन्माष्टमी पर फैंसी ड्रेस के लिए ड्रेस की वरायटी (ETV Bharat Chhattisgarh)

लड्डू गोपाल की मूर्ति और श्रृंगार

  • मेटल की मूर्ति: 25 से 500 रु तक
  • सिलिकॉन की मूर्ति: 450 से 3500 रु तक
  • पोशाक: 5 रु से लेकर 300 रु तक
  • माला: 2 रु से 200 रु तक
  • कुंडल: 1 रु से 50 रु तक
  • लकड़ी की बांसुरी: 5 रु से 30 रु तक
  • मेटल वाली बांसुरी: 2 रु से 200 रु तक
  • मुकुट: 5 रु से 300 रु तक
  • तिलक: 2 से 30 रु तक
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