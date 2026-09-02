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आज भी गूंजती है आपरूपी बांसुरी और पायल की छन-छन, जानिये कहां है यह मंदिर

"इस गांव की एक और चमत्कारी कथा भक्त बंगाली दास की है. जब वे कृष्ण से मिलने वृंदावन जा रहे थे, तो खुद भगवान ने रास्ते में कुष्ठ रोगी बनकर उनकी भक्ति की परीक्षा ली थी. परीक्षा में पास होने पर भगवान ने दर्शन दिए. बंगाली दास वृंदावन की पवित्र मिट्टी लाए और यहीं पिंडी बनाकर पूजा शुरू की." -प्रमोद कुमार शर्मा, स्थानीय ग्रामीण

पटना मसौढ़ी स्थित कन्हैया धाम परिसर में पीपल पेड़ (ETV Bharat)

प्रमोद कुमार शर्मा बताते हैं कि, द्वापर युग में जब भगवान श्रीकृष्ण पांडवों के साथ जरासंध को हराकर लौट रहे थे, तो उन्होंने इसी धरती पर रात में विश्राम किया था. इसके बाद वे वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए थे. उसी समय से इसका महत्व बढ़ गया. इसी ठहराव के कारण इस गांव का नाम ब्रिजपुरा से विजयपुरा पड़ा. इस मंदिर से कई कथाएं जुड़ी हैं.

जानकार बताते हैं कि बांसुरी की धुन हर साल नहीं सुनाई देती है. जिस साल गांव में रासलीला का आयोजन होता है, उसी वर्ष यह बांसुरी की धुन सुनाई देती है. ग्रामीण संतोष कुमार सिंह कहते हैं, "ये धुन हर किसी को नहीं, सिर्फ सच्चे कृष्ण भक्त को ही सुनाई देती है."

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हम आपको बिहार के ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसे 'बिहार का वृंदावन' कहा जाता है. हम बात कर रहे हैं पटना से 35 किलोमीटर दूर धनरूआ प्रखंड के विजयपुरा गांव स्थित 'कन्हैया स्थान' की. इस गांव को पूर्व में 'ब्रिजपुरा' भी कहते थे. यहां के पशुपालकों को आज भी बांसुरी की आवाज और पायलों की छन-छन की आवाज सुनाई देती है.

पटना: भगवान श्रीकृष्ण की बांसुरी की आवाज आप लोगों ने फिल्मों में सुनी होगी. लेकिन बिहार का एक ऐसा गांव है, जहां आज भी कृष्ण भक्तों को यह आवाज सुनाई देती है. सुनने में यह थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन यह पूर्णतः सत्य है. यहां हवा में स्वतः ही बंसी बजती है.

इस ऐतिहासिक घटना की पुष्टि करते हुए धनरूआ निवासी अजय शर्मा बताते हैं, "कि बंगाली बाबा वृंदावन से मिट्टी लाए थे और यहां पर पिंडी बनाकर उन्होंने ही शुरुआत की थी तब से लेकर आज तक यह कन्हैया स्थान काफी प्रसिद्ध है जहां कभी भगवान श्री कृष्ण खुद पधारे थे."

पटना मसौढ़ी स्थित कन्हैया धाम (ETV Bharat)

पूरे देश में अनोखा मंदिर

इस पावन धाम की महत्ता को लेकर गांव के लोग बेहद गौरवान्वित महसूस करते हैं. यहां की भक्ति और मंदिर की बनावट देश के अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है. गांव की इसी ख्याति पर धनरूआ निवासी राजू शर्मा बताते हैं कि, हमारा गांव वृंदावन से कम नहीं है. इस मंदिर का महत्व पूरे देश भर में है. कहीं भी भगवान श्री कृष्ण की पिंडी बनाकर पूजा नहीं होती है.

हवन कुंड का साक्षात चमत्कार

धनरूआ निवासी राजू शर्मा गांव में होने वाले एक और अद्भुत चमत्कार के साक्षी हैं. वे बताते हैं कि एक बार वे खेत से वापस घर लौट रहे थे. रात हो गयी थी. उन्होंने देखा कि "मंदिर में स्थापित ठाकुर जी की पिंडी स्थित हवन कुंड से अग्नि प्रज्ज्वलित हो रही है. यहां पर एक पुजारी थे, उनसे पूछा कि बाबा कोई पूजा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इतनी रात को कौन पूजा करने आएगा. यह ठाकुर जी की ही कृपा है."

1872 से रासलीला की परंपरा

अजय शर्मा बताते हैं कि, कन्हैया स्थान में रासलीला का इतिहास बेहद पुराना है. यहां पहले पमारा के पंडा 1872 से ही रासलीला कार्यक्रम का आयोजन करते थे. इसका साक्ष्य भी आज मौजूद है. इसके बाद यहां 1942 से हर तीन साल पर रासलीला होती है. इसमें शामिल होने के लिए कलाकार विशेष रूप से वृंदावन से आते हैं. काफी लंबे समय से रासलीला का आयोजन किया जा रहा है.

पटना मसौढ़ी स्थित कन्हैया धाम (ETV Bharat)

53 दिनों का भव्य मंचन

प्रमोद शर्मा कहते हैं कि जन्माष्टमी के अवसर पर यहां होने वाला रासलीला का मंचन बेहद अनूठा और लंबा चलता है. पूरे देश में इस तरह का आयोजन चुनिंदा जगहों पर ही देखने को मिलता है. जन्माष्टमी को लेकर 53 दिनों तक यहां रासलीला होती है. पूरे देश में तीन ही जगह ऐसी हैं, जहां इतने दिनों तक रासलीला होती है. जिसमें तीसरा स्थान इसका है.

"भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, आशीर्वाद और आस्था सदियों से बनी आ रही है. यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, इसकी शुरुआत कब हुई कोई नहीं जानता." -प्रमोद कुमार शर्मा, धनरूआ निवासी

मनोकामना पूर्ति धाम

जन्माष्टमी पर यहां दूर-दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर आते हैं. लोगों का मानना है कि यहां मांगी गई हर मुराद कन्हैया जरूर पूरी करते हैं. तो अगर आप भी कृष्ण की बांसुरी सुनना चाहते हैं, तो एक बार धनरूआ के इस कन्हैया धाम जरूर आइए.

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